Chàng trai giống hệt hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc đến AI cũng nhầm lẫn

Đó là Phó Cường (29 tuổi), quê ở tỉnh An Huy (Trung Quốc). Nhờ diện mạo có nhiều nét giống với Hoàng đế Phổ Nghi, anh đã trở thành nhân vật gây chú ý trên mạng xã hội nước này, sau khi một video quay cảnh anh đi dạo ở Tử Cấm Thành bất ngờ lan truyền, thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Phó Cường (trái) và Hoàng đế Phổ Nghi (Ảnh: ET Today).

Theo ET Today, trước khi nổi tiếng, Phó Cường từng làm đủ nghề: Môi giới bất động sản, đầu bếp, phát tờ rơi… Ngay từ thời trung học, giáo viên lịch sử của anh đã nhận xét anh có gương mặt giống Hoàng đế Phổ Nghi.

Nhiều người khuyên anh nên tận dụng "ngoại hình trời cho" này để kiếm sống, nhưng Phó Cường khi đó từ chối.

Mãi đến năm 2024, khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc Phó Cường xuất hiện ở Tử Cấm Thành lan truyền chóng mặt, anh mới bắt đầu thử sức với việc sáng tạo nội dung, ghi lại cuộc sống thường ngày của bản thân và... phản ứng của người qua đường khi gặp "Hoàng đế Phổ Nghi phiên bản hiện đại".

Phó Cường ăn mặc, vuốt tóc và đeo kính để giống Hoàng đế Phổ Nghi hết mức có thể (Ảnh: ET Today).

Để giống Hoàng đế Phổ Nghi hơn, Phó Cường chủ động mua bộ đồ Trung Sơn, sắm kính gọng tròn, duy trì kiểu tóc vuốt ngược bằng cách cắt tóc hai lần mỗi tháng và dùng thêm keo xịt tóc.

Ngoại hình anh giống Hoàng đế Phổ Nghi đến mức một bức ảnh anh chụp tại Thiên Đàn (hay còn được gọi là đền thờ Trời) từng được phần mềm AI (trí tuệ nhân tạo) nhận dạng là… Phổ Nghi thật.

Không chỉ đầu tư về ngoại hình, anh còn nghiên cứu kỹ tài liệu lịch sử, xem lại các đoạn phim tư liệu và các bộ phim liên quan đến vị hoàng đế này. Mục tiêu của anh là khi anh đứng trước ống kính hay giao tiếp với du khách, hình ảnh tái hiện vua Phổ Nghi phải vừa chân thực vừa có chiều sâu văn hóa.

Bức ảnh của Phó Cường chụp tại Thiên Đàn được AI nhận dạng là Hoàng đế Phổ Nghi (Ảnh: ET Today).

Năm 2025, Phó Cường chuyển hẳn đến Bắc Kinh sống. Trong bộ đồ Trung Sơn quen thuộc, anh thường xuất hiện tại Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên hay Công viên Bắc Hải. Nhiều hướng dẫn viên du lịch thậm chí còn trêu du khách: "Nếu đến sớm hơn một chút, có thể bạn đã nhìn thấy Hoàng đế Phổ Nghi".

Những cái ngoái nhìn tò mò, những yêu cầu chụp ảnh chung và cả tiếng cười vui vẻ của khách du lịch đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của Phó Cường. Từ một người bình thường, Phó Cường nay trở thành "hiện tượng" - một người kết nối quá khứ và hiện tại qua chính diện mạo của mình.