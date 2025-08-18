Thua đậm nhất sự nghiệp, Neymar khóc nức nở ngay trên sân

Rạng sáng nay, CLB Santos đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 0-6 ngay trên sân nhà trước đội bóng xếp dưới trên bảng xếp hạng là Vasco de Gama. Đây là một trong những thất bại tủi hổ nhất trong lịch sử của Santos.

Neymar đá chính trong trận đấu này nhưng không đóng góp bất kỳ điều gì cho Santos. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Coutinho lại tỏa sáng khi đóng góp cú đúp bàn thắng cho Vasco de Gama.

Neymar khóc nức nở sau trận thua 0-6 của Santos (Ảnh: Getty).

Theo thống kê, Neymar đã trải qua trận thua đậm nhất trong sự nghiệp. Trên khán đài, nhiều cổ động viên (CĐV) Santos đã quay lưng về phía sân như hành động để phản ứng lại màn trình diễn quá tệ hại của CLB. Họ không ngừng mắng chửi Neymar bằng những giọng điệu miệt thị.

Sau trận đấu, Neymar đã khóc nức nở ngay trên sân. Tới mức, HLV Fernando Diniz của Vasco de Gama đã phải tới an ủi người học trò cũ ở đội tuyển Brazil.

Tiền đạo sinh năm 1992 quay trở về Brazil để tìm lại đỉnh cao nhưng giờ đây, anh tiếp tục lún sâu trong sự nghiệp. Rất nhiều người cho rằng Neymar nên giải nghệ vì đã lùi xa khỏi đỉnh cao. Kể từ đầu giải, “tiểu Pele” mới đóng góp 3 bàn cho Santos ở giải vô địch quốc gia Brazil sau 19 trận đấu.

CĐV Santos quay lưng với CLB và chửi mắng Neymar (Ảnh chụp màn hình).

Ngay sau trận thua tủi nhục này, CLB Santos đã thông báo sa thải HLV Cleber Xavier. Ông mới bắt đầu nắm quyền ở Santos kể từ tháng 4. Sau gần 4 tháng dẫn dắt Santos, ông có thành tích thắng 5, hòa 3, thua 7 trận đấu (chỉ giành trung bình 1,2 điểm).

Hiện tại, CLB Santos xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Brazil (vẫn hơn Vasco de Gama 2 điểm). Tuy nhiên, giờ đây, khoảng cách giữa họ và nhóm cầm đèn đỏ đã bị rút ngắn xuống còn 2 điểm. Nguy cơ xuống hạng đang hiển hiện trước mắt CLB lừng danh của bóng đá Brazil.