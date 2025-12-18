Nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Trương Bá Chi bị Dư Dục Hưng cùng Công ty AEG khởi kiện từ tháng 7/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các phiên xét xử liên tục bị trì hoãn và chỉ được nối lại từ năm 2022. Tháng 12, phiên tòa tiếp tục diễn ra với sự có mặt của nữ diễn viên.

“Mọi thứ đều là giả”

Theo lời khai tại tòa, Dư Dục Hưng là bạn lâu năm của cha Trương Bá Chi và từng được cô gọi là “cha đỡ đầu”. Từ tháng 7/2011, ông đảm nhận vai trò quản lý, phụ trách toàn bộ hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên trên phạm vi toàn cầu.

Trương Bá Chi ra hầu tòa, tháng 12 (Ảnh: HK01).

Sau biến cố ly hôn, Trương Bá Chi tìm đến Dư Dục Hưng để xin tư vấn. Hai bên sau đó ký hợp đồng quản lý độc quyền kéo dài 8 năm. Theo thỏa thuận, Trương Bá Chi phải tham gia 4 bộ phim với tổng thù lao 5,1 triệu USD và đã nhận tiền ứng trước từ AEG.

Tuy nhiên, trong nhiều năm sau đó, nữ diễn viên chuyển hướng hoạt động sang thị trường Trung Quốc đại lục và không tham gia các dự án do AEG sản xuất. Phía Dư Dục Hưng cáo buộc cô vi phạm hợp đồng và chiếm dụng tiền ứng trước, yêu cầu bồi thường 1,9 triệu USD.

Tại phiên xét xử ngày 8/12, Trương Bá Chi nhiều lần bật khóc, mất kiểm soát cảm xúc và hét lên: “Mọi thứ đều là giả”. Thẩm phán đã phải can thiệp để trấn an và tiếp tục phiên xử.

Khi được hỏi về tính hợp pháp của hợp đồng quản lý ký năm 2014, Trương Bá Chi nghẹn ngào cho biết cô ở lại hợp tác vì muốn tự bảo vệ mình, dù đã nhận ra sự phản bội. “Tôi có thể cắt đứt quan hệ từ lâu, nhưng vì anh ta có vợ trẻ và mắc ung thư nên tôi đã chọn tha thứ”, nữ diễn viên khai trước tòa.

Cô khẳng định thắng hay thua vụ kiện không quan trọng bằng việc có cơ hội nói ra sự thật.

Tranh chấp xoay quanh hợp đồng “trả nợ đóng phim”

Trương Bá Chi và quản lý cũ, Dư Dục Hưng, theo đuổi vụ kiện gần 5 năm nay (Ảnh: Sina).

Theo truyền thông Trung Quốc, Dư Dục Hưng từng đầu tư vào bộ phim Sư tử Hà Đông 2 (2011) do Trương Bá Chi đóng chính. Thời điểm đó, nữ diễn viên thiếu khoảng 40 triệu HKD (hơn 135 tỷ đồng) để mua bất động sản. Dư Dục Hưng đã đứng ra liên hệ với Tập đoàn Bona, ứng trước số tiền này, coi như thù lao cho việc Trương Bá Chi đóng 4 bộ phim.

Sau đó, ông đề nghị trở thành quản lý của nữ diễn viên. Nhận thấy Dư Dục Hưng có nhiều mối quan hệ và khả năng huy động vốn, Trương Bá Chi đã đồng ý hợp tác. Năm 2012, hai bên ký thêm hợp đồng bổ sung, theo đó nữ diễn viên phải đóng thêm 2 phim do Dư Dục Hưng chỉ định.

Tuy nhiên, đến năm 2013, Công ty AEG bị tòa án Hong Kong ra quyết định thanh lý. Phía Trương Bá Chi cho rằng điều này đồng nghĩa hợp đồng quản lý đã chấm dứt.

Ngược lại, nữ diễn viên cáo buộc Dư Dục Hưng che giấu thông tin, chuyển nhượng hợp đồng sang công ty khác mà không thông báo.

Đáng chú ý, Trương Bá Chi khẳng định chữ ký trong hợp đồng bổ sung là giả mạo và yêu cầu giám định chữ viết tay. Nếu được xác định là giả, toàn bộ thỏa thuận có thể bị tuyên vô hiệu.

Trương Bá Chi thừa nhận, cô mệt mỏi và bị tổn thương bởi vụ kiện với quản lý cũ Dư Dục Hưng (Ảnh: Sina).

Một số chuyên gia pháp lý nhận định, theo luật Trung Quốc, nếu hợp đồng được ký trong hoàn cảnh hiểu lầm nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu lừa dối, tòa án có thể hủy bỏ hiệu lực văn bản.

Hé lộ góc tối của làng giải trí

Trương Bá Chi cũng nhắc lại vụ việc năm 2014, khi đài truyền hình Đông Phương mời cô tham gia chương trình Bộ quần áo mới của nữ thần. Dư Dục Hưng đã thay mặt cô nhận trước khoản thù lao 2 triệu NDT (gần 7,5 tỷ đồng), nhưng nữ diễn viên không hề hay biết. Chỉ khi phía nhà đài liên hệ và dọa kiện, Trương Bá Chi mới phát hiện sự việc, khiến cô thiệt hại khoảng 7 triệu NDT (hơn 26 tỷ đồng).

Sau đó, đài Đông Phương kiện Dư Dục Hưng, còn Trương Bá Chi chấm dứt hợp tác với quản lý cũ. Tuy nhiên, vì Dư Dục Hưng than khóc tiết lộ mình mắc ung thư, nữ diễn viên đã không khởi kiện.

Từ năm 2018, Dư Dục Hưng rời ngành giải trí, sang Trung Quốc đại lục kinh doanh bất động sản. Đến năm 2020, khi làm ăn thua lỗ, ông quay lại Hong Kong và bắt đầu khởi kiện Trương Bá Chi, đòi cô bồi thường.

Trương Bá Chi tố Dư Dục Hưng gài bẫy cô ký hợp đồng nô lệ và làm giả chữ ký của cô trong một số giấy tờ (Ảnh: Instagram).

Theo Sina, sau hai phiên xét xử, Trương Bá Chi đang nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Tuy nhiên, việc bị kiện tụng kéo dài và mang tiếng “vô ơn” đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của nữ diễn viên.

Tờ Sina cũng nhận định, vụ việc cũng phơi bày góc tối của các “hợp đồng nô lệ” trong giới giải trí, nơi nhiều nghệ sĩ bị ràng buộc bởi các điều khoản bất công, trở thành công cụ kiếm tiền mà khó có cơ hội thoát ra.

Trong giai đoạn cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, Trương Bá Chi được truyền thông Hong Kong ca ngợi là “quốc sắc thiên hương”, mỹ nhân đẹp như tranh vẽ của làng giải trí xứ hương cảng.

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào, cô sớm được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh và nhanh chóng trở thành hiện tượng ngay từ những ngày đầu gia nhập làng giải trí.

Sau khi kết hôn vào năm 2006, nữ diễn viên tạm ngưng hoạt động nghệ thuật và đến năm 2012 mới chính thức trở lại. Những năm gần đây, Trương Bá Chi dần lấy lại hình ảnh thông qua các chương trình truyền hình thực tế và hoạt động livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng. Năm 2021, cô tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng.

Đến năm 2022, Trương Bá Chi trở về Hong Kong để chăm sóc 3 con và điều hành thương hiệu thời trang riêng. Theo Sina, dù làm mẹ đơn thân hơn một thập kỷ, nữ diễn viên vẫn sở hữu khối tài sản đáng kể, tích lũy từ giai đoạn đỉnh cao danh tiếng trong sự nghiệp.