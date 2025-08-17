Sinh con trong nhà vệ sinh khách sạn, người phụ nữ mới biết mình mang thai

Tờ New York Post cho hay, ngày 21/5, gia đình chị Helen và anh Michael Green (cùng 45 tuổi, sống ở Bristol, Anh) có một kỳ nghỉ 10 ngày ở Toronto (Canada) cùng con gái 6 tuổi.

Anh chị nhận phòng tại khách sạn Holiday Inn và đi ngủ lúc 23h. Chưa đầy 3 tiếng sau, chị Helen tỉnh giấc vì đau bụng dữ dội và lao vào nhà vệ sinh với cảm giác “muốn rặn”.

Nhà vệ sinh nơi chị Helen sinh con (Ảnh: New York Post).

“Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cơ thể tôi tự hành động. Sau hai lần rặn mạnh, em bé ra đời. Tôi bế con ra khỏi bồn cầu và ôm vào lòng”, chị chia sẻ với SWNS.

Trong khi đó, anh Michael cũng sốc nặng khi tỉnh dậy bởi tiếng khóc trẻ sơ sinh. Anh lập tức gọi cấp cứu, một đội cứu nạn cứu hộ có mặt sau 10 phút và đưa mẹ con chị Helen đến Bệnh viện Mount Sinai.

“Tôi thực sự hoang mang, chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra. Chúng tôi không biết em bé có khỏe mạnh hay đủ tháng hay không. Thậm chí, chúng tôi cũng không biết đó là bé trai hay gái, cho đến khi nhân viên y tế thông báo”, anh Michael kể lại.

Theo các bác sĩ, chị Helen rơi vào trường hợp “mang thai ẩn” (cryptic pregnancy), tức tình trạng phụ nữ mang thai nhưng không có triệu chứng rõ rệt. Trong suốt thai kỳ, Helen vẫn có kinh nguyệt đều, làm việc, tập thể dục, mặc quần áo như bình thường và ăn uống không thay đổi.

Chị Helen và con gái mới sinh được chuyển đến bệnh viện (Ảnh: New York Post).

Trước đó, chị từng nhiều lần sảy thai sau khi sinh bé trước đó nên cho rằng mình đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

Chị Helen vốn có bụng bầu khá lớn khi mang thai hai con trước là Harry (18 tuổi) và Darcy (6 tuổi). Vì vậy, với lần này mang thai này của chị, gia đình hoàn toàn không hay biết. Nhưng sau cú sốc, họ vỡ òa hạnh phúc với “món quà bất ngờ” và đặt tên bé gái là Olivia.

Ngày hôm sau, mẹ con chị Helen xuất viện. Tuy nhiên, vì bé Olivia chưa có giấy tờ nên cả gia đình không thể rời Canada mà phải chờ giấy khai sinh và hộ chiếu.

Hơn một tháng sau, cả gia đình mới xong thủ tục và trở về nhà (Ảnh: New York Post).

“Cuối cùng, chúng tôi có kỳ nghỉ kéo dài hơn và thật đặc biệt. Dù rất áp lực khi phải chạy giấy tờ vào các ngày trong tuần, đến cuối tuần thì tuyệt vời vì không phải làm gì ngoài tận hưởng”, chị Helen chia sẻ.

Ngày 25/6, sau hơn một tháng, gia đình Green mới được bay về Anh. Chuyến đi tốn thêm khoảng 12.200 USD (hơn 320 triệu đồng), gồm tiền viện phí, khách sạn, cùng các chi phí xe thuê, vé máy bay, đồ dùng trẻ sơ sinh và sinh hoạt.