Chủ đầm tôm: "Bão Kajiki còn cầm cự, tới Bualoi thì chẳng còn gì"

Chủ đầm tôm trắng tay: "Kajiki còn cầm cự, tới cơn Bualoi thì chẳng còn gì" (Video: Thanh Tùng).

Gần trưa 2/10, ông Trần Văn Quân (SN 1972) với gương mặt thất thần nhìn khu đầm tôm rộng hơn 7.000m2 của gia đình tan hoang sau bão Bualoi (bão số 10).

"Đợt bão Kajiki cũng bị ảnh hưởng nhưng còn cầm cự được, nhưng đến cơn bão Bualoi này thì không còn cái gì cả", ông Quân buồn rầu nói.

Ông Quân làm nghề nuôi tôm ở cửa biển xã Hoằng Thanh đã hơn 10 năm, nhưng đây là lần thiệt hại nặng nề nhất. Cơn bão Bualoi với sức tàn phá khủng khiếp đã khiến 10 ao nuôi của gia đình tan hoang.

"Sau 2 cơn bão, tôi thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Toàn bộ khu ao nuôi tan hoang, giờ không còn khả năng khắc phục được nữa, chắc tôi phải bỏ nghề nuôi tôm", ông Quân nói.

Bờ kè chắn sóng, bể nước mặn tại đầm tôm của gia đình ông Quân bị sóng biển đánh sập sau bão.

Bờ kè tại khu đầm nuôi tôm của gia đình ông Quân trơ lõi sắt sau trận bão.

"Chẳng còn gì hết, giờ không chỉ trắng tay mà tôi còn lâm cảnh nợ nần chồng chất. Tính đến nay, tôi đã vay mượn ngân hàng gần 3 tỷ đồng để đầu tư vào khu ao nuôi. Nợ chưa trả hết, giờ đầm tôm lại tan hoang nên chẳng biết xoay xở thế nào", ông Quân nói.

Khu nhà bếp tại đầm tôm bị sóng biển đánh tan hoang.

Kế bên gian bếp là phòng ngủ, nơi trông coi đầm tôm của ông Quân cũng bị sóng biển xô sập, chỉ còn lại chiếc màn và chiếu.

Gần 11h ngày 2/10, dưới cái nắng chói chang sau bão, ông Quân đi vòng quanh đầm tôm, nhặt một số vật dụng, đem bán phế liệu.

Sau bão, củi, gốc cây và rác thải bủa vây quanh khuôn viên đầm tôm của gia đình ông Quân.

"Hai cơn bão đã khiến tôi trắng tay, chẳng còn khả năng vực dậy được nữa. Tôi rất mong các cấp, ngành, chính quyền địa phương có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời để vơi bớt khó khăn vào lúc này", ông Quân bày tỏ.

Nhìn từ trên cao, khu đầm tôm của gia đình ông Quân nằm sát mép biển, bị đánh tan hoang như bãi chiến trường.

Vị trí khu đầm tôm của gia đình ông Quân (Ảnh: Google Maps).