57 người chết, mất tích, thiệt hại trên 11.450 tỷ đồng do bão Bualoi

Ngày 2/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ, sạt lở đất, dông lốc gây ra những ngày qua.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão lũ khiến 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương, 160 nhà đã bị sập, đổ và trên 154.800 nhà hư hỏng, tốc mái, gần 58.000 nhà ngập.

Nước lũ dâng cao tới tận nóc nhà dân ở Lào Cai (Ảnh: Người dân cung cấp).

Về nông nghiệp, báo cáo của cơ quan này cho thấy trên 51.200ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; hơn 1.600 con gia súc, 405.300 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Gần 13.500ha thủy sản bị thiệt hại.

Trên 1.400 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại và gần 65.000 cây xanh ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị bị gãy đổ

Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông xảy ra ở 6.819 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Các địa phương đang huy động máy móc, thiết bị để khắc phục và tiếp tục thống kê các điểm sạt lở, ngập lụt, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Về điện lực, báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết gần 8.300 cột điện bị gãy, đổ, tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị có gần 2,7 triệu khách hàng bị mất điện, đã khôi phục điện cho hơn 1,93 triệu khách hàng; hiện còn 774.550 khách hàng đang bị mất điện và sẽ được tiếp tục khôi phục.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tổng thiệt hại về kinh tế tại một số tỉnh khoảng 11.455 tỷ đồng (thống kê sơ bộ). Trong đó, tỉnh Lào Cai thiệt hại khoảng 2.750 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Nghệ An 1.627 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng.

Mưa lũ, ngập lụt tại Nghệ An ước tính gây thiệt hại 1.627 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết các địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; đồng thời sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ.

Các địa phương cũng đã bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, khắc phục, sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế và các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở…