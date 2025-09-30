Công an dùng xuồng máy vượt lũ đưa thi thể cụ bà đi hỏa táng

Chiều 30/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Viết Chiến, Trưởng Công an xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị đã sử dụng xuồng máy vượt lũ để hỗ trợ một gia đình trên địa bàn đưa thi thể cụ bà đi hỏa táng.

Trước đó, đêm 29/9, cụ H.T.P. (83 tuổi, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Đức Minh) qua đời do tuổi cao sức yếu.

Công an giúp gia đình đưa thi thể cụ bà đi hỏa táng (Ảnh: Quốc Nhật).

Công an vượt lũ đưa thi thể cụ bà đi hỏa táng (Video: Quốc Nhật).

Hai ngày qua, nước lũ trên sông La dâng cao sau bão Bualoi (bão số 10), khiến hàng trăm hộ dân ngập sâu gần 1,5m. Con cháu, người thân của cụ không thể đưa thi thể đi mai táng và bày tỏ nguyện vọng hỏa táng.

Nhận tin cầu cứu, sáng 30/9, Công an xã Đức Minh đã cử cán bộ, chiến sĩ đến chia buồn, động viên và dùng xuồng chuyên dụng vượt quãng đường 2km giúp gia đình đưa thi thể cụ bà đi hỏa táng.

Lực lượng công an dùng xuồng máy vượt lũ với quãng đường khoảng 2km để giúp gia đình (Ảnh: Quốc Nhật).

Theo Trung tá Chiến, sau bão, xã Đức Minh bị ngập lụt diện rộng. Lực lượng công an xã đã sử dụng xuồng máy để thực hiện hàng trăm lượt vận chuyển, hỗ trợ người dân sơ tán.

Xã Đức Minh có diện tích gần 24km2 với tổng dân số khoảng 18.718 người. Địa phương này được thành lập vào năm nay trên cơ sở sáp nhập 3 xã trước đây của huyện Đức Thọ cũ gồm Trường Sơn, Tùng Châu và Liên Minh.