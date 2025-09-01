Cách nhận diện chính xác từng khối diễu binh trong đội hình A80

Khối nữ Quân nhạc do Đoàn Nghi lễ Quân đội đảm nhiệm. Các nữ quân nhân mặc quân phục trắng, đeo găng tay, mang nhạc cụ và bước đều theo nhịp trống, kèn. Khối được người dân trìu mến gọi là "khối hoa hậu" do các chiến sĩ đều cao ráo, thanh tú, ngoại hình ưa nhìn (Ảnh: Hải Nam).

Khối chiến sĩ Đặc công là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong lễ diễu binh, các chiến sĩ khoác trên mình bộ quân phục rằn ri đặc trưng, vừa mang tính ngụy trang, vừa thể hiện bản lĩnh dã chiến của lực lượng từng góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (Ảnh: Bảo Quyên).

Khối nữ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong quân phục chỉnh tề, vai áo đeo lá cờ đỏ sao vàng bên trái và lá cờ xanh Liên Hợp Quốc bên phải. Ngày càng nhiều nữ sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình, đảm nhiệm từ công tác tham mưu, hậu cần, quân y cho đến trực tiếp chỉ huy, tham gia các hoạt động dân sự - quân sự tại các phái bộ quốc tế (Ảnh: Hữu Khoa).

Khối nữ chiến sĩ Biệt động do Quân khu 7 đảm nhiệm, gây ấn tượng mạnh mẽ trong đội hình diễu binh. Điểm đặc biệt là các nữ quân nhân mang theo nhiều vũ khí và trang bị hiện đại, gồm súng tiểu liên, mũ chống đạn tích hợp thiết bị quang học - điện tử, hệ thống thông tin liên lạc và áo giáp chống đạn, thể hiện sức mạnh và sự tinh nhuệ của lực lượng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khối nữ Quân y trong bộ quân phục rằn ri xanh trắng hiện đại mang đến hình ảnh vừa khỏe khoắn vừa bản lĩnh, toát lên khí chất và tinh thần cống hiến của người lính.

Đồng hành cùng đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ sĩ quan không quản khó khăn gian khổ, vừa chiến đấu vừa phục vụ chiến đấu, hết lòng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khối nữ chiến sĩ Thông tin là lực lượng tiêu biểu của Binh chủng Thông tin Liên lạc, đảm bảo sự chỉ huy, điều hành thông suốt trong mọi tình huống, kể cả trên chiến trường ác liệt. Trên đường diễu binh, các nữ chiến sĩ khoác trên mình quân phục chỉnh tề, mang giày cao cổ, đội mũ chống đạn, máy thông tin (Ảnh: Bảo Quyên).

Khối Tác chiến điện tử gồm những người lính thuộc Quân đoàn 34, là lực lượng chuyên trách trong việc chế áp, gây nhiễu, trinh sát điện tử. Đây là “lá chắn vô hình” làm tê liệt hệ thống chỉ huy, thông tin, radar và vũ khí công nghệ cao của đối phương, góp phần bảo đảm ưu thế trên không gian mạng và chiến trường hiện đại (Ảnh: Mạnh Quân).

Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng đại diện cho lực lượng tiên phong của Quân đội nhân dân Việt Nam trên môi trường mạng. Đây là những “chiến binh thầm lặng” trong kỷ nguyên số (Ảnh: Bảo Quyên).

Khối chiến sĩ Công binh khoác trên mình quân phục rằn ri hoa văn in loang với tông vàng sẫm kết hợp nâu, ghi, tím than, cùng trang bị hiện đại như súng có ray gắn kính ngắm ngày đêm, đèn pin chuyên dụng...

Họ là lực lượng đi đầu xây dựng công trình, rà phá bom mìn, mở đường cho bộ đội tiến công. Trong chiến tranh, công binh ngày đêm xẻ núi, bắc cầu, ghép phà, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, được Bác Hồ trao tặng Cờ “Mở đường thắng lợi”, trở thành truyền thống gần 80 năm qua (Ảnh: Đình Tùng).

Tăng thiết giáp là lực lượng chiến đấu chủ lực của Lục quân, có vai trò là lực lượng đột kích quan trọng trong các chiến dịch quân sự (Ảnh: Hữu Khoa).

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân và được tổ chức ở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế gọi là tự vệ (Ảnh: Nam Anh).

Khối nữ dân quân Các dân tộc Việt Nam mặc trang phục của nhiều dân tộc khác nhau, tay cầm súng, ngẩng cao đầu, toát lên niềm kiêu hãnh và bản lĩnh quật cường. Họ đại diện cho những người phụ nữ vừa lao động sản xuất, vừa sẵn sàng cầm súng bảo vệ quê hương (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khối nữ Du kích miền Nam mặc áo bà ba, đội mũ tai bèo, mang chiếc khăn rằn đặc trưng dễ nhận diện. Những nữ du kích hoạt động với nhiều vai trò khác nhau, từ chiến đấu trực tiếp trên chiến trường, tham gia các trận đánh, bắn tỉa, phục kích, đến công tác hậu cần, địch vận và tải thương...

Khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm là một trong hai khối nữ của lực lượng công an tham gia diễu binh, diễu hành A80. Trang phục của họ gồm súng gắn giảm thanh, giáp chống đạn, đai lưng mang bộ đàm, túi y tế và mũ chuyên dụng... với tổng khối lượng trang bị khoảng 12kg (Ảnh: Hữu Khoa).

Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù do Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đảm nhiệm, đại diện cho lực lượng tinh nhuệ, chuyên thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đường không, thâm nhập sâu và tác chiến đặc biệt.

Trong đội hình diễu binh, các chiến sĩ trang bị mũ chiến thuật, quân phục rằn ri, súng, máy thu phát vô tuyến điện sóng cực ngắn và giày cao cổ (Ảnh: Hữu Khoa).

Khối chiến sĩ Phòng hóa nổi bật trong trang phục rằn ri màu loang xanh lá - vàng. Đây là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ ứng phó, khắc phục sự cố hóa chất độc, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và các thảm họa môi trường.

Họ cũng chính là những người bền bỉ đi đầu trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong trang phục rằn ri phối sắc trắng - đỏ - vàng, tay cầm súng bước đều mạnh mẽ. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết hiệp đồng, cùng nhau vượt khó”, các sĩ quan kỹ thuật nghiệp vụ đã kiên trì rèn luyện, thể hiện bản lĩnh và tinh thần thép của những “lá chắn” trên mặt trận đấu tranh với tội phạm công nghệ cao (Ảnh: Hữu Khoa).

Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân là lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các sĩ quan mặc lễ phục màu xanh lục đậm, đội mũ kêpi mang phù hiệu Công an nhân dân, găng tay trắng, súng ngắn bên hông (Ảnh: Thành Đông).

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh là một trong những điểm nhấn độc đáo của lực lượng Công an nhân dân tại lễ diễu binh. Đây là đơn vị đặc biệt, sử dụng ngựa làm phương tiện di chuyển và thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (Ảnh: Hải Long).

Trải qua các cuộc kháng chiến, lớp lớp sĩ quan Lục quân đã có mặt trên mọi chiến trường, thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên cường và mưu lược. Họ đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, trở thành “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và cuộc sống bình yên của nhân dân (Ảnh: Bảo Quyên).

Khối nam sĩ quan Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đại diện cho Việt Nam tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc từ năm 2014. Họ đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như sĩ quan liên lạc, quan sát viên quân sự, lực lượng công binh và bệnh viện dã chiến tại các điểm nóng quốc tế (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khối sĩ quan Hải quân trong đội hình diễu binh nổi bật với quân phục trắng trang nghiêm, mũ kêpi viền vàng và thắt lưng trắng. Đây là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu ngoài khơi xa và hải đảo (Ảnh: Hải Long).

Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân mặc quân phục xanh rêu truyền thống, đội mũ kêpi viền đỏ gắn quốc huy, mang găng tay trắng, dây biểu trưng màu vàng và thắt lưng da nâu. Đây là lực lượng đại diện cho sức mạnh chính quy, kỷ luật, tinh nhuệ của Cảnh sát nhân dân, thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân (Ảnh: Trần Thanh).

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát Giao thông nổi bật với trang phục màu vàng cam đặc trưng của ngành. Các nữ chiến sĩ vừa duyên dáng, vừa bản lĩnh, là biểu tượng của sự chuẩn mực trong lực lượng Công an nhân dân.

Họ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông, thể hiện sự gần gũi, thân thiện và tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” trong từng nhiệm vụ, vừa duy trì trật tự, vừa tạo niềm tin với người dân (Ảnh: Trần Thanh).

Khối Sĩ quan Biên phòng tham gia diễu binh trong màu áo xanh lá sẫm đặc trưng. Đây là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và các khu vực biên giới. Họ giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, chống xâm nhập, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia (Ảnh: Nguyễn Hoàng Hải).

Khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động mặc quân phục xanh rêu, đội mũ lưỡi trai, mang áo giáp chiến thuật và găng tay trắng. Họ được trang bị súng trường AK, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, duy trì kỷ luật và trật tự trong mọi tình huống (Ảnh: Hữu Khoa).