Khởi tố 9 người liên quan tụ điểm cá độ đá gà ở Đồng Nai

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 9 người về tội Đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 21/12/2025, Công an xã Đồng Phú kiểm tra khu vực thuộc thôn Thắng Lợi (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), phát hiện nhóm người đang tổ chức cá độ đá gà thắng thua bằng tiền.

Những người bị bắt quả tang gồm: Vũ Duy Khánh (SN 1987, ngụ Đồng Nai), Bùi Văn Tổng (SN 1991, ngụ Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (SN 1989), Võ Kim Thương (SN 1994), Nguyễn Văn Chí Tâm (SN 1990, cùng ngụ Cần Thơ) và Trần Văn Chiến (SN 1994, ngụ Quảng Ninh).

Công an xã Đồng Phú triệt xóa tụ điểm đá gà (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 xe máy, 6 điện thoại di động, hơn 1,3 triệu đồng tiền mặt cùng 3 con gà dùng để cá cược. Qua làm việc, các đối tượng khai đã tổ chức 2 trận đá gà trước đó với tổng số tiền tham gia cá cược khoảng 23 triệu đồng.

Khi nhóm này đang chuẩn bị tổ chức trận đá gà tiếp theo thì bị phát hiện, xử lý. Quá trình mở rộng điều tra, Huỳnh Chí Nguyện (SN 1994, ngụ Cà Mau), Nguyễn Văn Sáu (SN 1990, ngụ Tây Ninh) và Trần Tổng Đạt (SN 1999, ngụ Đồng Nai) đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi tham gia đánh bạc.