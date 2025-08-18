Ký ức chuyến bay qua Ba Đình và lễ diễu binh lịch sử của phi công anh hùng

Nhiệm vụ đặc biệt bay qua Ba Đình

Sáng 9/9/1969, sau nghi lễ đọc điếu văn Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội hình 24 chiếc máy bay của Không quân Nhân dân Việt Nam nghiêm cẩn lướt qua quảng trường Ba Đình.

“Ngồi trong buồng lái chiếc máy bay MiG-21, tôi cố kìm nén cảm xúc, kết hợp cùng đồng đội tạo đội hình uy nghi, chỉnh tề tiễn biệt Bác”, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên Chính ủy Sư đoàn Không quân 370 bồi hồi nhớ lại chuyến bay đặc biệt qua quảng trường Ba Đình (Hà Nội) 56 năm trước.

Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa chia sẻ, năm 1969, nhà nước dự định tổ chức lễ duyệt binh, vừa để kỷ niệm 24 năm ngày Quốc khánh 2/9, vừa để Bác Hồ vui ở tuổi 79.

Bộ đội không quân vinh dự được giao nhiệm vụ bay diễu hành trong lễ duyệt binh này nên ai cũng háo hức. Thế nhưng không ngờ, Bác Hồ kính yêu, người cha già dân tộc lại qua đời đúng ngày 2/9/1969.

Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đọc điếu văn tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969 (trái) và Không quân Nhân dân Việt Nam nghiêng cánh chào vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN).

Ngày 3/9/1969, cấp trên quyết định chuyển đội hình bay diễu binh mừng ngày Quốc khánh sang bay tiễn đưa Bác. Lễ tang tổ chức ngày 9/9/1969 tại quảng trường Ba Đình.

“Với tính nghiêm trang của nhiệm vụ, tình cảm của phi công đối với Bác, chúng tôi được quán triệt rất kỹ nhiệm vụ chuyến bay. Đội hình máy bay tiêm kích có 24 chiếc gồm 12 chiếc MiG-17 và 12 chiếc MiG-21.

12 MiG-17 đội hình 3 biên đội do Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy dẫn đầu và 12 MiG-21 đội hình 3 biên đội do Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Hồng Nhị dẫn đầu.

Ngày 8/9/1969, buổi bay hợp luyện, tổng duyệt được thực hiện. Chuyến bay hợp luyện được tính toán thời gian rất sát để khi Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc điếu văn xong, đội hình 24 máy bay phải bay qua quảng trường Ba Đình.

“Trong ngày bay hợp luyện, Tổng Bí thư Lê Duẩn do quá xúc động nên thời gian đọc lời điếu văn lâu hơn dự tính. Không quân lấy mốc thời gian đó để tính toán tốc độ sao cho đúng giờ “G” phải có mặt tại quảng trường Ba Đình với đội hình chỉnh tề”, Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa nhớ lại.

Ngày 9/9/1969 thời tiết thuận lợi, 24 máy bay MiG-17 và MiG-21 theo hành trình bay qua Ba Đình với đội hình nghiêm trang trên độ cao 200m để tiễn biệt Bác.

Theo vị đại tá, việc sử dụng lực lượng phi công trong chuyến bay này có một số thay đổi so với đội hình bay chuẩn bị cho lễ duyệt binh.

Ông kể: “Cấp trên cân nhắc rất kỹ để sắp xếp đội hình bay đưa tiễn Bác, đặc biệt là các phi công người miền Nam. Bác Hồ không thể vào thăm đồng bào miền Nam theo ước nguyện.

Những người luôn bên cạnh Bác hiểu sâu sắc nỗi niềm ấy nên tính toán cặn kẽ lực lượng phi công bay viếng Bác. Hai phi công anh hùng người miền Nam Nguyễn Văn Bảy (quê Đồng Tháp) và Nguyễn Hồng Nhị (quê Bình Định, nay là Gia Lai) được chọn làm hai phi đội trưởng của MiG-17 và MiG-21”.

Phi công Nguyễn Văn Nghĩa là một trong những phi công đẳng cấp ACE của Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Bác Hồ dành rất nhiều quan tâm cho lực lượng không quân. Ngay từ những ngày đầu thành lập Không quân Nhân dân Việt Nam, Bác đã tới thăm và cặn dặn rất chân tình. Tình cảm của chiến sĩ không quân đối với Bác thiêng liêng lắm.

Bởi vậy chuyến bay ấy với tôi - một phi công sinh ra ở miền Nam - và đồng đội rất nhiều cảm xúc. Ai cũng đau buồn, thương nhớ Bác, đành dặn lòng phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ để gửi lời chào tới Bác kính yêu”, Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa chia sẻ.

Chuyến bay diễu hành mừng Đại thắng mùa xuân 1975

Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa là một trong những phi công đẳng cấp ACE (Át chủ bài - bắn rơi 5 máy bay trở lên trong chiến đấu, trong chiến tranh chống Mỹ, Không quân Việt Nam có 16 phi công ACE). Ông đã bắn hạ 6 máy bay địch trong kháng chiến chống Mỹ.

Ông nhớ lại, Đại thắng mùa xuân 1975 đã giải phóng miền Nam, kết thúc chặng đường kháng chiến chống Mỹ, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Đêm 12/5/1975, trung đoàn Không quân 927 giao nhiệm vụ cho Đại đội 3 (nay là phi đội) Trung đoàn 927 thực hiện chuyến bay chuyển sân từ miền Bắc bay vào tiếp quản sân bay Biên Hòa. Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa gọi đây là “chuyến bay chuyển sân lịch sử”.

Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa thời trẻ, ông là phi công đầu tiên hạ gục máy bay trong trận Điện Biên Phủ trên không (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Nguyễn Văn Nghĩa dẫn đầu phi đội 12 chiếc, cất cánh từ sân bay Kép (Bắc Giang, nay là Bắc Ninh) hạ cánh xuống sân bay Đa Phúc (nay là sân bay Nội Bài) nạp dầu rồi cất cánh chuyển sân vào Đà Nẵng.

Đường bay chuyển sân được phi công tính toán trước, bay bằng mắt theo địa tiêu dọc bờ biển. Ngày 14/5/1975, lần lượt 12 chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Biên Hòa.

Trong cuộc đời làm phi công, vị đại tá đã thực hiện hàng trăm chuyến bay. Với ông, mỗi chuyến bay là một câu chuyện, một cảm xúc khó quên.

Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa chia sẻ, bản thân ông cũng có kỷ niệm sâu sắc khi tham gia lễ diễu binh mừng đất nước thống nhất năm 1975. Ông là phi công trong đội bay diễu hành mừng Đại thắng mùa xuân năm 1975.

“Ngày 15/5/1975, tham gia lễ mừng chiến thắng, Không quân Nhân dân Việt Nam có 2 biên đội có 12 chiếc MiG-21 bay diễu hành biểu dương lực lượng. Một ngày sau, 1 biên đội 4 chiếc MiG-21 tiếp tục bay biểu dương lực lượng trên thành phố”, Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa nhớ lại.

Hòa chung với không khí của Đại thắng mùa xuân, những chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 của Không quân Nhân dân Việt Nam đã từng đánh thắng Không quân đế quốc Mỹ, hùng dũng, uy phong bay trên bầu trời thành phố mang tên Bác.

Tiếng động cơ máy bay MiG-21 gầm vang xé không gian, thể hiện sức mạnh của đội quân chiến thắng, kết nối niềm vui chiến thắng giữa nhân dân hai miền Nam - Bắc. Bộ đội không quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại này.

Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa (thứ tư từ trái qua) cùng các đồng đội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chiến tranh là ác liệt, là tàn khốc, cuộc chiến đấu giữa bầu trời bao la, không chiến hào, chỉ có tiến công. Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Cuộc chiến trên không, không có chỗ cho sự nhút nhát, kém cỏi. Tôi đã được trải nghiệm qua thử thách đó để tồn tại, bằng chính nghị lực và khả năng của mình, tham gia chiến đấu cho đến ngày chiến thắng”, vị đại tá chia sẻ.

Những ngày thu tháng 8 lịch sử, Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa càng nhớ lại những năm tháng oanh liệt của Không quân Nhân dân Việt Nam. Những phi công huyền thoại trưởng thành trong gian khó như ông đã góp phần vào chiến công của lực lượng không quân trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ phi công Mỹ trong dịp hội ngộ cựu phi công tiêm kích Mỹ - Việt 2022 tại Mỹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tới đây, lực lượng không quân sẽ còn màn trình diễn ấn tượng với nhiều loại máy bay.

Vị đại tá hy vọng, tiếp nối truyền thống anh hùng của Không quân Nhân dân Việt Nam, các biên đội bay sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện được sức mạnh và niềm tự hào của quân đội Việt Nam nói riêng và người dân cả nước nói chung.