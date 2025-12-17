Bỏ lương nghìn USD ở Hà Nội, chàng trai lên núi sống, tiêu 5 triệu/tháng

Cuối tuần, homestay của Quang Hải (xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ) đón 20 vị khách. 4h, chàng trai thức dậy, xuýt xoa bàn tay trong cái lạnh buốt giá, tất tả vào bếp nấu bữa sáng cho khách.

Một tiếng sau, anh đi xe máy lên khu chợ cách nhà 15km, mua đồ ăn để chuẩn bị bữa trưa. Quãng đường cả đi lẫn về 30km, mất gần 2 tiếng. Chàng trai cảm thấy không mệt mỏi vì đường sá thông thoáng, khí trời trong lành.

"Bỏ phố về núi, tôi bận rộn cả ngày. Ngoài chuẩn bị đồ ăn, lo nơi ăn chốn ở cho khách, tôi còn dọn dẹp nhà cửa, trồng cây... Bản thân cảm thấy không căng thẳng như lúc còn làm việc ở Hà Nội", Quang Hải (SN 1996) nói với phóng viên Dân trí.

Nỗi lo bụi mịn, áp lực vừa nhận lương đã nhẵn túi

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hòa Bình (cũ), Quang Hải xuống Hà Nội, mang theo giấc mơ đổi đời. Đang học đại học, chàng sinh viên quyết định bỏ dở để làm marketing.

Rời bỏ thành phố, Quang Hải cảm thấy bình yên với cuộc sống đơn giản ở quê nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuộc mưu sinh với cơm áo gạo tiền nhanh chóng cuốn anh vào vòng xoáy của những con số và báo cáo. Quỹ thời gian nghỉ ngơi gần như không còn.

Thời điểm các bạn trẻ thế hệ gen Z (những người sinh ra trong khoảng từ năm 1997 đến năm 2012) ra trường, anh chàng lo lắng không thể theo kịp guồng quay thay đổi chóng mặt của thị trường lao động. Quang Hải nung nấu ý định bỏ phố về quê nhưng chưa đủ quyết tâm để thực hiện giấc mơ.

Nhớ lại những ngày ở Hà Nội, chàng trai cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống tẻ nhạt, lặp đi lặp lại giữa đi làm, về nhà, ngủ rồi đến văn phòng.

Sau nhiều nỗ lực, chàng trai được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng với mức lương nghìn USD (khoảng 25 triệu đồng). Thế nhưng, vị trí cao đồng nghĩa với áp lực lớn. Anh cảm thấy không thể sống đúng với con người thật, cố gồng mình để hoàn thành vai trò của một người dẫn dắt các nhân viên.

Điều khiến chàng trai trăn trở nhất là sức khỏe của bản thân. Sau đại dịch Covid-19, thể trạng của anh suy giảm rõ rệt.

Khoảng năm 2022, Hà Nội liên tục xuất hiện những ngày bụi mịn dày đặc, bầu trời phủ một màu xám xịt. Vốn không quen và không thích đeo khẩu trang, Quang Hải buộc phải tìm mua vật dụng này để tự bảo vệ mình.

Sống ở thành phố lớn, chi tiêu đắt đỏ, Quang Hải quen với cảnh mùng 5 nhận lương, khoảng 1 tuần sau đã nhẵn túi.

Lương vừa về tài khoản, chàng trai phải dành một số tiền cho các khoản cố định như tiền thuê nhà, điện nước, xăng xe, ăn uống, đi chơi với bạn bè... có lúc chỉ còn 1-2 triệu đồng để chi tiêu.

Những tháng phát sinh thêm liên hoan, đám cưới, chàng trai rơi vào cảnh “cháy túi”, không còn khoản dư dả. Nhiều lần tiêu tiền trong thẻ tín dụng tháng trước, tháng sau anh phải dồn lương để trả hết. Thậm chí, chàng trai phải vay mượn bạn bè để xoay xở chi tiêu.

"Sống trong tình cảnh đó, bản thân luôn chật vật về tài chính. Tôi chợt nghĩ, về quê có lẽ là giải pháp tốt hơn", Quang Hải cho hay.

Các phòng của Hải cho thuê đều kín khách vào dịp cuối tuần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyến du lịch đến Hòa Bình (cũ) cùng các bạn nhân viên trong nhóm trở thành bước ngoặt, thúc đẩy chàng trai quyết tâm bỏ chốn đông đúc về với thiên nhiên.

Trở lại Hà Nội sau chuyến đi, công việc không thuận lợi, đối mặt nhiều áp lực, Quang Hải xin nghỉ phép 10 ngày để tĩnh tâm ở quê nhà. Trong kỳ nghỉ đó, anh tình cờ gặp một người phụ nữ mua đất, dựng homestay ở quê nhà.

Sau cuộc nói chuyện thú vị, chàng trai quyết tâm bỏ phố về quê, làm homestay để kinh doanh và phát triển du lịch địa phương.

Tháng 10/2024, anh nghỉ việc, âm thầm xách vali lặng lẽ rời Hà Nội. Mãi đến khi nhìn thấy hình ảnh trên mạng xã hội, mọi người mới nhận ra, Quang Hải đã lựa chọn cuộc sống ở vùng đất lộng gió quanh năm.

"Lúc rời khỏi Hà Nội, tôi háo hức xen lẫn hoang mang. Hoang mang vì không biết chặng đường sau này sẽ thế nào, giống như bước vào một hành trình mà phía trước toàn mây mù", Quang Hải chia sẻ.

Nhà bị tốc mái, tự làm mọi việc

Trút bỏ những áp lực của cuộc sống ở chốn thị thành, Quang Hải dốc toàn bộ số tiền dành dụm được, thuê một căn nhà cũ để bắt đầu hành trình làm homestay.

Căn nhà nằm trên triền đồi thoai thoải. Đứng trước nhà, phóng tầm mắt ra xa là phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Khi Quang Hải tiếp nhận, căn nhà giống như địa điểm bị bỏ hoang, vách tường cũ kỹ, cỏ mọc chen cả lối đi...

Để tiết kiệm chi phí, chàng trai bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Anh tự nhổ cỏ, trồng hoa, sơn tường và cửa, đặt mua rèm...

“Tôi thuê người dân địa phương lợp mái bằng lá cọ, làm bàn ghế, cầu thang… để giữ nét kiến trúc giản dị, đậm chất vùng núi. Lúc hoàn thiện xong, tôi cạn vốn, phải nợ tiền công của thợ”, anh nhớ lại.

Góc vườn do Hải tự vun trồng những lúc rảnh rỗi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 2 tháng cần mẫn làm việc, căn nhà "lột xác", không gian sạch sẽ và thoáng mát, bên trong có 6 căn phòng. Khu đất 1,500m2 bừng lên sức sống mới với hoa rực rỡ, cây xanh tươi tốt cùng nhiều món đồ trang trí bắt mắt. Tháng 12/2024, chàng trai mở cửa homestay đón khách.

Ban đầu, tình hình kinh doanh homestay của Quang Hải khá ảm đạm. Cuối tuần có 1-2 khách, ngày thường gần như vắng tanh.

"Lúc đó, tôi bắt đầu hoài nghi về năng lực và sự lựa chọn của mình. Không biết con đường mà tôi đang đi có thật hay chỉ là giấc mơ hão huyền của tuổi trẻ", anh chia sẻ.

Nhờ nỗ lực làm truyền thông, dịp cận Tết năm 2025, homestay của Hải đón nhiều đoàn khách công ty đến tổ chức tiệc cuối năm. Tiền thu được vừa đủ để trang trải chi phí lợp mái nhà, đóng bàn ghế còn nợ trước đó.

Tết Nguyên đán vừa qua là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời của Quang Hải. Mang tiếng chủ homestay, anh về quê với vỏn vẹn 2 triệu đồng trong túi.

"Trước đây, Tết là dịp để tôi nghỉ ngơi sau một năm vất vả. Năm vừa qua, Tết là khoảng thời gian mà tôi phải suy nghĩ kế hoạch kinh doanh cho năm mới", Quang Hải bày tỏ.

Gần một năm trở lại đây, lượng khách tìm đến homestay của anh ngày càng đông. Quang Hải tự tay quán xuyến mọi việc, từ quét dọn, trồng thêm cây xanh, sửa chữa những hạng mục nhỏ trong nhà cho đến nấu ăn cho khách.

Thoát khỏi bụi mịn và áp lực ở thành phố, Quang Hải lựa chọn cuộc sống bình yên trên núi (Ảnh: Nhân vật cung cấp),

Đằng sau hình ảnh một chàng trai trải nghiệm cuộc sống bình yên trên đồi, Quang Hải thừa nhận con đường đang đi không hoàn toàn bằng phẳng như mọi người suy nghĩ.

Trong quá trình xây dựng homestay, Quang Hải muốn giữ được nét đơn sơ, mộc mạc của căn nhà sàn. Mái lợp lá cọ mang lại cảm giác bình yên, gần gũi thiên nhiên nhưng tiềm ẩn nguy cơ bị thổi bay nhất là khi gặp gió lớn.

Homestay nằm trên khu đất lộng gió quanh năm, có thời điểm chỉ trong một tháng, anh phải thuê người dân lợp lại mái cọ tới hai lần. Việc dẫn nước từ suối về nhà không hề dễ dàng, có lúc khách đến lưu trú nhưng không có nước tắm. Quang Hải tất tả mua 20 bình nước lọc cho mọi người sử dụng.

"Nhiều tình huống xảy ra bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng khiến tôi bật khóc. Sau tất cả, tôi động viên mình phải đứng dậy, tự học cách lợp mái nhà, sửa chữa những vị trí hư hỏng", anh nói.

Mỗi tháng tiêu 5 triệu thoải mái, không áp lực thành đạt

Gần 1 năm bỏ phố về núi, Quang Hải thừa nhận có những lúc mệt mỏi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc. Chính cuộc sống hoà mình với thiên nhiên níu chân anh ở lại.

Chàng trai cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của bản thân so với khi sống ở Hà Nội. Không còn cảm giác bị cuốn theo cuộc sống vội vã, anh suy nghĩ chậm rãi hơn, không còn áp lực nặng nề phải thành công như mọi người.

Cuộc sống trên núi giúp Quang Hải có những phút thảnh thơi nhiều hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Mỗi sáng, tôi cảm nhận sự thoải mái, bình yên. Không còn quay cuồng trong văn phòng, tôi thảnh thơi tắm nắng, hít thở bầu không khí trong lành, chạm tay vào thiên nhiên nhiều hơn", anh cho biết.

Đặc biệt, các khoản chi tiêu hàng tháng của chàng trai giảm 1/5 so với lúc còn ở Hà Nội và được sống theo cách mà bản thân mong muốn.

Theo Quang Hải, mỗi tháng, anh chi tiêu khoảng 5 triệu đồng thoải mái, trong đó chi phí chủ yếu là ăn uống, xăng xe, điện nước...

Đặc biệt, chàng trai cắt giảm được khoản tiền mua sắm quần áo, không còn chạy đua theo các sản phẩm thời trang. Hàng ngày, Quang Hải chọn cách ăn mặc đơn giản, dành những bộ quần áo chỉn chu cho cuộc gặp đối tác, đón khách du lịch...

"Tôi cắt giảm được các khoản uống trà sữa, tụ tập bạn bè, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp... Chi phí sinh hoạt ở đây không rẻ hơn nhưng bản thân tránh xa được những cám dỗ chi tiêu", anh bày tỏ.

Với Quang Hải, cuộc bỏ phố về núi còn giúp anh nhận ra giá trị của gia đình và tình cảm đối với người thân.

Trước đây, guồng quay bận rộn của công việc và các mối quan hệ bạn bè khiến Quang Hải ít về quê. Những lần về thăm nhà, anh chàng gặp gỡ mọi người trong khoảng thời gian ngắn ngủi rồi vội vã trở lại thành phố. Sợi dây tình của hai bố con gần như bị cắt đứt vì những hiểu nhầm, xích mích

Những ngày ở homestay, nhận ra mình không cô độc, Quang Hải quyết định mời bố lên ở cùng.

"Hàng ngày, bố và tôi không nói chuyện nhiều. Những va chạm trong cuộc sống hay ngồi ăn chung một mâm cơm giúp hai bố con dần xích lại gần nhau hơn", anh bày tỏ.

Nói về dự định trong tương lai, Quang Hải đặt mục tiêu tích góp tiền, mua lại mảnh đất đang thuê để duy trì cuộc sống yên bình trên núi. Anh mong muốn được kết nối với những người thích cuộc sống thảnh thơi, quan tâm đến sức khoẻ của bản thân...

Đi qua những ngày vất vả, chàng trai nhận ra con đường đang đi phù hợp với mơ ước của bản thân. Làm chủ một homestay với vốn kiến thức bằng 0, chàng trai tự học được nhiều kỹ năng mà bản thân bỏ quên khi bận rộn ở thành phố.

Mỗi sáng thức dậy, ngoài bầu không khí trong lành và hương rừng gió núi phảng phất, Quang Hải cảm nhận được tình cảm đầm ấm của bà con xung quanh dành cho mình. Anh được mọi người xem như người con của bản, vì góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất yên bình với bạn bè khắp nơi.