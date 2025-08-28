Người dân Hà Nội trải bạt giữ chỗ sớm 2 đêm để xem tổng duyệt diễu binh

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ chiều tối, từng nhóm người dân đã đem theo thảm, ghế nhựa, ô dù, thậm chí cả đồ ăn, nước uống, áo mưa… để sẵn sàng qua đêm ngay trên vỉa hè. Không ít người mang theo cả sữa, bánh mì và túi đồ lớn để chuẩn bị ngủ lại trong 2 đêm liền.

Một số người cho biết, ở các buổi hợp luyện và sơ duyệt trước đó, họ ra đường muộn nên không tìm được chỗ đẹp để quan sát các đoàn diễu binh, diễu hành. Vì vậy, lần này họ quyết định đến sớm tận 2 ngày, bám trụ trên vỉa hè chờ đến... ngày 30/8.

Giữa đêm, người dân mang màn chiếu "xí chỗ" xem tổng duyệt diễu binh (Video: Phạm Hồng Hạnh, Trần Thành Công, Nguyễn Ngoan).

Người dân trải bạt giữ chỗ từ tối 28/8 (Ảnh: Trần Thành Công).

Bà Lan (đến từ Hòa Bình) cùng gia đình đến Hà Nội từ sáng nay để chuẩn bị xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Gia đình bà Lan gồm 5 người, tuy nhiên bà Lan một mình đại diện giữ chỗ, trải thảm ngồi tại đoạn đường Hùng Vương giao Nguyễn Thái Học lúc 21h, dự tính ngủ lại qua đêm.

"Tôi từng ngồi ở khu vực bến xe Kim Mã nhưng chỉ thấy các đoàn xe chạy qua. Ngày tổng duyệt, tôi muốn được nhìn rõ các khối diễu binh nên ra đây giữ chỗ trước", bà Lan chia sẻ.

Anh Vũ Văn Chín (34 tuổi, quê Thanh Hóa) có mặt tại đường Hùng Vương từ 6h ngày 28/8. Sau khi đưa vợ con về nghỉ nhờ nhà người thân, anh một mình ra giữ chỗ.

"Tôi làm nghề đi biển, đã quen nắng gió nên việc ngồi chờ hai đêm ở đây không thành vấn đề. Tôi chỉ mong được chứng kiến khoảnh khắc các chiến sĩ đi qua, chắc chắn đó sẽ là kỷ niệm khó quên trong đời", anh nói.

Nhiều người bày biện ghế nhựa để "xí chỗ" (Ảnh: Trần Thành Công).

Anh Chín cho biết thời gian qua, được xem hình ảnh diễu binh, diễu hành qua báo đài, anh rất háo hức, nhưng đến nay mới sắp xếp được công việc để đưa gia đình đến Hà Nội xem.

Anh khẳng định bản thân sẽ tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để việc xem diễu binh diễn ra an toàn, đúng tinh thần trang nghiêm.

Trong lúc chờ đợi, nhiều người tranh thủ trò chuyện, chia sẻ với nhau những kỷ niệm từng đi xem diễu binh, diễu hành trong các dịp trước. Không ít người còn "truyền kinh nghiệm" cho nhau cách chuẩn bị đồ đạc: Từ việc bảo quản đồ ăn, thức uống trong thùng đá cho đến mang theo áo mưa, dù, mũ nón để tránh nắng mưa.

Không khí rộn ràng bao phủ cả vỉa hè (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ngoài những người đến với mong muốn trực tiếp theo dõi diễu binh, phóng viên còn ghi nhận tình trạng một số người dân cố tình chiếm nhiều chỗ trước với ý định "bán lại" vào ngày tổng duyệt. Việc này đã gây tò mò cho người đi đường, nhiều người dừng lại quan sát.

Anh Nguyễn Văn H. - người dân đi ngang qua khu vực - tỏ ra bất ngờ: "Tôi nghĩ rằng mọi người nên tuân thủ đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an ninh, trật tự".

Không khí chờ đợi tại khu vực đường Hùng Vương phần nào phản ánh sự háo hức của đông đảo người dân với sự kiện lịch sử sắp diễn ra. Tuy nhiên, tình trạng tụ tập, trải bạt giữ chỗ quá sớm gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Khu vực trở nên vắng vẻ sau khi lực lượng chức năng can thiệp (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Đến khoảng 22h, lực lượng công an bắt đầu phát loa yêu cầu người dân thu dọn đồ đạc, rời khỏi khu vực bảo vệ. Nhiều tiếng còi được thổi liên tục để thúc giục. Lát sau, sau nhiều lần được lực lượng chức năng nhắc nhở, phần lớn người dân bắt đầu thu dọn bạt, ghế, đồ ăn thức uống rồi lục tục ra về.

Trên vỉa hè, những vết hằn của chiếu, bạt còn in lại dấu hiệu của một buổi tối chờ đợi háo hức. Dù vậy, không ít người vẫn cố nán lại, bàn bạc kế hoạch "chiếm chỗ" cho hôm sau.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không nên tụ tập chiếm chỗ từ nhiều ngày trước, đồng thời đề nghị mọi người tuân thủ phân luồng và hướng dẫn chính thức trong ngày tổng duyệt 30/8 để buổi diễu binh, diễu hành diễn ra an toàn, trang trọng.