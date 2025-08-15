Người đàn ông mang thùng tiền mua ô tô: "Tôi tiết kiệm sau mỗi lần bán rau"

Như Dân trí đã thông tin, sáng 14/8, một nam khách hàng ở tỉnh Bắc Ninh đưa thùng xốp đựng 60 triệu đồng gồm các tờ tiền mệnh giá 1.000, 2.000 và 5.000 đồng đến đại lý tại phường Bắc Giang để đặt cọc mua ô tô.

Sự việc lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Các ý kiến bình luận đều bày tỏ khâm phục trước sự kiên trì tiết kiệm của người đàn ông này.

Tích trữ tiền lẻ trong bao tải sau mỗi buổi đi chợ

Anh Lưu chụp ảnh bên cạnh chiếc xe vừa mua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Lưu (sống ở xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận mình là khách hàng đưa thùng xốp chứa tiền lẻ đi mua ô tô sáng 14/8.

Theo anh Lưu, sau khi hình ảnh được lan truyền trên mạng, nhiều người quen và bạn bè nhắn tin chúc mừng, mong muốn tìm hiểu bí quyết tiết kiệm của gia đình.

"Số tiền lẻ này được gia đình tiết kiệm suốt 6 năm. Đây là công sức nhặt nhạnh từng đồng của hai vợ chồng. Thông tin nói tôi bớt tiền ăn sáng để mua xe hơi là bịa đặt", anh Lưu bày tỏ.

Được biết, anh Lưu và vợ có thâm niên bán rau hơn 20 năm. Sau mỗi buổi chợ, anh chị gom các đồng tiền lẻ cho vào bao tải tích trữ dần.

"Lúc bắt đầu tiết kiệm, chúng tôi không đặt mục tiêu sẽ làm gì với số tiền này. Gần đây, khi kinh tế có dư dả, hai vợ chồng mới tính chuyện mua xe để đi lại đỡ vất vả", anh cho biết.

Thùng xốp đựng tiền lẻ được đưa đến đại lý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi đặt cọc, anh Lưu phải huy động 2 bên nội, ngoại gồm 10 người đếm tiền từ 16h đến 22h rồi buộc lại thành từng cọc cẩn thận. Sáng 14/8, anh cùng một người quen chở tiền đến đại lý xe hơi khiến nhân viên ngỡ ngàng.

"Đại lý ô tô huy động gần như toàn bộ nhân viên kiểm đếm trong 1 tiếng. Tổng số tiền là 60.100.000 đồng. Sau khi đặt cọc xong, tôi tặng anh em nhân viên 100.000 đồng uống nước, thay lời cảm ơn", anh vui vẻ nói.

Chịu khó tích góp từ mệnh giá nhỏ nhất

Chiều 14/8, anh đã chuyển toàn bộ số tiền còn lại để đưa xe về nhà. Nhìn ô tô mới đỗ trước sân, vợ chồng cảm thấy hạnh phúc vì cả nhà có phương tiện đi lại, không còn sợ cảnh mưa nắng.

Anh Lưu thừa nhận, hai vợ chồng dặn nhau phải cố gắng tiết kiệm từng đồng vì không muốn vay nợ nhiều để mua xe.

"Sau nhiều nỗ lực, chúng tôi đã mua được xe hơi, cả nhà rất phấn khởi. Đó là thành quả của quá trình lao động vất vả. Thời gian tới, hai vợ chồng vẫn tiếp tục công việc bán rau", anh bày tỏ.

Xe hơi của gia đình anh Lưu mới mua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về cách tiết kiệm tiền trong cuộc sống, anh Lưu cho biết, nhiều người thường bỏ quên các tờ tiền lẻ trong nhà, không gom lại để tích trữ. Muốn có đồng tiền dư dả, bản thân nên chịu khó tích góp từ những mệnh giá nhỏ nhất.

"Nếu kiên trì tiết kiệm mỗi ngày, gia đình sẽ có tiền dư dả. Tôi quan niệm kiếm được 1.000 đồng, chỉ tiêu 500 đồng, không nên vung tay quá trán", anh Lưu chia sẻ.