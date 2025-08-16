Vụ ô tô sụp hố ở Hà Nội: Tài xế kể phút bánh xe kẹt giữa đường

Chiều 16/8, tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành (Hà Nội), một ô tô bất ngờ bị sụp bánh xuống hố, chắn ngang đường, khiến giao thông qua khu vực này rơi vào cảnh hỗn loạn, ùn tắc.

Ô tô đang đi bất ngờ bị sụp bánh xe xuống hố ở Hà Nội (Video: Trần Thành Công - Cẩm Tiên).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sự cố xảy ra khoảng 13h30. Chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota, biển số 30L-374XX do anh Thạch Việt Dũng điều khiển bị mắc kẹt, bánh sau lọt xuống một hố sâu có nước bên trong, nằm chênh vênh ngay giữa ngã tư.

Nhiều phương tiện phải dừng chờ, không ít người hiếu kỳ dừng lại quan sát khiến giao thông khu vực vốn đông đúc càng trở nên ùn ứ.

Phần bánh sau xe bị sụp xuống hố không thể di chuyển (Ảnh: Trần Thành Công).

Chia sẻ với phóng viên, anh Dũng cho biết: “Khi lái xe từ Nguyễn Chí Thanh về Liễu Giai, tôi thấy phía trước có một vũng nước lớn nhưng không có biển cảnh báo. Nghĩ rằng chỉ là nước mưa đọng, tôi vẫn đi tiếp. Không ngờ vừa qua thì bánh trước bất ngờ nổ, còn bánh sau sụp hẳn xuống hố, xe không thể nhúc nhích”.

Sau khi xe mắc kẹt, anh Dũng buộc phải cho xe đứng yên, rồi báo cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, phải gần 2 tiếng sau, chiếc xe vẫn nằm chắn ngang đường.

Anh Dũng chủ chiếc xe ô tô phải chờ đợi hơn 3 tiếng mới có cứu hộ đến xử lý (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Anh Nguyễn Văn Tiến, một tài xế xe ôm chứng kiến sự việc, kể lại: “Lúc tôi chạy xe đến thì thấy chiếc ô tô nằm nghiêng, một nửa bánh sau bị nuốt gọn trong hố rộng khoảng 80cm. Xe chắn ngang, dòng phương tiện ùn lại cả hai chiều, ai cũng bức xúc”.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Hường (trú tại phường Cầu Giấy), người đi qua hiện trường, không khỏi lo lắng: “Tôi vừa tan làm về thì thấy cả đoạn đường ùn đặc, xe nối đuôi nhau không nhúc nhích. Khi đến gần mới thấy chiếc ô tô bị mắc kẹt giữa ngã tư, do bánh sụp xuống hố”.

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra sự cố để điều tiết giao thông. Đến 16h30 chiếc xe đã được di chuyển khỏi hiện trường, biển cảnh báo được lắp đặt quanh hố.

Cận cảnh chiếc hố sau khi chiếc xe được đưa lên (Ảnh: Trần Thành Công).

Được biết, cách đây chưa đầy một tháng, khoảng 21h ngày 26/7, tại đường Trường Chinh (gần nút giao Tôn Thất Tùng), một chiếc xe máy hiệu Honda SH cũng bất ngờ sụp bánh xuống hố giữa đường. May mắn vụ việc chỉ khiến phương tiện hư hỏng nhẹ, tài xế không bị thương.

Nguyên nhân vụ việc được xác định sau khi lực lượng chức năng đào mặt đường, phát hiện một đường ống ngầm D100 (đường kính 100mm) của công ty nước sạch bị rò rỉ. Nước chảy lâu ngày với áp suất lớn đã làm xói mòn lớp base (hỗn hợp đá dăm và đá mi bụi) bên dưới mặt nhựa, gây ra hố sụt. Chính điều này đã tạo nên “hố tử thần” ngay giữa tuyến đường đông đúc.