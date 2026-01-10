Quân y Ukraine tiếp nhận và cứu chữa cho thương binh ở Mykolaiv (Ảnh: Washington Post).

Ukraine nói Nga mất gần 1,22 triệu binh sĩ

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 9/1, Nga đã mất khoảng 1.216.930 binh sĩ ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện vào ngày 24/2/2022, Kyiv Independent đưa tin.

Con số này bao gồm 1.030 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng tổn thất 11.526 xe tăng, 23.882 xe chiến đấu bọc thép, 73.426 xe ô tô và bồn nhiên liệu, 35.892 khẩu pháo, 1.596 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.269 tổ hợp phòng không, 434 máy bay, 347 trực thăng, 102.761 UAV, 28 tàu chiến và 2 tàu ngầm.

Nga không bình luận về thống kê do phía Ukraine công bố.

Tên lửa Oreshnik Nga ra đòn sát biên giới NATO

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã tiến hành một cuộc tập kích vào các cơ sở sản xuất quân sự cũng như cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine cách biên giới Ba Lan 60km bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik. Việc sử dụng vũ khí "không thể đánh chặn" gần biên giới NATO như vậy là một lời cảnh báo đối với châu Âu, chứ không phải Ukraine.

Chuyên gia Jürgen Rose, sĩ quan quân đội Đức đã nghỉ hưu, nhận định, ngay cả phiên bản nâng cấp sâu của hệ thống Patriot cũng không thể chống lại Oreshnik hiệu quả. Các hệ thống phòng không hiện đại hoạt động theo nguyên tắc "hit-to-kill" (chạm nổ) cũng bất lực trước tốc độ vượt trội của Oreshnik.

Chuyên gia Brandon Weichert của tạp chí National Interest cho rằng THAAD (Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối) có thể đánh chặn Oreshnik, nhưng Mỹ hiện có rất ít loại vũ khí này.

Hơn nữa, THAAD được thiết kế để đánh chặn ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, và khi Oreshnik giải phóng nhiều đầu đạn siêu vượt âm và mồi bẫy, lá chắn của Mỹ sẽ cần rất nhiều đạn tên lửa đắt tiền, dễ dẫn đến "mất khả năng chiến đấu" ngay trong lần tấn công đầu tiên của đối phương.

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik: Lời răn đe đanh thép của Nga với phương Tây (Video: Atelli).

Kênh Rybar xác nhận, lực lượng Moscow đã đánh phá một mục tiêu ở vùng Lvov bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik. Họ cũng tấn công các cơ sở năng lượng ở Kiev, gây mất điện và gián đoạn nguồn cung cấp nước trong thành phố.

Để đáp trả, quân đội Ukraine (AFU) sử dụng UAV để tập kích các cơ sở năng lượng ở một số vùng của Nga, gây mất điện trên diện rộng tại vùng Belgorod.

Bên cạnh cú ra đòn của tên lửa Oreschnik, hoạt động tích cực của quân đội Nga cũng diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến, họ phát động các cuộc đột kích ở khắp mọi nơi ngoại trừ tỉnh Kherson. Trọng tâm là phía bắc tỉnh Donetsk, nơi đang diễn ra một cuộc tấn công theo thế gọng kìm quanh Liman (Lyman). RFAF được cho là đã giành được chỗ đứng ở phía bắc trung tâm thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 9/1. Moscow đang gia tăng sức ép, liên tục gây sức ép trên thế gọng kìm khiến Kiev gồng mình chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Nga dồn dập tiến về biên giới Kharkov

Nhà phân tích Yuri Kotenok cho biết, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Tây RFAF tiếp tục tấn công ở hữu ngạn (phía tây) sông Netrius trong khu vực Karpovka, Kovyev Yar, Alexandrovka và Sosnovoe, đang tiến về phía biên giới vùng Kharkov cũng như hướng Izium.

Quân đội Ukraine (AFU) bắt đầu gặp khó khăn về lực lượng dự bị ở mặt trận này. Tuy nhiên, các nỗ lực phản công của họ vẫn tiếp tục được thực hiện.

Lực lượng Moscow đã phá vỡ được sức kháng cự của đối phương, cắt đứt con đường giữa Karpovka và Kovyev Yar, đồng thời tiến xa hơn, trong khu vực khe núi Kreydanoy (Chalk) Yar và khu vườn, bao vây Kovyev Yar từ sườn.

Bước đột phá này tạo ra mối đe dọa về một cuộc xâm nhập của các đơn vị RFAF vào khu vực giữa Kovyev Yar và Rubtsi, điều đó sẽ làm phức tạp thêm hậu cần của AFU trong khu vực, đặc biệt là khi quân đội Nga đang tiến về phía con đường giữa Kovyev Yar và Alexandrovka, gần nhà thương, trạm biến áp và khe núi Popov Yar.

Qua khu rừng, các nhóm xung kích Nga đang tiến vào phía đông Alexandrovka và cố gắng củng cố vị trí ở đó. Về phía tây nam, có các cuộc phản công của AFU nhằm vào Sosnovoe.

Về phía nam, tại ngã ba đường Sloviansk và Izium, các đơn vị Moscow đã đột phá được khu rừng phía bắc sông Seversky Donets đến vùng ngoại ô phía đông Svyatogorsk.

Ở sườn phải, các nhóm xung kích xâm nhập Redkodub, đẩy lùi lực lượng Kiev về phía tây và tiến vào khu rừng trên đường đến Olgovka. Ngoài ra, còn có những đợt phản công quyết liệt từ Karpovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Izium ngày 9/1. Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Kênh RVvoenkor xác nhận, lính trinh sát - đặc nhiệm Nga đã luồn qua phòng tuyến đối phương hơn 10km theo hướng Izium và tiến đến Lozovoe, xâm nhập các dải rừng trên biên giới hành chính giữa Donetsk và Kharkov, nơi họ giao tranh với lực lượng Kiev.

Các chiến binh Nga đã thu thập thông tin trinh sát và xác định vị trí của đối phương, đồng thời rải truyền đơn kêu gọi người dân ở Lozovoe rời khỏi khu định cư, vì AFU được cho là sẽ sử dụng cư dân làm "lá chắn sống".

Trinh sát - đặc nhiệm Nga luồn sâu 10km về phía thành phố Izzium (Ảnh: RVvoenkor).

Đà tiến của Nga ở phía đông Zaporizhia bị Ukraine chặn đứng

Kênh Rybar đưa tin, ở cánh đông Zaporizhia, sau khi giành quyền kiểm soát Huliaipole, lực lượng Moscow tiến hành củng cố và gần đây đã tiếp tục cuộc tấn công vào sườn phía nam. Các đơn vị Kiev, bị tổn thất nặng nề bởi một loạt các cuộc phản công không thành công gần Dobropillia, không thể ngăn chặn bước tiến của "tàu tốc hành phương Đông".

Song song với việc vượt sông Gaichur gần Bratskoye, các đơn vị xung kích của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 394 RFAF đã vượt sông về phía tây Huliaipole. Đến ngày 9/1, họ đánh bật đối phương khỏi Zelene và cắm cờ tại đó. AFU phát động một số cuộc phản công với các Trung đoàn xung kích 425 và 225, nhưng không thể chiếm lại ngôi làng.

Trong khi đó, các nhóm tiên phong, phát triển dọc theo tuyến phòng thủ của Ukraine, đã giao tranh ở vùng ngoại ô Svyatopetrivka. Rất có thể thị trấn này cũng sẽ sớm nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Điều này sẽ mở đường cho các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF tiến dọc theo khe núi Solena về phía Staroukrainka.

Giải tỏa được nơi này sẽ cho phép lực lượng Moscow tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và tạo thành "gọng kìm" phía bắc, bao vây Zheleznodorozhne. Trong trường hợp đó, các tuyến đường tiếp tế của các đơn vị Kiev ở khu vực Dorozhnyanka cuối cùng sẽ nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía đông Zaporizhia ngày 9/1. Các khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công trên các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Cũng trên cánh đông Zaporzhia, quân đội Ukraine phản công, giành lại một số vị trí gần Huliaipole. "Trên mặt trận Huliaipole, AFU đã cố thủ ở phía bắc thành phố và quay phim một buổi lễ thượng cờ tại khu dân cư Zelenoe. Các hoạt động chiến đấu tích cực vẫn tiếp diễn ở khu vực trung tâm và phía tây Huliaipole, với lực lượng Kiev tiến hành các cuộc phản công cục bộ", kênh Petrenko viết.

"Ở bên sườn, quân đội Nga đã xâm nhập phía tây khu dân cư Pryluki và chiếm giữ một cứ điểm. Theo đoạn phim và thông tin từ kênh DeepState, các binh sĩ của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 108 và Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 142 AFU đã đẩy lùi đối phương và giành lại vị trí của mình", kênh Petrenko xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 9/1. Moscow mới giành thêm khu vực màu nâu đậm, mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc Huliaipole (Ảnh: VoenkorKotenok).

Kênh Suriyakmaps cung cấp thêm một số chi tiết, cho biết, ở xung quanh Huliaipole, trong 5 ngày qua, RFAF đã chiếm giữ các vị trí tiếp theo ở phía bắc Dorozhnianka.

Đồng thời, trên khu vực Vasylivka (cánh tây Zaporizhia), trong tuần qua, quân đội Nga đã kiểm soát được trung tâm khu vực Prymorske, chỉ còn lại một phần nhỏ ở phía bắc dưới sự kiểm soát của AFU.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía tây Zaporizhia ngày 9/1. Các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi Moscow mới giành được và tiếp tục phát triển về phía bắc (Ảnh: Suriyakmaps).

Căng thẳng tại Konstantinovka lên đỉnh điểm

Theo kênh Rybar, tại khu vực Konstantinovka, quân đội Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ gần hồ Kleban-Byk. Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại thị trấn cùng tên.

Tình hình đang diễn biến như thế nào?

Trên bờ tây hồ Kleban-Byk, các đơn vị Moscow đã tiến về phía bắc dọc theo quốc lộ N-20 và chiếm được một cứ điểm gần trạm cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, tuyên bố về cuộc tấn công vào Ilyinivka và Berestok vẫn còn quá sớm.

Ở bờ nam hồ chứa, từ lâu nằm trong "vùng xám", hiện nằm chắc dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Điều này có được nhờ việc RFAF vô hiệu hóa các vị trí của đối phương trên bờ bên kia cao hơn bằng UAV và pháo binh.

Tại khu vực Ivanopol, các đơn vị Moscow giải tỏa thêm một khu vực dân cư và chiếm một khu công nghiệp nhỏ trên đường dẫn đến Konstantinovka. Trong trung tâm thành phố, họ thiết lập quyền kiểm soát tuyến phòng thủ từ Predtechino, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiến vào thành phố từ phía đông trong tương lai.

Xa hơn về phía bắc, làng Mayske, từ lâu đã được RFAF tuyên bố là khu vực kiểm soát nhưng chỉ mới thực sự nằm trong tay họ gần đây. Hơn nữa, một số khu định cư ở đây vẫn được "ghi nhận là đã được giải tỏa".

Trong khi đó, tình hình ở vùng lân cận Chasov Yar, theo các báo cáo hiện có, vẫn căng thẳng. Vùng ngoại ô phía tây thành phố hầu hết là khu vực giao tranh, nơi các đơn vị từ cả hai phía có thể hoạt động. AFU cũng kiểm soát thị trấn Krasnoye gần đó.

Nhìn chung, tình hình tiếp tục có lợi cho lực lượng Moscow. Tuy nhiên, những thành tựu của mặt trận phía Nam bị lu mờ bởi các báo cáo mâu thuẫn về việc "tuyên bố kiểm soát" các làng mạc ở sườn phía bắc, nơi mà giao tranh thậm chí còn chưa bắt đầu. Và điều đó dẫn tới hậu quả cho quân đội Nga do những báo cáo sai lệch.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 9/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Diễn biến trên một số mặt trận khác

Ở mặt trận Sumy, trong tuần qua, quân đội Nga đã giành lại toàn bộ quyền kiểm soát khu vực Andriivka và tiến công tiếp theo về phía nam Oleksiivka, kênh Suriyakmaps cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 9/1. Các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi lực lượng Moscow mới giành được và tiếp tục phát triển về nhiều phía (Ảnh: Suriyakmaps).

Theo kênh "Nhật ký lính dù", về phía Seversk, các trận chiến ở khu vực Zakotnoe vẫn tiếp diễn. Quân đội Nga đã mở rộng được quyền kiểm soát ở vùng ngoại ô phía đông khu định cư. Họ đang đẩy lùi đối phương khỏi một mạng lưới cứ điểm rộng lớn, nhằm tiến về Kryva Lukka.

Ngược lại, lợi dụng các điểm cao chiến lược của Zakotnoe, lực lượng Kiev đang nã pháo vào các vị trí Nga, cản trở cuộc tiến công toàn diện về phía Ilichivka.

RFAF đã dọn sạch vùng xám, san bằng chiến tuyến từ Platovka đến Reznikovka ở phía tây Seversk đã được kiểm soát. Họ cũng có bước tiến ở trung tâm Reznikovka, đẩy lùi đối phương về phía tây, chiếm được các vị trí mới ở phía đông bắc ngôi làng này.

Lực lượng Moscow đang tiếp tục tấn công các trung tâm hậu cần của AFU. Pháo binh, UAV Nga đang hoạt động, xác định rồi phá hủy thành công các tuyến đường vận chuyển dự bị và hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Kiev ở phía nam chiến tuyến Seversk.