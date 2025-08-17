Thoát chết sau tai nạn giao thông kinh hoàng, cặp đôi lập tức kết hôn

Theo South China Morning Post, hôm 26/7, chàng trai Trung Quốc họ Ma (31 tuổi) và bạn gái trở về quê sau chuyến du lịch bằng ô tô. Khi điều khiển xe trên tuyến quốc lộ hai làn ở Sơn Đông (Trung Quốc), anh Ma tìm cách vượt qua một chiếc xe tải.

Đúng lúc xe của anh Ma vừa vượt qua xe tải hết bánh sau thì lốp trước bên trái của xe tải bất ngờ nổ tung, khiến chiếc xe lao về phía ô tô của anh Ma. Dù chàng trai đã phản ứng kịp thời để phanh gấp, xe của anh vẫn không tránh khỏi va chạm. Chiếc xe bị ép chặt vào dải phân cách giữa đường.

Chiếc xe bị ép chặt vào dải phân cách sau tai nạn (Ảnh: South China Morning Post).

Cú va chạm khiến phần đầu và đuôi xe của họ bị biến dạng nặng nề. Thế nhưng, điều kỳ diệu là cả anh Ma và bạn gái ngồi ghế phụ chỉ bị thương nhẹ với vài vết cắt và bầm tím. Cảnh sát giao thông cũng phải thốt lên rằng đây là một "phép màu". Tài xế xe tải cũng may mắn thoát nạn.

Sau đó, anh Ma chia sẻ đoạn video ghi lại vụ việc từ camera hành trình của xe tải. Nhiều người xem nhận thấy tài xế xe tải đã tăng tốc sau khi lốp nổ, vô tình giúp ô tô của anh Ma tránh được cú va chạm chí mạng.

Biết ơn vì cả hai còn sống, anh Ma nhấn mạnh thói quen thắt dây an toàn đã cứu anh và bạn gái. Tối hôm đó, anh bất ngờ nói với bạn gái: "Chúng ta nên cưới nhau đi".

Cú va chạm khiến chiếc ô tô biến dạng (Ảnh: South China Morning Post).

Anh Ma và bạn gái vốn quen biết qua bạn bè, đã hẹn hò được một năm và từng bàn chuyện cưới hỏi nhưng chưa vội vàng. Ban đầu, bạn gái anh Ma ngần ngại vì cả hai trông khá tả tơi sau vụ tai nạn, quần áo rách nát. Song, hôm 29/7, chỉ vài ngày sau vụ tai nạn, họ đã chính thức đăng ký kết hôn.

Cha mẹ hai bên vô cùng mãn nguyện trước cuộc hôn nhân đặc biệt này. Họ coi đó là sự "gắn kết sinh tử".

Anh Ma và bạn gái ngồi ghế phụ trong ô tô may mắn thoát chết sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (Ảnh: South China Morning Post).

Câu chuyện được anh Ma chia sẻ lên mạng xã hội, nhận về hàng nghìn lời chúc tốt đẹp. Một người bình luận: "Tai qua nạn khỏi, ắt sẽ gặp phúc lành". Người khác viết: "Họ đã chứng minh tình yêu chiến thắng cả lưỡi hái tử thần".

Ngay cả hãng sản xuất chiếc xe mà Ma điều khiển trong vụ tai nạn cũng gửi lời chúc: "Chúc hai bạn hạnh phúc, bình an và may mắn".