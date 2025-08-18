Người đàn ông chạy bộ xuyên Việt từ TPHCM ra Hà Nội mừng 2/9

Chạy bộ xuyên Việt mừng Quốc khánh

Sáng 14/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, anh Long thắp nén nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trước khi bắt đầu hành trình xuyên Việt của mình. Điểm đến cuối cùng của anh là Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), dự kiến đúng ngày 2/9.

Anh Long đã theo đuổi bộ môn chạy bộ nhiều năm. Đây cũng là lần thứ 3 anh thực hiện hành trình chạy bộ xuyên Việt. Song, khác với hai lần trước có đội hậu cần đi kèm, chuyến đi lần này anh Long quyết định chạy một mình.

Hành trang anh mang theo chỉ có vài món đồ thiết yếu như quần áo, áo mưa, giày dép, bình nước, đồng hồ thể thao, đèn đội đầu...

Anh Nguyễn Văn Long đang trong hành trình chạy bộ một mình từ TPHCM ra Hà Nội để đón 2/9 (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Vì đi một mình nên những món đồ này sẽ luôn được mang theo bên người tôi. Tôi muốn hành trình lần này là một dấu mốc riêng, một thử thách mà tôi sẽ vượt qua, thể hiện ý chí và niềm tự hào trong dịp đại lễ", anh chia sẻ.

Bắt đầu hành trình, anh Long đặt mục tiêu chạy trung bình 82km/ngày, hoàn thành chuyến xuyên Việt trong 20 ngày. So với nhịp chạy gần 100km/ngày ở hai hành trình trước, lần này anh chọn quãng đường ngắn hơn để phù hợp với việc đi một mình.

Mỗi ngày, anh thường xuất phát lúc 4h, chạy đến gần trưa rồi nghỉ, chiều tiếp tục từ 13h đến khoảng 17h30. Buổi tối, anh tìm khách sạn để lưu trú, viết nhật ký và cập nhật hành trình lên mạng xã hội để những người yêu mến anh tiện theo dõi trước khi đi ngủ.

Từ ngày khởi hành, hành trình của anh Long đã thu hút nhiều sự quan tâm của bạn bè và những người yêu thích chạy bộ ở các tỉnh thành. Trong suốt quá trình chạy bộ, anh Long cũng liên tục phát trực tiếp trên mạng xã hội, nhận về hàng trăm bình luận động viên từ công chúng.

Anh Long cùng chiếc ba lô nhỏ gọn chứa những đồ dùng thiết yếu trong hành trình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù chạy bộ đường dài, anh Long lại không đặt nặng chế độ dinh dưỡng đặc biệt, mà giữ thói quen ăn uống gần gũi như mọi người.

Bữa sáng, anh thường ăn cháo dinh dưỡng mua từ cửa hàng tiện lợi. Bữa trưa, anh dừng ở quán ven đường để dùng cơm, bún, phở, rau, canh... Buổi tối, anh uống thêm hộp sữa trước khi ngủ.

Đi một mình nhưng không đơn độc

Chia sẻ với phóng viên Dân trí vào cuối ngày thứ 4 của hành trình, anh Nguyễn Văn Long cho biết trong ngày đầu tiên chạy bộ, khi bước vào địa phận Bình Dương cũ (nay là TPHCM), thời tiết mưa nắng thất thường khiến anh không đạt được mục tiêu 82km/ngày.

Tuy nhiên, chặng tiếp theo anh nhanh chóng bù lại quãng đường còn thiếu. "Chính sự cổ vũ của cộng đồng và ý nghĩa của ngày 2/9 đã giúp tôi có thêm sức mạnh để bước tiếp", anh nói.

Trên dọc đường xuyên Việt, anh Nguyễn Văn Long thường xuyên gặp những tình huống vừa bất ngờ vừa xúc động. Khi chạy qua các khu dân cư, nhiều người tò mò không hiểu vì sao có một người đàn ông với ba lô nhỏ trên vai lại miệt mài sải bước giữa trưa nắng hay dưới cơn mưa rào.

Có người dừng xe hỏi chuyện, có người đứng trước cửa nhà nhìn theo rồi vẫy tay chào. Khi biết anh đang thực hiện hành trình chạy bộ xuyên Việt để mừng Quốc khánh 2/9, nhiều người tỏ ra thích thú, không ít người động viên và chúc anh có nhiều sức khỏe.

"Có hôm, một anh tài xế xe gửi tặng cho tôi một lon nước ngọt cùng lời chúc bình an. Hành động đó như một cách tiếp thêm năng lượng cho tôi. Không chỉ vậy, một số quán nước ven đường, khi thấy tôi ghé vào, họ cũng tạo điều kiện để tôi nghỉ, phục hồi sức lực.

Đi một mình, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô đơn. Trên từng cung đường, tôi luôn cảm nhận rõ tình cảm của mọi người dành cho mình và điều đó quý giá hơn bất kỳ sự hỗ trợ vật chất nào", anh Long chia sẻ.

Trên đường đi, anh Long gặp được không ít những người cùng chung đam mê thể thao (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lời động viên giản dị của những người xa lạ đó, theo anh Long, chính là "nhiên liệu" giúp anh vượt qua mệt mỏi trên những chặng đường hàng trăm cây số. Đến tối 17/8, anh Long đã có mặt tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Mỗi ngày, anh dành hơn 10 tiếng cho hành trình, vượt qua nhiều cung đường Dù vậy, anh vẫn giữ được sự lạc quan, xem hành trình không chỉ là thử thách cá nhân mà còn là dịp lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng.

Mục tiêu cuối cùng của anh là về đến Hà Nội đúng ngày 2/9, với mong muốn dâng nén hương tại Lăng Bác. Anh cũng lường trước những khó khăn trong việc tiếp cận khu vực Quảng trường Ba Đình dịp lễ lớn, nhưng với quyết tâm, anh tin rằng hành trình của anh sẽ khép lại đúng thời khắc ý nghĩa nhất.