Người đàn ông ở Hà Nội nhận loạt tiền "ủng hộ Cuba" do trùng số tài khoản

Những ngày qua, người Việt Nam hưởng ứng mạnh mẽ chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba thông qua số tài khoản của Trung ương Hội Chữ thập đỏ.

Đây là đợt vận động từ ngày 13/8 tới ngày 16/10 với mục tiêu huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và chính sách bao vây, cấm vận.

Liên quan đến việc chuyển tiền quyên góp, mới đây, một người đàn ông chia sẻ bài đăng cho biết, tài khoản cá nhân số 2022 mở tại ngân hàng ABBank của anh bỗng nhận được nhiều tiền ủng hộ người dân Cuba, do cộng đồng chuyển nhầm.

Theo người đàn ông này, việc nhầm lẫn do số tài khoản của anh trùng với số tài khoản 2022 mở tại MBBank của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Mạnh Hà (sống ở Hà Nội) khẳng định sự việc có thật, không phải tự tạo hình ảnh để câu tương tác.

"Chiều 14/8, tôi thấy có tình trạng chuyển tiền nhầm vào tài khoản. Đến tối, có thêm nhiều tin nhắn chuyển tiền ủng hộ nhân dân Cuba, tôi vội vàng kiểm tra thì phát hiện số tài khoản cá nhân trùng với số tài khoản của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chỉ khác ngân hàng", anh nói.

Theo anh Hà, ban đầu, anh dự định tích số tiền ủng hộ trong vòng 2-3 ngày rồi chuyển lại vào tài khoản của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tuy nhiên, khi liên lạc với ngân hàng ABBank, nhân viên tổng đài hướng dẫn phải ra chi nhánh gần nhất để làm thủ tục.

"Do đây là tiền cá nhân của người khác, tôi không được tự ý chuyển vào tài khoản của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam", anh nói.

Anh Hà đã yêu cầu phía ngân hàng tra soát các khoản bị chuyển nhầm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chiều 15/8, anh Hà đã đến phòng giao dịch của ngân hàng ABBank ở Hà Nội để làm tra soát và hoàn trả lại cho những người chuyển nhầm.

Hiện, tài khoản số 2022 tại ngân hàng này của anh đã được đóng để tránh mọi người bị nhầm lẫn.

Tính tới thời điểm 9h30 ngày 15/8, theo số liệu hiển thị công khai, số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nhận được 121 tỷ đồng, vượt qua mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng hướng dẫn người dân cách xem sao kê trực tiếp ủng hộ nhân dân Cuba bằng cách tự truy cập vào trang web chính thức.

Nằm cách xa nửa vòng trái đất với khoảng cách địa lý xa xôi, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Cuba vẫn sát cánh, hỗ trợ Việt Nam với tinh thần một người bạn chân thành, một người đồng chí tin cậy.

Trong trái tim của thế hệ hàng triệu người dân Việt Nam vẫn còn in sâu câu nói bất hủ của cố lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Đó là lời khẳng định được ông nói trong chuyến thăm tới vùng giải phóng Quảng Trị ngày 16/9/1973.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Cuba đã có nhiều hỗ trợ quan trọng dành cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực lương thực, y tế, dược phẩm.

Hiện Việt Nam là đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba trong khu vực.