Quân đội sẵn sàng bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ứng phó áp thấp nhiệt đới

Ngày 18/8, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã ký công điện số 4749 gửi các đơn vị về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn.

Đồng thời các đơn vị địa phương cần triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các Quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế,...

Trực thăng cứu hộ các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất ở Nghệ An ngày 24/7 (Ảnh: Quỳnh Anh - ROI).

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Huế theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ phương tiện; tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để di chuyển, tránh trú ở nơi an toàn.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ,...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết lúc 10h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 115km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 10h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc với sức gió cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9; sóng cao 2–3,5m biển động mạnh.

Trên đất liền từ chiều 18/8, ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn.