Tổng thống Trump tuyên bố sắp ra quyết định quan trọng về xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/8 cho biết, ông sẽ công bố một quyết định quan trọng liên quan đến xung đột Ukraine trong vòng 2 tuần tới. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh động thái này sẽ phụ thuộc vào lập trường của cả Moscow và Kiev.

Ông Donald Trump đã nhiều lần thúc đẩy một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau khi lần lượt hội đàm với 2 nhà lãnh đạo ở Alaska và Washington.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói: “Tôi nghĩ trong 2 tuần tới, chúng ta sẽ biết nó sẽ đi theo hướng nào”.

Khi được hỏi về mốc thời gian, ông giải thích rằng mình kỳ vọng sẽ sớm rõ liệu Nga và Ukraine có tiến hành đối thoại trực tiếp hay không. “Chúng ta sẽ thấy liệu họ có một cuộc gặp không. Nhưng tôi sẽ biết trong 2 tuần tới tôi sẽ làm gì. Đây sẽ là một quyết định rất quan trọng”.

Ông Trump cho hay, sau đó ông sẽ quyết định có áp đặt “các biện pháp trừng phạt hoặc thuế quan khổng lồ”, hay “không làm gì cả và nói đó là cuộc chiến của các ông” không.

Trước đó, Tổng thống Mỹ từng gợi ý có thể sẽ diễn ra một hội nghị thượng đỉnh 3 bên sau khi sắp xếp được một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Ông đồng thời nhấn mạnh nhà lãnh đạo Ukraine “phải thể hiện sự linh hoạt nhất định”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết “Tổng thống Putin sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky" khi chương trình nghị sự được chuẩn bị, nhưng hiện tại chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh, bất cứ thảo luận nào về đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không có sự tham gia của Nga “sẽ không đi đến đâu”.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Moscow cũng bác bỏ ý tưởng triển khai binh sĩ châu Âu tại Ukraine, cho rằng điều này sẽ đồng nghĩa với một “cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài”, và Nga sẽ không ủng hộ.

Ukraine đang thúc đẩy thảo luận về vấn đề đảm bảo an ninh với các đối tác phương Tây sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng hỗ trợ châu Âu đảm bảo an ninh cho Kiev.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 23/8 cho biết, Ukraine và các đồng minh đang nỗ lực xây dựng một kế hoạch đảm bảo an ninh cho Kiev hậu xung đột. Cuộc thảo luận có thể có “những bước tiến mới trong những ngày tới”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã gặp nhau hôm 22/8 để thảo luận kế hoạch an ninh hậu xung đột Nga - Ukraine.

Cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp, Đức, Italy và Phần Lan cũng tham gia cuộc thảo luận ngày 22/8, cùng với đại diện NATO và Ủy ban châu Âu. Theo các nguồn tin, các nhóm dự kiến sẽ hoàn thiện một kế hoạch vào cuối tuần tới.