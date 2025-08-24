Dự kiến hôm nay "hổ mang chúa" SU-30MK2 bay tập luyện qua Ba Đình

Dự kiến sáng 24/8, biên đội máy bay bao gồm trực thăng Mi-17, Casa, máy bay vận tải Casa, "hổ mang chúa" SU-30MK2, ... sẽ bay qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 2/9.

Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Các máy bay sẽ bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Thời gian qua, các máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành sắp tới.

Vào sáng 2/8, tại Hà Nội các máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức đội hình bay luyện tập qua Quảng trường Ba Đình sẵn sàng cho lễ diễu binh vào sáng 2/9.

Biên đội máy bay bay qua Quảng trường Ba Đình sáng 21/8 (Ảnh: Nam Anh).

Trong đội hình bay nhiệm vụ A80 phục vụ Quốc khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình, lực lượng không quân sẽ huy động nhiều chủng loại trực thăng, bao gồm Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172, góp phần tạo nên màn bay biểu diễn trên không hoành tráng và ấn tượng.

Trực thăng vận tải - chiến đấu Mi-8Hip có kíp lái 3 người; dài hơn 18m; đường kính cánh quạt gần 21,30m; cao hơn 5,60m; trọng lượng rỗng 7.260kg, đầy tải 11.100kg, trọng lượng cất cánh tối đa 12.000kg.

Máy bay được trang bị 2 động cơ Klimov TV3-117Mt công suất 1.454kW (1.950 mã lực) mỗi chiếc, cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa 260km/h, tầm bay 450km, tầm bay chuyển sân 960km, trần bay 4.500m. Sức chứa 24 người hoặc 1.500kg vũ khí dưới 6 giá treo gồm bom, rocket và tên lửa chống tăng.

"Hổ mang chúa" SU-30MK2 bay luyện tập cho đại lễ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Còn máy bay Mil Mi-8 (NATO định danh Hip) là loại máy bay trực thăng vận tải - chiến đấu 2 động cơ được đưa vào phục vụ trong Không quân Liên Xô từ năm 1967. Mi-8 được sử dụng tại hơn 50 quốc gia trong đó có cả Việt Nam, với con số ước tính vài chục chiếc còn hoạt động.

Máy bay Mil Mi-17 Hip-H là biến thể nâng cấp của trực thăng vận tải đa năng Mil Mi-8. Mi-17 trang bị động cơ mới có công suất lớn hơn và khung máy bay được gia cường để đáp ứng yêu cầu tăng tải trọng hàng hóa.

Ngoài chức năng vận tải, Mi-17 và các biến thể đều có năng lực chiến đấu khá tốt.

Điểm khác biệt của Mi-17 so với Mi-8 là được bổ sung thêm 2 lưới lọc trước cửa hút không khí của động cơ.

Cánh quạt đuôi bố trí ở bên trái thay vì bên phải như Mi-8 để tăng khả năng ổn định của trực thăng do động cơ mới có công suất lớn hơn.

Bên cạnh phiên bản gốc Mi-17, hiện tại Không quân Việt Nam còn sử dụng 2 biến thế khác gồm Mi-171 và Mi-172 trong đó Mi-171 dùng chủ yếu cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đây chính là những chiếc có màu sơn vàng xen lẫn xanh nước biển đặc trưng, trong đó màu vàng là chủ đạo.