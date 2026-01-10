Tổng thống Trump: Mỹ sẽ kiểm soát hơn một nửa lượng dầu thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành công nghiệp dầu mỏ tại Nhà Trắng ngày 9/1 (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi sẽ làm việc với Venezuela”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 9/1 trong cuộc họp với lãnh đạo của các tập đoàn dầu khí lớn ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips tại Nhà Trắng.

“Các công ty Mỹ sẽ có cơ hội tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela và cuối cùng nâng sản lượng dầu lên mức chưa từng thấy trước đây. Khi cộng Venezuela và Mỹ lại với nhau, chúng tôi có 55% lượng dầu của thế giới”, ông Trump nói thêm.

Sau cuộc họp, Tổng thống Trump tuyên bố các công ty Mỹ sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD vào hoạt động sản xuất dầu mỏ của Venezuela. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Exxon, ông Darren Woods, cho rằng “không thể đầu tư” vào Venezuela nếu không có một cuộc cải tổ về quy định và tái cấu trúc ngành năng lượng.

Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ được cho là lớn nhất thế giới, đã quốc hữu hóa tài sản của các công ty Mỹ vào những năm 2000 dưới thời Tổng thống Hugo Chavez.

Ông Trump viện dẫn việc quốc hữu hóa “không công bằng” này là một trong những lý do khiến ông ra lệnh điều đặc nhiệm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khỏi dinh thự của ông ở Caracas vào tuần trước.

Mặc dù chính phủ Venezuela chưa xác nhận việc cấp quyền tiếp cận cho các công ty Mỹ, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết Caracas sẵn sàng mở cửa cho các dự án năng lượng với tất cả các bên, bao gồm cả Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn các công ty đầu tư 100 tỷ USD vào Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới, nhằm mở rộng mạnh mẽ sản lượng dầu.

Ông Trump ca ngợi một thỏa thuận gần đây với các nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela nhằm cung cấp 50 triệu thùng dầu thô cho Mỹ, nơi nhiều nhà máy lọc dầu của Mỹ được trang bị đặc biệt để tinh chế loại dầu này.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết họ cần kiểm soát việc bán dầu và nguồn thu từ dầu của Venezuela trong thời gian dài để bảo đảm quốc gia này hành động phù hợp với lợi ích của Mỹ, đồng thời cũng muốn các tập đoàn dầu khí lớn khôi phục các mỏ dầu của Venezuela sau nhiều thập niên suy thoái.

Reuters đưa tin các công ty bao gồm Chevron, Vitol và Trafigura đang cạnh tranh quyết liệt để giành được giấy phép của Mỹ nhằm tiếp cận nguồn dầu thô hiện có của Venezuela, nhưng các tập đoàn dầu mỏ lớn vẫn do dự trong việc cam kết đầu tư lớn và dài hạn vào Venezuela do chi phí cao và tình hình chính trị bất ổn.

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 8/1, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ thu về hàng tỷ USD, thậm chí có thể là hàng nghìn tỷ USD từ việc bán dầu mỏ của Venezuela.

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng cho biết, chính quyền lâm thời Venezuela đã đồng ý chuyển 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Số dầu này sẽ được chuyển thẳng đến các cảng của Mỹ. Ông cam kết sẽ sử dụng số tiền thu được vì lợi ích của người dân 2 nước.

Ông cũng nói rằng Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất như một phần của thỏa thuận với Washington liên quan đến việc bán dầu mỏ của quốc gia Mỹ Latinh này.