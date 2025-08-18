Lật bè mảng ở Quảng Ninh do dông lốc, 2 người tử vong
(Dân trí) - Bè mảng chở 17 người trên biển Ba Hòn, Quảng Ninh, bị lật trong cơn dông lốc chiều 17/8 khiến hai người thiệt mạng.
Ngày 18/8, chính quyền xã Đầm Hà (Quảng Ninh) thông tin cho báo chí, chiều tối 17/8, bè mảng do anh Nguyễn Văn Minh, 45 tuổi, trú tại xã Đầm Hà, điều khiển chở 17 người từ bến Ghềnh Võ, xã Quảng Hà, ra khu nuôi ngao trên biển thì gặp dông lốc kèm mưa lớn và bị lật.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Đầm Hà phối hợp với UBND xã Quảng Hà huy động công an, quân sự cùng người dân tổ chức cứu hộ, tìm kiếm. Mưa lớn kéo dài và thủy triều xuống thấp, chỉ còn 0,5m, khiến việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã đưa 15 người vào bờ an toàn.
Đến 7h ngày 18/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà N.T.H., 41 tuổi, và ông T.V.T., 43 tuổi, cùng trú tại xã Quảng Hà, ở khu vực nuôi hàu của người dân.