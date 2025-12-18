Hà Nội: Căn hộ bị thiêu rụi, cả chung cư góp 185 triệu đồng giúp đỡ

Tối 17/12, chị L. (người thuê căn hộ ở toà nhà CT8B, chung cư Đại Thanh, Hà Nội) tham gia cuộc họp đặc biệt với sự tham gia của đại diện Mặt trận Tổ quốc thôn, Ban quản trị cụm chung cư CT8 và người dân.

Tại cuộc họp, Ban Quản trị công bố số tiền hơn 145 triệu đồng do cư dân của 3 tòa nhà trong cụm chung cư quyên góp, hỗ trợ gia đình chị L. sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng hôm 15/12. Vụ cháy khiến căn hộ của chị L. đi thuê bị thiêu rụi.

Hình ảnh căn hộ chung cư tan hoang sau vụ cháy (Ảnh: Ban quản trị cung cấp).

Trong khoảnh khắc xúc động, người phụ nữ cảm kích trước sự giúp đỡ vô tư của bà con hàng xóm.

"Sự yêu thương, tin tưởng và sẻ chia của mọi người là nguồn động viên rất lớn để gia đình chúng tôi từng bước ổn định lại cuộc sống. Một lần nữa, gia đình xin cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người", chị L. chia sẻ.

Được biết, ngoài số tiền Ban quản trị đứng ra kêu gọi, các cư dân còn chuyển vào số tài khoản của vợ chồng chị L. hơn 41 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền quyên góp mà gia đình nhận được hơn 185 triệu đồng.

Nhằm minh bạch số tiền người dân trong chung cư chuyển vào tài khoản cá nhân của 2 vợ chồng, chị in sao kê chi tiết và công khai toàn bộ số tiền, nhận được nhiều lời khen, động viên của bà con.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị L. cho biết, vụ cháy khiến cuộc sống của cả gia đình đảo lộn. Các thành viên đang cố gắng ổn định tinh thần để vực dậy.

Theo chị L., gia đình gồm có 3 thành viên, đến thuê nhà tại CT8B từ tháng 9/2025. Sáng 15/12, đang ở công ty, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi, thông báo căn hộ bị cháy. Bỏ dở công việc, chị tức tốc về nhà xem tình hình.

"Tôi về đến nơi, thấy mọi người đang vội vã triển khai công tác chữa cháy. Nhìn lên phía trên, khói đen toả ra mù mịt, tôi hoảng loạn, không nghĩ được gì nữa", chị L. nhớ lại.

Ngoài tiền, cư dân còn tặng các đồ dùng, quần áo giúp gia đình trong hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Ban quản trị cung cấp).

Sau khi đám cháy được dập tắt, bước vào nơi từng là chỗ tá túc của cả nhà, người phụ nữ nhìn thấy không gian hoang tàn, muội than ám đầy các bức tường, ngổn ngang đồ đạc đã biến dạng dưới sức nóng của ngọn lửa.

Cả nhà phải chuyển sang ở nhờ nhà một người quen tại chung cư cách đó vài trăm mét. Địa điểm này có đủ các đồ dùng sinh hoạt cơ bản, thuận tiện đưa đón con đi học.

Trải qua hoạn nạn, điều khiến chị L. xúc động nhất là sự giúp đỡ của bà con trong toà chung cư. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, người dân quyên góp bỉm, sữa, gạo và đồ dùng sinh hoạt để động viên gia đình trong khó khăn.

Phải đóng tài khoản nhận hỗ trợ sớm

Là một trong những người nhận được tin báo cháy đầu tiên, anh Đỗ Văn Phương (trưởng Ban quản trị cụm chung cư CT8, Khu đô thị Đại Thanh, Hà Nội) xót xa khi chứng kiến hiện trường sự việc.

Thời điểm đó, anh Phương cùng một người khác lập tức lên căn hộ bị cháy, phá cửa vào bên trong. Toàn bộ không gian mù mịt khói độc. Đeo mặt nạ chống độc, thành viên Ban Quản lý phải cúi thấp người, tìm từng phòng để không bỏ sót người gặp nạn. May mắn khi xảy ra sự việc 3 thành viên của gia đình chị L. không ở nhà.

Chị L. thứ tư từ phải qua tham gia cuộc họp (Ảnh: Ban quản trị tòa nhà cung cấp).

Lúc ngọn lửa được dập tắt, căn hộ 42m2 chỉ còn một màu đen, đồ đạc và quần áo bị thiêu rụi hoàn toàn. Dự kiến mức chi phí sửa chữa căn hộ sau vụ cháy khoảng 120 triệu đồng - 150 triệu đồng.

Nhìn thấy tình cảnh khó khăn của người thuê căn hộ và sự tử tế của chủ nhà, Ban quản trị cụm chung cư CT8 quyết định phát động, kêu gọi cư dân chung tay hỗ trợ chi phí sửa chữa căn hộ từ chiều 15/12.

Lúc đầu, Ban quản trị dự kiến nhận được khoảng 30-40 triệu đồng tiền quyên góp. Sau 2 ngày, số tiền vào tài khoản tăng vọt lên hơn 145 triệu đồng.

"Theo kế hoạch, chúng tôi định kết thúc đợt quyên góp vào ngày 18/12. Khi số tiền vào tài khoản đã đủ kinh phí để sửa chữa căn hộ, Ban quản trị quyết định dừng nhận tiền sớm hơn 1 ngày so với dự kiến", anh Phương nói.

Theo vị Trưởng ban Quản trị, đây là lần đầu tiên có hoạt động quyên góp như thế này tại cụm chung cư CT8. Ngoài tiền mặt, bà con còn ủng hộ quần áo, nồi, bát đũa, bỉm sữa đủ để cho gia đình sử dụng.

“Chúng tôi thực sự xúc động trước tấm lòng của bà con. Sự sẻ chia, giúp đỡ kịp thời của mọi người giúp gia đình nạn nhân có nghị lực vượt qua biến cố này”, anh Phương chia sẻ.

Được biết, sau cuộc họp tối 17/12, cư dân và Ban quản trị thống nhất, tổng số tiền hơn 185 triệu đồng sẽ được sử dụng hợp lý. Trong đó, 27 triệu đồng được dành cho gia đình chị L. mua sắm một số đồ đạc cần thiết phục vụ cuộc sống, số tiền còn lại được dùng sửa chữa khu vực hành lang, bên trong căn hộ bị cháy và các nhà lân cận.