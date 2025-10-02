Cảnh công an vượt lũ đưa bé gái 11 tuổi đi cấp cứu

Ngày 2/10, hơn 2.000 hộ dân tại xã Đức Minh (thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã Trường Sơn, Tùng Châu và Liên Minh của huyện Đức Thọ cũ, tỉnh Hà Tĩnh), vẫn bị nước lũ bủa vây sau bão Bualoi (bão số 10). Đây là ngày thứ 4 địa phương này chìm trong nước lũ.

Trụ sở Công an xã Đức Minh cũng bị ngập nặng. Cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị này dùng xuồng để ứng cứu, hỗ trợ, tiếp tế cho người dân.

Chiều 2/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Công an xã Đức Minh gồm Thiếu tá Nguyễn Đức Chiến, Đại úy Lê Quốc Nhật, Đại úy Trần Văn Ngọc nhận cuộc điện thoại cầu cứu của người dân về việc cần đưa một bé gái đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận cuộc gọi, các cán bộ của Công an xã Đức Minh đã dùng xuồng, vượt dòng lũ tìm đến nhà của bà Võ Thị Thuận (59 tuổi, trú tại thôn Diên Phúc, xã Đức Minh).

Nhà bà Thuận nằm ngoài đê La Giang, gần sông Lam. Vợ chồng, con gái đi làm ăn xa, gửi cháu Nguyễn Thảo Quyên (11 tuổi) cho bà nuôi dưỡng, chăm sóc.

Hôm nay, cháu Quyên bị tức ngực, khó thở, nôn ói nên cần đến bệnh viện khám bệnh. Nghe tiếng công an gọi, bà vội mặc áo phao cho cháu. Chồng bị tai biến, bà nhờ hàng xóm ở nhà theo dõi, chăm sóc.

Do ngõ nhỏ, bà Thuận và cháu Quyên lên thuyền của gia đình, được người hàng xóm hỗ trợ đẩy ra cổng.

Phía ngoài, các cán bộ công an người giữ xuồng cho vững, người bế cháu bé qua hàng rào.

Quá trình di chuyển vượt lũ, Đại úy Lê Quốc Nhật nhường chiếc mũ cối của mình cho cháu bé đội để đỡ nắng. Thiếu tá Nguyễn Đức Chiến ôm cháu bé vào lòng, thủ thỉ động viên: "Không sao đâu, con đừng sợ!".

Sau khoảng 10 phút, các cán bộ công an điều khiển xuồng vượt dòng lũ và cõng cháu bé lên bờ an toàn.

Lực lượng công an bố trí sẵn ô tô để đưa cháu bé đến bệnh viện. Thế nhưng, cháu bé bị say xe. Khi nhìn thấy ô tô, cháu bé hoảng loạn, sợ hãi.

Trước tình huống này, lực lượng công an đã nhờ một người dân đi xe máy hỗ trợ, chở hai bà cháu đến cơ sở y tế gần nhất.