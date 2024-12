Bỏ rào chắn ở ngõ Hà Nội: Người đi đường mừng, dân trong ngõ khổ vì ồn ào

Người đi đường mừng, dân trong ngõ khổ

Lúc 8h, trước nhà ông T., dòng xe hai chiều chen chúc nhau để rẽ vào các hướng Nguyễn Trãi và phố Thượng Đình (Hà Nội). Tiếng động cơ nổ vang, còi xe inh ỏi khiến khu ngõ nhỏ vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo loạn. Ông T. thở dài nhìn dòng xe nối đuôi nhau chạy qua cửa nhà.

"Bây giờ mình phải chấp nhận thôi, đất không sinh ra nhưng người thì ngày càng đông. Đường sá chật chội thế này cũng phải sống cùng, biết làm sao được", ông T. chia sẻ.

Theo ông, từ khi rào chắn được tháo, lượng xe đi qua ngõ tăng vọt. Những ngày đầu, người đi đường chưa biết nhiều, số lượng xe ra vào còn ít. Nhưng chỉ sau vài ngày, số xe đi vào ngõ giờ cao điểm đã tăng gấp 3-4 lần so với bình thường, biến những ngõ nhỏ này thành tuyến đường chính để tránh tắc đường.

Dòng xe tấp nập ra, vào, các con ngõ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Nếu người dân trong ngõ tỏ ra ngán ngẩm trước cảnh xe cộ ùn ùn đổ về, thì với những người thường xuyên di chuyển qua khu vực, việc tháo rào chắn lại là một điều đáng mừng.

Anh Hiếu (28 tuổi), sống tại đường Kim Giang, cho biết trước đây anh phải đi đường vòng qua Trường Chinh để đến chỗ làm tại Tây Sơn. Điều này khiến thời gian di chuyển kéo dài thêm gần nửa tiếng, chưa kể nhiều lần anh bị kẹt xe tại Ngã Tư Sở.

"Kể từ khi rào chắn được tháo, tôi chỉ mất 15 phút là tới nơi. Dù ngõ nhỏ đôi khi tắc, nhưng vẫn nhanh hơn rất nhiều so với đi đường vòng", anh Hiếu phấn khởi chia sẻ.

Tuy nhiên, niềm vui của người này lại là nỗi khổ của người khác. Bà Nguyễn Thị Hương, tổ trưởng tổ dân phố số 8 khu Cơ khí 2A, cho biết lượng xe tăng đột biến khiến cuộc sống của cư dân bị đảo lộn hoàn toàn.

"Từ sáng đến tối, xe cộ đi lại không ngừng. Sáng thì người đi từ phố Thượng Đình ra Nguyễn Trãi, chiều lại ngược lại. Nhiều gia đình phản ánh rằng tiếng ồn và khói bụi khiến họ không thể nghỉ ngơi, thậm chí có người còn không ra khỏi nhà được vì ngõ tắc quá đông", bà Hương cho biết.

Theo bà Hương, rào chắn tại các ngõ được tháo dỡ sau cuộc họp giữa cư dân khu Cơ khí 2A, 2B với UBND phường Thượng Đình. Đây là quyết định từ cấp trên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phương án cụ thể nào để giải quyết tình trạng ùn tắc trong các ngõ.

"Tôi chỉ biết khuyên các hộ dân sống chung với lũ, chờ phường và quận sớm có giải pháp hợp lý. Hiện tại, chúng tôi cũng rất bế tắc", bà Hương chia sẻ.

Không còn rào chắn, người dân thoải mái đi qua ngõ 126 kể cả giờ cao điểm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ngõ nhỏ nhưng gánh nặng lớn

Trước đó, trong suốt 3 năm, người dân tại các ngõ 14, 44, 58 (khu dân cư Cơ khí 2B) và 94, 126, 144 (khu Cơ khí 2A) đã tự dựng rào chắn để hạn chế lượng xe đi qua vào giờ cao điểm. Những con ngõ nhỏ này có một đầu nối ra phố Thượng Đình và đầu còn lại dẫn ra trục đường chính Nguyễn Trãi.

Tuy nhiên, do thiết kế nhỏ hẹp, các ngõ này không thể đáp ứng được lưu lượng giao thông lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Tình trạng xe ùn tắc thường xuyên xảy ra, khiến nhiều người dân trong ngõ không thể đi làm hoặc đưa con đi học đúng giờ.

"Ngõ nhỏ không dành cho xe lớn, nhưng nhiều người muốn tiết kiệm thời gian nên bất chấp đi vào. Điều này làm cuộc sống của cư dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng", bà Hương nói thêm.

Các ngõ nhỏ ở phố Thượng Đình đã gỡ bỏ rào chắn (Ảnh: Nguyễn Ngoan)

Ông Trần Phan Mỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Đình, cho biết việc người dân tự dựng rào chắn là không đúng quy định pháp luật. Sau khi thảo luận với các cơ quan chức năng và đại diện cư dân, phường đã yêu cầu tháo dỡ rào chắn từ ngày 23/11 để đảm bảo việc lưu thông của người dân được thuận tiện.

"Chúng tôi đã đề xuất với Công an quận Thanh Xuân và Đội giao thông vận tải nghiên cứu, điều chỉnh phân luồng giao thông tại khu vực Thượng Đình và Nguyễn Trãi nhằm giảm ùn tắc trong các ngõ nhỏ. Đồng thời, lực lượng công an phường cùng tổ an ninh trật tự cơ sở sẽ chốt trực tại đầu các ngõ vào giờ cao điểm để điều tiết giao thông, tránh ảnh hưởng quá lớn đến người dân", ông Mỹ cho biết.

Nhiều người đi tắt qua ngõ nhỏ Thượng Đình để đi ra đường Nguyễn Trãi (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Dù vậy, ông cũng thừa nhận rằng việc giải quyết dứt điểm vấn đề ùn tắc tại khu vực này không hề đơn giản, bởi lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng gia tăng, trong khi hệ thống hạ tầng chưa được cải thiện tương xứng.

Vấn đề ùn tắc tại các ngõ nhỏ khu vực Thượng Đình là bài toán không chỉ riêng khu Cơ khí 2A, 2B (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) mà còn xảy ra tại nhiều khu vực khác ở Hà Nội. Trong bối cảnh người dân ngày càng tăng cường sử dụng xe máy để tiết kiệm thời gian di chuyển, những con ngõ nhỏ như 14, 44, 58, 94, 126, 144 đã trở thành tuyến đường chính "bất đắc dĩ".

Trước đó người dân ở một số ngõ thuộc phường Thượng Đình đã lập barie có khóa đóng vào khung giờ cao điểm để chặn xe máy (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cư dân trong khu vực vẫn mong mỏi chính quyền sớm đưa ra giải pháp lâu dài, chẳng hạn như mở rộng các tuyến đường chính hoặc cải thiện hệ thống giao thông công cộng. Tuy nhiên, với điều kiện hiện tại, nhiều người đành phải "sống chung với lũ" và hy vọng tình hình sẽ được cải thiện trong tương lai gần.