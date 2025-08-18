Chàng trai Cuba cảm kích chân tình người Việt: Tôi muốn sống ở đây trọn đời

Trong những ngày qua, phong trào người Việt Nam hô hào cùng nhau chung tay ủng hộ nhân dân Cuba lan tỏa nhanh trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Được biết, phong trào nằm trong khuôn khổ chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị phát động, vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", diễn ra trong 65 ngày, từ ngày 13/8 đến ngày 16/10.

Chương trình nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các hoạt động hợp tác phát triển bền vững, giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và cấm vận.

Khi biết tới thông tin này và số tiền nhân dân Việt Nam ủng hộ đã vượt qua con số dự định tối thiểu 65 tỷ đồng gấp nhiều lần, anh Martinez Vega Maikel, chàng trai người Cuba sống và làm việc tại TPHCM, xúc động nghẹn ngào.

"Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đều mang sẵn trong tim suy nghĩ rằng, người Cuba sẵn lòng hy sinh mọi thứ cho Việt Nam. Hiện Cuba gặp khó khăn, nhân dân Việt Nam hết lòng hỗ trợ. Đó là tấm chân tình quý báu không thể nói hết bằng lời”, anh nói.

Anh Maikel hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, Maikel không quá ngạc nhiên. Anh biết đây vốn là đức tính cao quý của người Việt sẵn lòng giang rộng vòng tay giúp đỡ người anh em. Dù hai nước khoảng cách xa xôi về mặt địa lý, nhưng tấm lòng và sự bền chặt dành cho nhau vẫn vun đắp qua hơn nửa thế kỷ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Maikel bộc bạch, từ nhiều năm qua, anh chưa thể về thăm quê nhà ở Nueva Gerona, Isla De La Juventud, nhưng luôn dõi theo những dòng tin tức về quê hương.

Lần về thăm nhà gần nhất, anh chứng kiến cảnh thiếu thốn những nhu cầu sinh hoạt cơ bản như điện nước, thiếu thuốc men lương thực, bệnh viện xuống cấp trầm trọng, khiến bản thân càng đau lòng.

Cuba hiện là quốc gia có dân số già hóa nhanh do làn sóng di cư liên tục của giới trẻ. Cũng vì cuộc sống quá khó khăn nên hầu hết người trẻ ở Cuba đều rời quê hương lập nghiệp rồi gửi tiền về hỗ trợ gia đình. Anh Maikel và em trai cũng nằm trong số đó.

Cha mẹ anh Maikel chụp ảnh cùng gia đình thông gia trong chuyến đi tới Việt Nam năm 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chàng trai ấn tượng với tính cách nồng hậu, nhiệt thành, lối sống gắn kết tình nghĩa cộng đồng của người Việt mà anh cho rằng điều này giống 99% như người Cuba. Nhờ đó, đi xa quê nhưng anh không cảm thấy quá khác biệt.

Một trong những điều khiến anh ấn tượng nhất là đồ ăn của Việt Nam quá phong phú, từ những bữa ăn nơi hè phố cho tới hàng quán chỗ nào cũng có. Điều này khác biệt hẳn so với Cuba quê hương anh.

"Sống ở Việt Nam, bước chân ra đường là gặp đồ ăn nên không bao giờ sợ đói", anh nói vui.

Và chàng trai người Cuba cũng không ngờ rằng, ngay ở phương trời mới nơi anh luôn coi là quê hương thứ 2 của mình, đã se duyên cho anh được gặp một nửa cuộc đời mình - một cô gái người Việt Nam.

Năm 2022, tại khách sạn nơi anh làm việc, Maikel vô tình quen biết chị Yến Nhi - cô gái quê gốc Cần Thơ. Sau vài lần gặp gỡ, chàng trai Cuba sớm nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên, thời gian đầu chị Nhi chưa chấp nhận bởi vừa bước qua cuộc đổ vỡ hôn nhân. Nhưng chứng kiến sự chân thành và kiên trì của đối phương, cuối cùng cô gái Việt Nam chấp nhận cho đôi bên cơ hội tìm hiểu.

Chàng trai Cuba hạnh phúc trong ngày cưới tại Việt Nam, quyết định gắn kết trọn đời ở đất nước này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự ấm áp của Maikel giúp Yến Nhi được chữa lành. Anh hỗ trợ cô vượt qua sang chấn tâm lý, vết rạn nứt trong lòng do cuộc hôn nhân trước đó để lại. Cuối cùng trái ngọt cũng tới khi cả hai quyết định nên duyên vào tháng 11/2024 trước sự chứng kiến của gia đình bố mẹ hai bên.

Vào dịp cưới con trai, cha mẹ anh Maikel cũng sang Việt Nam chơi gần 3 tháng. Thời gian gắn bó không quá dài nhưng cũng đủ khiến họ hiểu vì sao Việt Nam khiến con trai mình muốn gắn bó không muốn rời đi.

"Việt Nam không chỉ là một điểm đến, còn là nơi dành cho tôi những cơ hội việc làm và may mắn gặp được người phụ nữ nhân hậu tốt bụng để nên duyên. Chính vì những lý do này, tôi muốn được gắn kết trọn đời ở đất nước này", anh bộc bạch.