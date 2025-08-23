Trộm nước mưa hàng xóm, người phụ nữ Đức bị cảnh sát điều tra

Theo đài SWR, sự việc diễn ra vào cuối tháng 7. Người phụ nữ 51 tuổi ở Spaichingen (huyện Tuttlingen, Đức) mang theo hai bình tưới cây, lẻn qua đường vào sân của người hàng xóm vào 4h sáng.

Lần thứ hai quay lại, khi thấy có xe chạy ngang, bà khom người nấp sau thùng rác để tránh bị nhìn thấy. Chủ nhà sau đó phát hiện và báo cảnh sát. Hiện, người phụ nữ bị điều tra về tội trộm cắp và có thể thêm cáo buộc xâm phạm chỗ ở.

Vụ việc tuy nhỏ nhưng thu hút nhiều tranh luận tại Đức. Câu hỏi được đặt ra là: Nước mưa thuộc về ai?

Người phụ nữ được cho là lén lút trộm nước mưa lúc 4h sáng (Ảnh minh họa: DPA).

Người phát ngôn cảnh sát giải thích: “Khi giọt mưa còn ngoài thiên nhiên thì không thuộc về ai cả. Nhưng một khi đã rơi vào thùng chứa - dù là thùng nhựa hay cốc cà phê - thì trở thành tài sản riêng của chủ thùng”.

Theo tờ Focus, một bài đăng trên Facebook của cảnh sát về sự việc này đã nhận được nhiều bình luận. Không ít ý kiến cho rằng việc điều tra là “quá lố”, phí công sức giấy tờ cho một chuyện vặt vãnh.

Ngược lại, cũng có người chỉ trích chủ nhà vì đã báo cảnh sát, cho rằng lẽ ra có thể “giúp hàng xóm thêm một bình nước nữa” thay vì biến nó thành vụ án.

Giới chuyên gia cho rằng, với thiệt hại quá nhỏ, khả năng cao Viện công tố sẽ đình chỉ vụ án. Dẫu vậy, câu chuyện “40 lít nước mưa giá 15 cent” đang trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.