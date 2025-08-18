Nghệ An tiếp nhận cán bộ tăng cường từ Bộ Nội vụ

Sáng 18/8, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, cho biết đơn vị đã nhận được quyết định của Bộ Nội vụ về việc cử ông Phạm Công Hùng, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức phi chính phủ, về Nghệ An công tác từ ngày 20/8 đến 20/10.

Theo ông Hưng, việc Bộ Nội vụ tăng cường cán bộ về địa phương là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Sở Nội vụ Nghệ An, đơn vị nơi ông Hùng được tăng cường về công tác (Ảnh: Quang Dũng).

“Hiện nay, nhiều vướng mắc phát sinh tại cấp xã cần tháo gỡ, việc điều động cán bộ tăng cường của Bộ Nội vụ có ý nghĩa quan trọng, giúp địa phương vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp”, ông Hưng nhấn mạnh.

Trong thời gian công tác, ông Phạm Công Hùng sẽ phối hợp cùng Sở Nội vụ và các phòng, ban liên quan để nắm bắt tình hình thực tế, hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã giải quyết khó khăn; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ.

Quyết định 878/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, cán bộ tăng cường có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, giữ liên hệ chặt chẽ với Tổ công tác của Bộ và các đơn vị; chủ động xin ý kiến chỉ đạo khi gặp vấn đề chưa rõ; tham mưu, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả chính quyền cơ sở.

Ngoài ra, các công chức đi tăng cường phải chấp hành chế độ báo cáo hằng tuần, báo cáo tổng hợp cuối đợt công tác gửi Bộ trưởng qua Vụ Tổ chức cán bộ; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định của Bộ Nội vụ và địa phương. Cán bộ cũng được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở cùng các chế độ, chính sách theo quy định.