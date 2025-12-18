Bắt giữ 13 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép Tây Ninh

Ngày 18/12, Đồn Biên phòng Tân Hà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 13 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Khoảng 22h ngày 16/12, Đồn Biên phòng Tân Hà chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cùng các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, mật phục, kiểm soát trên địa bàn xã Tân Đông.

13 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp).

Khi làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 16, ấp Tân Trung, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người đi bộ, mang theo ba lô, túi xách, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 13 người đàn ông, trong đó 10 người mang theo căn cước công dân, 3 người không có giấy tờ tùy thân. Những người này có độ tuổi từ 23 đến 54.

Trong đó, 11 người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị, 2 người ở tỉnh Nghệ An và một người ở tỉnh An Giang. Tất cả được đưa về Đồn Biên phòng Tân Hà để làm việc.

Tại cơ quan chức năng, nhóm người trên khai nhận đã đi bộ từ Campuchia, băng qua các đường mòn, lối mở trong rẫy mía, rẫy cao su để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi đang tìm đường ra Bến xe Tân Hà để về quê thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Đồn Biên phòng Tân Hà đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.