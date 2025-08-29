Nhận 100.000 đồng dịp 2/9: Nhiều người ủng hộ quỹ người nghèo, người Cuba

Tối 28/8, thông tin chính thức về việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà Tết Độc lập 100.000 đồng cho mỗi người dân Việt Nam dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan truyền mạnh mẽ, chạm tới trái tim của hàng triệu người.

Cụ thể, Bộ Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan để bố trí kinh phí và Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại chuẩn bị hệ thống thanh toán tiền mặt để kịp thời chi trả. Người dân cần đăng ký tài khoản nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để nhận quà.

Người dân Hà Nội náo nức trong ngày lễ trọng đại của dân tộc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngay khi thông tin việc tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân Việt Nam được đăng tải, nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt với lượng tương tác lớn. Điều này cho thấy sự hào hứng và niềm tin của cộng đồng.

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội tràn ngập những câu nói đầy khí thế. "Tự hào là người dân Việt Nam". "Ăn Tết Độc lập, hưởng bầu trời tự do lại được nhận tiền lì xì"...

Trong đó, không ít ý kiến cho rằng, số tiền 100.000 đồng có thể không giúp bất cứ cá nhân nào giàu lên, nhưng đó là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, là sợi dây kết nối trái tim hơn 100 triệu con người Việt Nam ở mọi vùng miền trên khắp Tổ quốc và nước ngoài, cùng hướng tới niềm tin và sự tự hào về Tổ quốc yêu thương.

Cùng với đó, nhiều người dân hồ hởi, chia sẻ kế hoạch thực hiện những việc làm ý nghĩa với món quà đặc biệt này.

Anh Liêm chuyển khoản số tiền tới quỹ ủng hộ vì người nghèo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Vũ Tuấn Huy (xã Xuân Hưng, Ninh Bình) cho rằng, đây có lẽ món quà đặc biệt nhất mà anh cũng như đông đảo người dân Việt Nam được đón nhận.

“Với nhiều người dân lao động ở quê tôi, số tiền có thể bằng cả một ngày công nên ai cũng vui mừng, phấn khởi. Nhiều người còn nói vui 2/9 là Tết độc lập của người Việt, vì thế người dân ai cũng được nhận quà, lì xì may mắn”, anh Huy nói.

Theo anh Huy nhiều người bàn nhau sẽ góp tiền mua đồ ăn liên hoan để mừng đúng ngày 2/9, có gia đình thì dự định mua quần áo mới cho con khi năm học mới đang đến gần.

Riêng anh Huy, anh quyết định dành 100.000 đồng đó để ủng hộ người dân Cu Ba, vợ anh là giáo viên cũng dành số tiền này để quyên góp cho chương trình từ thiện ủng hộ các trẻ em nghèo vùng cao.

Chị Vũ Thùy Linh (phường Định Công, Hà Nội) nhận thấy rằng, từ chính sách tặng quà người dân dịp 2/9 của Đảng và Nhà nước, nhiều hành động đẹp đã được lan tỏa thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt.

Chị Linh chuyển giúp các con khoản tiền tới Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam để ủng hộ người dân Cuba (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Thùy Linh cho biết, từ tối 28/8, ngay sau khi thông tin chính thức về việc tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân dịp 80 năm Quốc khánh được công bố, chị và người thân trong gia đình cùng nảy ra ý tưởng dùng chính số tiền đó quyên góp cho các hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi có nói với các con về việc được nhận quà từ Đảng và Nhà nước, các cháu reo hò phấn khởi lắm. Dù đã tối muộn nhưng cả nhà ngồi cùng nhau tìm hiểu cách thức để nhận quà trong tâm trạng háo hức”, chị Linh nói.

Chị Linh cho biết 2 con (12 tuổi và 15 tuổi) được toàn quyền sử dụng số tiền 100.000 đồng. Chị vô cùng bất ngờ khi cả hai quyết định nhờ mẹ chuyển số tiền này tới Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để làm việc thiện.

“Gia đình tôi thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, vì thế các con hiểu hơn về sự đoàn kết, tương thân tương ái. Tôi thấy rất vui vì các con biết sử dụng số tiền một cách ý nghĩa”, chị Linh nói.

Cùng chung ý tưởng, anh Thành Liêm (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết, trong những ngày qua, khi cả nước đang bừng bừng khí thế hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với lòng yêu nước sục sôi, bản thân anh rất phấn khởi khi nhận thông tin này.

"Số tiền 100.000 đồng có thể không quá lớn, nhưng điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới cuộc sống của người dân. Đặc biệt, số tiền được chi trả đúng dịp này, càng có ý nghĩa hơn.

Tuy nhiên, tôi mong muốn gửi khoản tiền này tới những hoàn cảnh gặp khó khăn hơn mình. Mong rằng hành động này sẽ được lan tỏa để góp gió thành bão, thể hiện đúng tinh thần lá lành đùm lá rách, yêu thương đoàn kết của người dân Việt Nam", anh Liêm chia sẻ.

Không chỉ là cá nhân đơn lẻ, rất đông người Việt Nam đang kêu gọi ủng hộ vào quỹ những người gặp khó khăn hơn, tạo ra hiệu ứng domino tích cực. Điều này cho thấy, thay vì nhận riêng, hướng về vì cộng đồng đang là điều nhiều người trẻ muốn chung tay hành động.

Đến nay, theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, có 18 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội.

Các ngân hàng gồm nhóm big 4 (4 ngân hàng có vốn Nhà nước) là Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank và nhóm ngân hàng tư nhân, gồm ACB, BVBank, Co-opBank, HDBank, Kienlongbank, LPBank, MB, Nam A Bank, NCB, PVcomBank, Sacombank, ShinhanBank, TPBank, Vikki Bank.

Ngoài ra, không chỉ qua các ngân hàng, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp qua tài khoản Mobile Money. “Từ ngày 29/8, người dùng có thể liên kết Viettel Money với VNeID và nhận trợ cấp an sinh xã hội trực tiếp về tài khoản”, thông báo của Viettel Money nêu rõ.

Theo hướng dẫn của các đơn vị này, với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng thì bước đầu tiên vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục “An sinh xã hội”. Bước thứ 2 là chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”. Bước thứ 3 là nhập passcode, chọn ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng.

Thực hiện 3 bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ báo đã tiếp nhận thành công và chuyển sang trạng thái chờ xử lý. Quá trình xác nhận thông thường khá nhanh nhưng có thể chậm hơn khi có nhiều người sử dụng cùng lúc.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.