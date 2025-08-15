Lời kêu gọi ủng hộ Cuba lay động triệu người Việt, ủng hộ hơn 121 tỷ đồng

Mới đây, Chính phủ và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba từ ngày 13/8 tới ngày 16/10 với mục tiêu huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và chính sách bao vây, cấm vận.

Chương trình cũng là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục vun đắp, lan tỏa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập ngoại giao hai nước (1960-2025), đồng thời minh chứng cho nghĩa tình thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro huy hiệu "Chiến sĩ Điện Biên Phủ" vào năm 1973 tại Hà Nội (Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam).

Lời kêu gọi nhằm hướng tới toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, cùng nhau chung tay ủng hộ nhân dân Cuba.

Ngay sau khi chương trình phát động đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ hàng triệu trái tim của người dân Việt Nam, muốn đồng hành đóng góp, hướng về nhân dân Cuba.

Rất đông người dân Việt Nam trên khắp cả nước và kiều bào người Việt ở nước ngoài cũng bày tỏ xúc động, đồng thời gửi tin nhắn ủng hộ thể hiện tấm lòng với nhân dân anh em ở nơi cách xa nửa vòng trái đất.

Số tiền ủng hộ tùy theo khả năng mỗi người. Có người gửi gắm vài chục, vài trăm nghìn tích góp từ tiền ăn sáng, nhưng cũng có những cá nhân ủng hộ hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung "góp gió thành bão".

"Chỉ cần từ Cuba cất lên, người Việt Nam ở khắp nơi luôn đồng lòng. Khắp nơi đang sôi sục kêu gọi và hành động ủng hộ Cuba. Đây không phải là đơn giản là sự ủng hộ, đây là một hành động nhỏ để thể hiện sự biết ơn và chung thủy của nhân dân Việt Nam với người anh em Cuba", tài khoản Tuấn Nguyễn chia sẻ.

"Ủng hộ Cuba cũng là cách người Việt Nam thể hiện là một dân tộc nghĩa tình, biết tri ân thế hệ tiền nhân, thế hệ cha anh đã chiến đấu, đền đáp các quốc gia đã giúp đỡ chúng ta lúc khó khăn, sẽ tồn tại ổn định và phát triển bền vững", tài khoản Thu Lan bày tỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Lê Cường, chủ một tiệm bánh ở thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi đọc được lời kêu gọi từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vào chiều 14/8, anh không đắn đo mà ủng hộ luôn số tiền 100 triệu đồng.

"Dù chưa từng được đặt chân tới Cuba, nhưng đọc những bài báo chia sẻ thông tin về sự khó khăn của người dân khiến tôi rất xúc động. Trước kia, Việt Nam nhận được sự ủng hộ của nhân dân Cuba rất nhiều.

Bởi vậy, đây cũng là dịp để người Việt Nam bày tỏ tình cảm với nhân dân anh em. Số tiền này có thể không quá lớn nhưng tôi đặc biệt tin tưởng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ là cầu nối hỗ trợ giúp người dân Cuba sớm vượt qua khó khăn", anh Cường bộc bạch.

Anh Cường ủng hộ người dân Cuba số tiền 100 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Tạ Xuân (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đã gửi tin nhắn ủng hộ tới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngay vào chiều 13/8.

Theo lời chia sẻ của chị Xuân, thế hệ 8X của chị đã lớn lên cùng nhiều mũi vaccine do Cuba tài trợ. Đó là những ân tình rất lớn mà Cuba dành tặng cho đất nước ta suốt nhiều năm khi Việt Nam còn khó khăn. Chị Xuân tin rằng, mỗi số tiền đóng góp dù lớn hay nhỏ cũng chứa đựng rất nhiều ân nghĩa tình cảm mà nhân dân Việt Nam muốn gửi tới người anh em của mình.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp, nghệ sĩ cũng chung tay ủng hộ, góp phần thể hiện tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Jun Phạm, ca sĩ Tăng Duy Tân cũng gửi tin nhắn ủng hộ, đồng thời kêu gọi người hâm mộ cùng nhau chung tay góp sức nhằm lan tỏa thông tin để nhiều người biết tới.

Tính tới thời điểm 9h30 ngày 15/8, theo số liệu hiển thị công khai, số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nhận được 121 tỷ đồng, vượt qua mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng hướng dẫn người dân cách xem sao kê trực tiếp ủng hộ nhân dân Cuba bằng cách tự truy cập vào trang web chính thức.

Nằm cách xa nửa vòng trái đất với khoảng cách địa lý xa xôi, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng Cuba vẫn sát cánh, hỗ trợ Việt Nam với tinh thần một người bạn chân thành, một người đồng chí tin cậy.

Trong trái tim của thế hệ hàng triệu người dân Việt Nam vẫn còn in sâu câu nói bất hủ của cố lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Đó là lời khẳng định được ông nói trong chuyến thăm tới vùng giải phóng Quảng Trị ngày 16/9/1973.

Câu nói bất hủ này về sau trở thành biểu tượng thể hiện tình cảm ruột thịt, sự sẵn sàng hy sinh, sẻ chia của Cuba đối với người đồng chí, anh em Việt Nam.