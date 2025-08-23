Thủ tướng yêu cầu ứng phó bão số 5 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 143 ngày 23/8 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Gia Lai và Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng.

Công điện nêu rõ đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất,

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương trên cần tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn.

Thủ tướng yêu cầu căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ ngày 24/8. Các đơn vị chức năng cần hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ công trình cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng (quân đội, công an, thanh niên…) hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế),...

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương cần khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất,...

Công điện nêu rõ, Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng: Công Thương cần chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác dầu khí trên biển, khai thác mỏ, hầm lò, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ,...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chỉ đạo các quân khu và các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 5 chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão số 5, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An.

Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ tại các tỉnh: Hà Tĩnh và Quảng Trị.