C.Ronaldo ghi bàn nhưng vẫn thất bại cay đắng ở chung kết

Sau khi đánh bại Al Ittihad ở bán kết siêu cúp Saudi Arabia, Al Nassr bước vào trận chung kết với Al Ahli tại Hong Kong (Trung Quốc). Đây là cơ hội để C.Ronaldo giành danh hiệu lớn đầu tiên với Al Nassr sau khi liên tiếp trắng tay.

Thực tế, Al Nassr đã ở rất gần danh hiệu này khi dẫn trước tới phút 89. Thế nhưng, bàn thắng bằng vàng của Ibanez đã giúp Al Ahli gỡ hòa. Sau đó, Al Ahli đã đánh bại Al Nassr sau loạt sút luân lưu để giành siêu cúp Saudi Arabia.

C.Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn không thể giành danh hiệu siêu cúp Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

C.Ronaldo vẫn vô duyên cùng danh hiệu lớn trong màu áo Al Nassr. Đây là điều hết sức đáng tiếc trong giai đoạn cuối sự nghiệp của siêu sao số 7. Thêm một lần, anh gục ngã ở loạt sút luân lưu. Mùa giải trước, Al Nassr cũng thua trước Al Hilal ở trận chung kết King Cup (cúp nhà vua Saudi Arabia) theo kịch bản này.

Bước vào trận đấu, hai đội thi đấu đôi công vô cùng hấp dẫn. C.Ronaldo vẫn là tâm điểm của những pha lên bóng của Al Nassr.

Tới phút 41, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Cầu thủ Ali Majrashi của Al Ahli để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, CR7 đã thực hiện thành công, mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 100 của C.Ronaldo sau 113 trận ra sân cho Al Nassr.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, Al Ahli đã gỡ hòa với pha lập công của cựu tiền vệ AC Milan và Barcelona, Franck Kessie.

Al Ahli nhận giải siêu cúp Saudi Arabia (Ảnh: Reuters).

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục thể hiện sự giằng co. Phút 82, Marcelo Brozovic đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Al Nassr. Tưởng chừng như danh hiệu đã nằm trong tay đội bóng này thì tới phút 89, Roger Ibanez đã đánh đầu tung lưới Al Nassr, san bằng tỷ số 2-2. Thủ môn Bento của Al Nassr đã mắc sai lầm khi bắt hụt bóng trong tình huống này.

Không thể định đoạt trận đấu trong 90 phút, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Al Khaibari của Al Nassr là cầu thủ duy nhất đá hỏng. Al Ahli thắng 5-3 ở loạt đấu súng và giành siêu cúp Saudi Arabia.