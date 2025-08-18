Lập kỷ lục tệ hại khi Man Utd thua, HLV Ruben Amorim tuyên bố bất ngờ

Tối 17/8, Man Utd mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh bằng thất bại 0-1 trước Arsenal ngay tại Old Trafford. Kết quả này khiến HLV Ruben Amorim đi vào lịch sử giải đấu với một kỷ lục mà không ai mong muốn.

HLV Ruben Amorim trở thành chiến lược gia chạm mốc 15 thất bại ở giải Ngoại hạng Anh nhanh nhất kể từ Paul Hart vào năm 2009 (Ảnh: Getty).

Theo thống kê, thất bại trước Arsenal đã là trận thua thứ 15 của Amorim chỉ sau 28 lần dẫn dắt Quỷ đỏ kể từ khi lên thay Ten Hag vào tháng 11 năm ngoái. Ông là HLV chạm mốc 15 thất bại nhanh nhất (không tính các CLB mới thăng hạng) ở giải Ngoại hạng Anh kể từ thời Paul Hart cùng Portsmouth năm 2009.

Mùa hè vừa qua, MU đã chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng để nâng cấp đội hình khi mang về hàng loạt tân binh như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Diego Leon. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn chưa cải thiện tình hình.

Thực tế, đội bóng thành Manchester chơi không hề lép vế so với Arsenal. Theo Opta, họ cầm bóng 61%, tung ra 22 cú sút (7 lần trúng đích) và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,59. Song tất cả nỗ lực đều bị David Raya (cầu thủ xuất sắc nhất trận) từ chối với 7 pha cứu thua ngoạn mục.

Những tân binh như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo tạo được dấu ấn tích cực nhưng lại thiếu đi sự chính xác ở những khoảnh khắc quyết định.

HLV Amorim vẫn lạc quan dù Man Utd chịu thất bại trước Arsenal (Ảnh: Getty).

Vấn đề lớn hơn với Amorim nằm ở bức tranh tổng thể. Từ khi tiếp quản đội bóng, ông chưa thể đưa Man Utd thoát khỏi khủng hoảng. Đội bóng cán đích ở vị trí thứ 15 mùa trước và thất bại 0-1 trước Tottenham trong trận chung kết Europa League tại Bilbao. Ngoài sân cỏ, HLV người Bồ Đào Nha còn mâu thuẫn với hàng loạt ngôi sao của CLB như Rashford, Sancho, Garnacho hay Antony.

Phát biểu sau trận thua trước Arsenal, Amorim vẫn giữ thái độ tích cực: “Chúng tôi chứng minh hôm nay rằng Man Utd có thể thắng bất kỳ đội nào ở giải Ngoại hạng Anh, đặc biệt là trước một tập thể mạnh như Arsenal. Chúng tôi cảm thấy mình chơi tốt hơn, nhưng kết quả lại không phản ánh điều đó. Tôi tự hào về nỗ lực của các cầu thủ”.

Dẫu vậy, những lời lạc quan ấy khó có thể che giấu sức ép đang đè nặng lên vai nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Với kỷ lục buồn vừa thiết lập, cùng phong độ bấp bênh của đội bóng, tương lai của Amorim tại Old Trafford hứa hẹn sẽ trở thành đề tài nóng bỏng trong thời gian tới.