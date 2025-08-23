Bắt 11 đối tượng livestream bán đá “đổ thạch”, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ngày 23/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa bắt giữ 11 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức livestream bán đá “đổ thạch”. Theo cảnh sát, nhóm này đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

11 đối tượng gồm: Hoàng Quốc Trị (SN 1993, trú tại xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai); Hoàng Văn Giang (SN 2000), Hoàng Văn Thứ (SN 1991), Phòng Văn Khuyến (SN 2003); Nông Văn Lâm (SN 2003); Nông Văn Huyện (SN 1991); Nông Văn Quê (SN 1998); Hứa Văn Lên, (SN 1992); Hoàng Anh Tuấn (SN 2006), cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.

Khu vực các đối tượng livestream bán đá “đổ thạch” (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai đối tượng còn lại gồm Triệu Văn Trúc (SN 1991) và Lăng Văn Liêm (SN 1991), cùng trú tại xã Mường Lai đã đến Công an tỉnh Lào Cai để đầu thú vào ngày 22/8.

Trước đó, đầu tháng 7, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến với hình thức gọi là “đổ thạch”. Nhóm này lợi dụng mạng xã hội để bán các cục đá giả được quảng bá có chứa đá quý bên trong.

Đến ngày 21/8, cảnh sát đã đồng loạt tấn công vào các địa điểm mà các đối tượng thuê nhà để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 6, Hoàng Văn Giang đã lập, quản trị kênh Youtube có tên “Đá quý cổng trời An Phú”. Giang bàn bạc với Hoàng Văn Thứ về việc tổ chức thực hiện việc livestream bán đá “đổ thạch” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Trong đó, Thứ chịu trách nhiệm thuê địa điểm, Giang chịu trách nhiệm tìm người livestream. Sau đó, Thứ mua thêm 3 kênh Youtube có tên “Đá quý Tuấn Phương”, “Đá quý Kim Ngọc”, “@Thaospinel” để phát livestream. Đồng thời, Thứ thuê một địa điểm làm nơi phát livestream.

Theo cảnh sát, trong quá trình tham gia hoạt động livestream bán đá “đổ thạch” với Thứ, Giang còn cho Hoàng Quốc Trị mượn kênh Youtube “Đá quý cổng trời An Phú” để livestream bán đá “đổ thạch”.

Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi có địa điểm, phương tiện, máy móc, Giang, Thứ và Trị đã tìm thuê các đối tượng còn lại đến làm nhiệm vụ livestream cho các kênh Youtube có sẵn.

Công an tỉnh Lào Cai cho hay, các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân để phát livestream, sử dụng các viên đá thường không có giá trị quảng cáo, giới thiệu là đá quý thô, có chứa đá ruby giá trị cao bên trong. Các đối tượng đề nghị người xem tham gia mua đá, nếu đập ra (đổ thạch) mà có các viên đá quý với trọng lượng nhất định sẽ mua lại ngay với giá cao.

Để tạo lòng tin cho các con mồi, các đối tượng còn sử dụng khoảng 70 tài khoản Youtube ảo tham gia vào các phiên livestream để mua đá dưới dạng “quân xanh” nhằm đẩy lượng người tham gia live tạo lòng tin cho người xem.

Khi bị hại mua đá, các đối tượng sẽ đập ra những viên không có đá quý hoặc các viên đá trọng lượng nhỏ, không đủ điều kiện mua lại. Với thủ đoạn trên, các đối tượng xấu đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.