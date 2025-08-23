Bắt nhóm trộm đu dây, đột nhập cửa hàng điện thoại ở TPHCM

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tạm giữ Trần Tiểu Long (SN 2004) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1990) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng điện thoại di động ở xã Bình Giã, lúc 0h40 ngày 21/8.

Tâm (trái) và Long bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Thuận Thiên).

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định kẻ trộm sử dụng thang sắt leo lên mái nhà, dùng xà beng cạy trần rồi đu dây vào bên trong cửa hàng. Sau đó, đối tượng phá tủ kính và lấy trộm 18 chiếc điện thoại di động với tổng trị giá khoảng 186 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an xã Bình Giã tiến hành truy xét. Đến sáng 22/8, Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã Long Định (tỉnh Đồng Tháp) bắt giữ nhóm nghi phạm ở xã Long Định.

Theo cảnh sát, Long và Tâm là 2 nghi phạm chính gây ra vụ trộm cắp tài sản. Cả 2 khai đã bán 4 điện thoại được gần 35 triệu đồng, lấy 2 chiếc để sử dụng. Số còn lại, các nghi phạm đem về cất giấu tại phòng trọ.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ 3 đối tượng có liên quan. Nhà chức trách cũng thu giữ tất cả tang vật cùng phương tiện nghi phạm dùng để gây án.