Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ về việc lựa chọn nhân sự Trung ương khóa mới

Định hướng này được Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ tại Hội nghị gặp mặt các lão thành cách mạng, các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra sáng 18/8.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, hỏi thăm các lão thành cách mạng (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu tại hội nghị, nhiều lão thành cách mạng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương đã chia sẻ quan điểm và góp ý vào công tác lựa chọn nhân sự của Đảng.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, đề nghị Tổng Bí thư và Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm vấn đề nhân sự.

Theo Đại tướng, nếu không chọn được người có tài, có tâm và có quyết tâm thì đất nước sẽ khó khăn, không thể phát triển. Ngược lại, chọn được người có tâm, có tài, đất nước mới vững vàng, sẽ mãi mãi hòa bình.

Bên cạnh đó, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng góp ý nên chọn những người có sức khỏe và chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, có như vậy, Đảng và đất nước mới mạnh.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng (Ảnh: Hồng Phong).

“Lãnh đạo là những người thường xuyên phải đi xuống địa phương, cơ sở để sâu sát với dân, hiểu được nhiều việc và khắc phục ngay những yếu kém. Vì vậy, chọn nhân sự có sức khỏe là tiêu chí rất quan trọng”, theo lời Đại tướng Phạm Văn Trà.

Cũng chia sẻ ý kiến về vấn đề này, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh nhiều kết quả to lớn đất nước đạt được trong suốt chặng đường lịch sử đã qua. Dù vậy, ông cho rằng khi đương đầu với những nhiệm vụ khó khăn, mới mẻ, thậm chí chưa có tiền lệ, cũng có những lúc vấp phải những thiếu sót, khuyết điểm, sai lầm, có những lúc phải trả học phí quá cao để học được cái đúng.

“Đó là những bài học khi thì nóng vội, chủ quan, muốn đốt cháy giai đoạn, khi thì chậm trễ, bỏ lỡ thời cơ. Dĩ nhiên, không ai có thể tuyệt đối không mắc sai lầm, nhưng việc rút ra bài học để tránh lặp lại sai lầm là điều có thể”, ông Nghị nói.

Nhắc tới Đại hội Đảng XIV tới đây, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng cần tổng kết rút ra những bài học một cách toàn diện, sâu sắc và chân thành. Trong số những bài học đắt giá, có tính thời sự là bài học về công tác cán bộ, theo lời ông Nghị.

Ông cho rằng những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ trong thời gian qua từ sau Đại hội XIII, trước hết là do khuyết điểm chủ quan của người cán bộ và cũng có phần không do cơ chế, chính sách bất cập, thiếu dân chủ trong công tác cán bộ.

“Trong mọi giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là các lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, luôn có vai trò quyết định nhất”, ông Nghị nhấn mạnh.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Chia sẻ thêm một điều rất có ý nghĩa, nguyên Bí thư Phạm Quang Nghị cho biết đó là sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá rất cao của nhân dân trong thời điểm hiện nay cũng như trong thời gian qua đối với nhiệt huyết cống hiến của nhiều lãnh đạo, đặc biệt là các lãnh đạo cấp cao.

“Hình ảnh các đồng chí lăn lộn với công việc ngày đêm, vào Nam ra Bắc, lên rừng xuống biển, gặp gỡ nhân dân, đi cứu lũ, cùng đó là các hoạt động đối ngoại vừa phong phú vừa quan trọng… Tất cả những điều đó, nhân dân hiểu, ghi nhận, đánh giá rất cao và biết ơn sự cống hiến của các đồng chí đối với đất nước”, ông Nghị nhấn mạnh.

Chia sẻ với sự quan tâm, lo lắng của các nguyên lãnh đạo trong việc lựa chọn nhân sự, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh để có bộ máy tốt, nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương phải “coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ định hướng sẽ tăng cường Ủy viên Trung ương ở những vị trí, những lĩnh vực quan trọng.

Theo Tổng Bí thư, việc này vừa qua đã được thảo luận kỹ, trong đó có những ý kiến đặt ra có giảm số lượng ủy viên Trung ương hay không, nếu tăng cường sẽ tăng cường ở những khu vực nào. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng đã tinh gọn bộ máy, Trung ương cũng phải gương mẫu để giảm…

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ ý kiến về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương (Ảnh: Hồng Phong).

Tổng Bí thư nhấn mạnh bên cạnh định hướng tăng cường ủy viên Trung ương ở một số vị trí để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Trung ương cũng dự kiến tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số 10-12%.

“Lựa chọn cán bộ phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh cá nhân vì lợi ích tổng thể của nhân dân, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết”, Tổng Bí thư nêu quan điểm.

Ngoài ra, theo ông, nhân sự được lựa chọn phải là những người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm.

Lưu ý tiêu chí đã rõ, song theo Tổng Bí thư, quan trọng là hành động và lựa chọn thế nào. Vì vậy, những người triển khai tổ chức cũng rất quan trọng vì nghị quyết đúng nhưng cán bộ tổ chức triển khai không đúng sẽ không đạt hiệu quả.