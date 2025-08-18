Biến mỗi KOL thành một "đại sứ văn hóa Việt Nam"

Tại Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 Bộ Công an) tổ chức sáng 18/8, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đã có những chia sẻ về thực trạng KOL (Key Opinion Leader - người có sức ảnh hưởng) thời gian qua.

Cần có quy tắc về việc người nổi tiếng sáng tạo nội dung

Theo bà Huyền, hiện nay, việc quản lý các KOL chưa có quy định cụ thể về pháp lý. Trong khi, nhiều KOL vi phạm pháp luật, đạo đức, trái thuần phong mỹ tục.

Vị Cục phó cho rằng cần phải có chế tài quản lý và xử lý nghiêm sai phạm của các KOL, một trong những chế tài có thể là áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, sự xuất hiện trên truyền thông.

"Cần có quy tắc về việc người nổi tiếng tự do sáng tạo nội dung như thế nào, cái gì được phép, cái gì không được", bà Huyền nói và cho rằng chính Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có thể sẽ xây dựng quy chế về việc hạn chế sự xuất hiện của người vi phạm.

Tuy nhiên theo bà, để triển khai được cần có thời gian tuyên truyền, hướng dẫn và có sự phối hợp của các bộ ngành liên quan.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Ảnh: H.N.).

Lấy Trung Quốc là ví dụ, bà Huyền cho biết đất nước này "quản đúng và dùng đúng" KOL khi coi việc quản lý lực lượng này là trọng tâm của nền quản trị văn hóa tư tưởng.

"Người vi phạm sẽ bị xử phạt rất nghiêm, từ phạt hành chính đến phạt tù hoặc "phong sát" - một biện pháp nghiêm khắc rất hiệu quả", bà Huyền cho biết.

Còn ở Hàn Quốc, bà Huyền cho hay người nổi tiếng "rất dễ bị khán giả quay lưng" bởi người hâm mộ coi thần tượng là tấm gương để họ noi theo. Vì vậy, Hàn Quốc rất quan trọng việc KOL không vi phạm pháp luật, không có hành vi lệch chuẩn đạo đức.

Theo bà Huyền, cơ quan chức năng cần tận dụng KOL để họ tham gia truyền thông chính sách, sáng tạo nội dung số tích cực, giữ gìn văn hóa Việt Nam, biến KOL thành "đại sứ văn hóa", giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.

Ra mắt "Liên minh Niềm tin số"

Dưới góc độ nhà quản lý, ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, cho hay thương mại điện tử ngày càng phát triển, trong đó vai trò, đóng góp của KOL là không nhỏ.

Tuy nhiên, theo ông Ninh, thời gian gần đây có nhiều KOL lợi dụng uy tín cá nhân của mình để bán sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; một số KOL cung cấp thông tin không minh bạch dẫn đến ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nhãn hàng và mất niềm tin với nhân dân.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã ra mắt "Liên minh Niềm tin số" và chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng".

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB (Ảnh: H.N.).

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, cho rằng sáng kiến "Liên minh Niềm tin số" và chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng" là một phần hạ tầng mềm của nền kinh tế số, tạo ra kiến trúc niềm tin để vận hành.

Chia sẻ về "niềm tin", ông Vinh so sánh yếu tố này như hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch khỏe thì tin giả, thông tin cực đoan khó lan rộng, hệ miễn dịch yếu thì chỉ một tác động nhỏ cũng có thể gây rối loạn.

"Vai trò của KOL không chỉ là kể câu chuyện thật mà là gây dựng chuẩn mực: Đúng, văn minh và biết bất đồng trong tôn trọng.

Lan tỏa chỉ có ý nghĩa khi dẫn đến một chuỗi chuyển động: Biết - hiểu - tin - làm - kể tiếp. Khi một thông điệp đúng được bền bỉ gieo trồng và lan tỏa, có thể là: khởi nghiệp tử tế, tiêu dùng có trách nhiệm, chuyển đổi xanh hay an toàn số, những hạt giống ấy sẽ nảy mầm thành hành vi tốt", ông Vinh nói.