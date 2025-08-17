Số phận của căn nhà đứng một mình chắn giữa 2 làn đường cao tốc giờ ra sao?

Trên một đoạn đường cao tốc G206 ở huyện Kim Khê thuộc thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), một ngôi nhà được cư dân mạng gọi đùa là “Con mắt Kim Khê” do nằm một mình chắn giữa đường 2 làn xe. Nhìn từ trên cao, ngôi nhà như một con mắt gắn giữa đường nên được đặt tên như vậy.

Chủ nhà là ông Hoàng Bình (tên đã thay đổi), 72 tuổi, tiết lộ rằng do phương án bồi thường mà chính quyền đưa ra không ổn thỏa cuối cùng hai bên chấp nhận để đường cao tốc chạy vòng quanh nhà.

“Giờ đường đã làm xong rồi, việc bàn bạc càng khó hơn", ông Bình nói.

Ngôi nhà nằm giữa đường cao tốc (Ảnh: Ettoday).

Theo truyền thông địa phương, trước khi xây đường cao tốc, chính quyền địa phương đưa ra phương án bồi thường hơn 1,6 triệu tệ và 2 suất đất ở khu tái định cư. Tuy nhiên, 2 suất đất không thể cấp cùng lúc mà sẽ lần lượt đưa vào các năm 2024 và 2025.

Ông Hoàng không đồng ý với phương án này và cho biết khoản tiền bồi thường có thể thương lượng nhưng muốn cấp đủ 2 suất đất tái định cư cùng một lúc vì có 2 người con trai.

Sau đó, chính quyền đồng ý cấp 3 suất tái định cư kèm theo hơn 1,6 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường. Tuy nhiên, đến gần lúc ký hợp đồng, hai bên lại bất đồng về khoản tiền bồi thường, dẫn đến việc thỏa thuận bất thành.

Tờ Ji Mu News cho biết, tuyến cao tốc này chưa chính thức khánh thành nhưng hiện đã có xe cộ qua lại. Quốc lộ G206 chạy qua nhà là một tuyến cao tốc theo trục Bắc – Nam, bắt đầu từ thành phố Uy Hải (Sơn Đông) và kết thúc ở Sán Đầu (Quảng Đông), đi qua 5 tỉnh Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Quảng Đông.

Trong khi đó, chủ nhà vẫn sống bên trong. Một số người dân trong khu vực bày tỏ lo lắng vì sự an toàn của người sống trong nhà. Nếu có xe tải cỡ lớn chạy qua, cửa kính trong nhà rung lắc mạnh.

Ông Hoàng tỏ ra khó hiểu khi địa phương bỏ ra số tiền lớn xây bức tường bê tông cốt thép cao hai tầng để ngăn cách riêng cho gia đình một lối hầm ra vào. Ngoài ra, chính quyền cũng chi hàng chục nghìn nhân dân tệ để cắt một cánh cửa từ bức tường bê tông dày đến cả mét, nhưng không đáp ứng điều kiện ông đề ra.

Được biết, thời điểm đầu năm 2025, ông Hoàng và con trai út vẫn sống trong ngôi nhà. Nhà có nước và điện nhưng không có nhà vệ sinh, không có bếp, cũng không có mạng Internet. Ti vi cũng không thể xem được. Cuộc sống vốn đã bất tiện nên thời điểm đường cao tốc chính thức thông xe chắc chắn sẽ còn nhiều rắc rối hơn.

Dù vậy, ông Hoàng khẳng định: “Vấn đề chưa giải quyết thì tôi cứ ở đây”.

Tới tháng 4, do không chịu nổi tiếng ồn kéo dài, gia đình ông Hoàng quyết định rời đi. Sau đó, các tài xế đi xe qua đây phát hiện cảnh tượng trước nhà chất đầy đồ đạc, phía sau cỏ mọc rậm rạp. Nhiều tấm kính cửa sổ bị vỡ, chứng tỏ đã lâu không có người ở.

Ngày 10/8, một người đàn ông tới đây, sử dụng flycam ghi hình. Cảnh tượng từ trên cao cho thấy, bên ngoài ngôi nhà rất hoang vắng.

Sau đó, con dâu ông Hoàng trong một bài viết chia sẻ trên trang cá nhân cũng xác nhận rằng gia đình đã dọn đi. Người này không rõ thời gian tới ngôi nhà có bị phá bỏ hay không.

Ngày 14/8, Bí thư thôn Phong Thu cũng xác nhận gia đình ông Hoàng đã dọn ra thị trấn và thuê nhà từ tháng 4. Song việc chính quyền có tháo dỡ căn nhà này hay không, đến nay chưa có quyết định chính thức. Đại diện chính quyền địa phương khi được hỏi cũng từ chối bình luận về kế hoạch tiếp theo đối với ngôi nhà.