Lương 80 triệu đồng, vợ chồng 8X vẫn rời Hà Nội để “trốn” ô nhiễm

Rời Hà Nội sau 2 lần con khỏi ốm nhờ thay đổi chỗ ở

Sinh sống ở Hà Nội hơn 20 năm, trước đây, chị Võ Hiền chưa từng nghĩ, có ngày mình rời xa những góc phố thân quen, gia đình và bạn bè nơi đây. Bước ngoặt đến với người phụ nữ này khi chị sinh con thứ hai vào năm 2017.

Năm ấy, khi con gái được khoảng 3 tháng tuổi, bé liên tục quấy khóc vì viêm mũi. Chị Hiền và chồng nhiều đêm thức trắng chăm con ốm. Rửa mũi hay uống thuốc chống viêm không đỡ, lần nào, con chị cũng phải dùng kháng sinh, nhưng cứ được vài ba bữa, bệnh tái lại.

Một lần, khi đưa con đi khám, bác sĩ gợi ý, nếu bé được sống ở vùng có nắng, không khí trong lành, sức khỏe chắc chắn sẽ cải thiện.

Gia đình chị Hiền sinh sống ở phường Bắc Nha Trang.

Sẵn đang trong thời gian nghỉ thai sản, chị Hiền liền bế con vào khu vực Nha Trang, Khánh Hòa “đổi gió” theo lời khuyên của bác sĩ. Vừa đặt chân xuống sân bay Cam Ranh, chị Hiền đã cảm nhận thấy một không khí rất khác.

Trong những ngày tiếp theo, tình trạng tắc, nghẹt mũi của bé biến mất. Con gái chị không còn khóc ngằn ngặt mỗi đêm như ở Hà Nội.

Con khỏe mạnh, chị Hiền thấy cơ thể mình cũng nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác mệt mỏi triền miên. Khí hậu miền biển nhiều nắng, gió, ít ẩm, khiến chị ngủ tốt, tinh thần phấn chấn.

“Khi sức khỏe tốt, tôi cảm thấy vui hơn, cảm giác nặng nề những ngày sau sinh hầu như không còn”, người phụ nữ sinh năm 1983 cho hay.

Hết thời gian nghỉ thai sản, chị Hiền đưa con về Hà Nội. Nhưng từ đó, Nha Trang luôn ở trong suy nghĩ của chị. Khi Hà Nội bước vào "mùa ô nhiễm" cuối năm, không khí đặc quánh bụi mịn, tiếp theo là những ngày nồm ẩm khó chịu, con gái lại tái phát tình trạng viêm mũi, hô hấp khó khăn. Những lúc như vậy, chị lại càng nhớ những ngày sống ở thành phố biển.

Cuộc sống giữa thành phố biển đem đến cho con chị Hiền nhiều trải nghiệm.

Một đợt con gái bị viêm mũi mãi không dứt, chồng chị xung phong nghỉ phép, đưa con vào Nha Trang “trị bệnh”. Vài tuần sau trở về, anh đề xuất: “Hay mình vào đó ở luôn?”.

Sau khi bàn bạc, vợ chồng chị Hiền đưa ra quyết định táo bạo - nghỉ việc ở một tập đoàn lớn, nơi cả hai đang có công việc ổn định, hợp đồng không thời hạn, thu nhập 70-80 triệu đồng/tháng. Thời điểm cách đây 7-8 năm, đây là mức thu nhập khá cao so với mặt bằng chung.

“Bạn bè nghe tin ngỡ ngàng. Người thân ai cũng nghĩ vợ chồng tôi ngẫu hứng, nói đùa. Bố tôi còn bảo: “Đố các con rời khỏi Hà Nội được?”, chị Hiền nhớ lại.

Hai vợ chồng chị Hiền khi ấy hơn 30 tuổi, đã có nhà riêng ở phường Tây Hồ, bố mẹ hai bên đều sinh sống tại Hà Nội. Với nhiều người, đó là một cuộc sống ổn định, thảnh thơi. Tuy nhiên, chị Hiền lại nghĩ, nếu không đưa ra quyết định, sau này muốn thay đổi, mọi chuyện chắc chắn sẽ khó khăn hơn.

Chị Hiền tâm sự, thời điểm ấy, điều khiến chị băn khoăn nhất là hai vấn đề y tế và giáo dục. Dẫu sao, Hà Nội là Thủ đô của cả nước, có nền giáo dục thuộc top đầu. Bên cạnh đó, nơi đây cũng tập hợp các bệnh viện trung ương tuyến đầu. Ở lại Hà Nội, con chị sẽ có môi trường học tập tốt nhất. Nếu trong gia đình không may có ai bị ốm đau thì chỉ mất vài chục phút là đã được chăm sóc bởi những bác sĩ có chuyên môn giỏi.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, chị Hiền nhận định, nếu sống ở nơi có khí hậu trong lành, không ô nhiễm, gia đình ai cũng sẽ khỏe mạnh, ít phải tới bệnh viện. Nha Trang cũng không phải là nơi xa xôi hẻo lánh, nơi đây ngày càng phát triển với các bệnh viện thuộc tuyến trung ương, bệnh viện quân đội hay quốc tế.

Căn nhà hướng nhìn ra biển của gia đình chị Hiền.

Về giáo dục, chị cho rằng, giáo dục gia đình là nền tảng quan trọng và ở đâu cũng sẽ có những giáo viên phù hợp với từng lứa tuổi của con. Khi con đã trưởng thành, học tập chuyên sâu, có thể đến những thành phố lớn để lĩnh hội kiến thức từ các chuyên gia, giáo sư…

Với niềm tin vào chất lượng cuộc sống ở Nha Trang, vợ chồng chị mạnh dạn từ bỏ mảnh đất đã gắn bó hơn 20 năm, chuyển đến nơi ở mới.

Những ngày đầu đặt chân đến thành phố biển, chị Hiền không tránh khỏi hụt hẫng. Thời gian đầu, bố mẹ hai bên thỉnh thoảng vào chơi, hỗ trợ chăm cháu, tiếp thêm tinh thần cho vợ chồng chị.

Lâu dần, chị dần quen với nhịp sống chậm rãi. “Ở Hà Nội, ai cũng vội, ai cũng căng thẳng. Ra đường lúc nào cũng hối hả. Nhưng trong này, mọi người rất thong thả, sáng đi làm, chiều tụ tập, tắm biển, nhiều hàng ăn còn đóng cửa chủ nhật để nghỉ ngơi”, chị kể.

Điều tuyệt vời nhất với gia đình chị Hiền đó là sức khỏe. Con gái không còn khổ sở với những trận ốm. Mùa mưa ở Nha Trang khiến con chị bị viêm mũi 2-3 hôm nhưng chỉ cần nhỏ nước muối, vệ sinh đúng cách là khỏi. Tám năm qua, cô bé không phải dùng kháng sinh lần nào.

Gia đình nhỏ bỏ phố về biển.

Thu nhập tăng gấp 3 lần sau khi rời Hà Nội

Chuyển đến nơi ở mới, vợ chồng chị Hiền cũng quyết định thay đổi công việc gắn với những thế mạnh của vùng đất này - kinh doanh yến sào và phát triển du lịch.

Thời gian đầu, chị góp vốn cùng một người bạn (cũng chuyển từ Hà Nội vào Nha Trang) mở công ty, sau đó mở thêm một công ty khác bán vé máy bay - phòng khách sạn. Trước đây chị từng học ngành du lịch nên không cảm thấy quá bỡ ngỡ.

Người chồng đồng hành cùng chị Hiền phát triển công ty du lịch, kinh doanh yến sào. Nhờ thế mạnh am hiểu về công nghệ thông tin, anh hỗ trợ chị quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

“Tôi sống ở “thủ phủ” của nghề yến nên có nguồn hàng tốt hơn, tạo được lòng tin với khách hàng. Tôi coi đây là thế mạnh để phát triển khi mình chuyển đến nơi ở mới”, chị nói.

Chị Hiền khai thác thế mạnh của vùng đất mình chuyển đến sinh sống.

Khi rời Hà Nội, chị Hiền vẫn giữ lại căn nhà ở phường Tây Hồ để cho thuê, giá thuê khoảng 20 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy, gia đình có thêm nguồn thu ổn định. Sau nhiều năm, chị Hiền đã thay đổi được suy nghĩ của nhiều người cho rằng, rời Hà Nội sẽ khó có cơ hội phát triển về kinh tế.

Người phụ nữ cũng cho hay, rời công việc ổn định ở Hà Nội, khi vào Nha Trang, gia đình chị phải tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phát triển nhiều mảng kinh doanh khác nhau như yến sào, du lịch, hải sản, bất động sản, thương mại điện tử.

Tổng thu nhập mỗi tháng nhờ thế tăng gấp 3 lần khi còn ở Hà Nội. Nếu không thay đổi nơi ở, chưa chắc, chị đã có được con số này.

Nhờ làm du lịch, chị Hiền có nhiều cơ hội đưa gia đình đi khám phá những vùng đất mới.

Theo chị Hiền, bạn bè của chị và rất nhiều người ở miền Bắc khác cũng đang dịch chuyển vào Khánh Hòa, Đà Nẵng những năm gần đây, tìm kiếm lối sống lành mạnh hơn.

Từ câu chuyện của mình, chị Hiền cho hay, thử thách lớn nhất đối với một gia đình chuyển vùng không phải là nhà cửa mà là tâm lý và việc làm.

Khi đã ra khỏi vùng an toàn, mỗi người sẽ phải linh hoạt hơn, lo toan nhiều việc hơn, nhưng đổi lại chất lượng cuộc sống rất khác. Nếu có nghề, có kinh nghiệm và nghĩ đến sức khỏe, những ai có ý định thay đổi môi trường sống có thể thử sức 1-2 năm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ảnh: Nhân vật cung cấp