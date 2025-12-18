Dân mất ngủ vì sân Pickleball hoạt động gây ồn từ sáng đến khuya
(Dân trí) - Người dân phản ánh tình trạng tiếng ồn kéo dài từ sân Pickleball nằm trong khu dân cư ở Đà Nẵng, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Cơ quan chức năng đã yêu cầu cơ sở điều chỉnh giờ hoạt động.
Ngày 18/12, UBND phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, đã có phản hồi người dân trên cổng góp ý về tình trạng tiếng ồn kéo dài phát sinh từ sân Pickleball B.Đ., nằm trong khu dân cư trên đường Võ Nguyên Giáp.
Theo phản ánh, cơ sở này hoạt động từ 5h đến 23h hằng ngày, thường xuyên mở nhạc lớn, người chơi la hét, gây tiếng ồn liên tục, nhất là vào sáng sớm và buổi trưa.
Tình trạng trên đã kéo dài gần một năm qua, thời gian gần đây lượng người chơi tăng khiến mức độ tiếng ồn nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của người dân địa phương.
Người dân đề nghị chủ sân điều chỉnh giờ mở cửa hợp lý hơn, hoạt động sau 6h30 và kết thúc sớm hơn để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho cư dân xung quanh.
Trước phản ánh của công dân, UBND phường Ngũ Hành Sơn đã giao Công an phường kiểm tra, xác minh. Qua làm việc, Công an phường đã yêu cầu cơ sở kinh doanh chấn chỉnh hoạt động.
Theo thông tin được công khai, đại diện sân Pickleball đã cam kết điều chỉnh thời gian mở cửa từ 6h30 đến 22h hằng ngày, đồng thời nhắc nhở người chơi hạn chế gây tiếng ồn, không làm ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiếng ồn là yếu tố gây hại cho sức khỏe con người, chỉ đứng sau ô nhiễm không khí. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2025/BNNMT), giới hạn tối đa cho phép tại khu chung cư, nhà ở là 55dBA ban ngày, 50dBA từ 18h đến 22h, 45dBA trong khung giờ nghỉ ngơi là 22h-6h.
Trong khi đó, các nghiên cứu và đo đạc thực tế cho thấy, âm thanh Pickleball thường dao động quanh mức 70dBA ở khoảng cách 30m, một cú đánh mạnh có thể tạo ra âm thanh lên tới 90dBA.
Trong không gian hẹp, nhiều nhà cửa, âm thanh còn dội và vang, khiến cảm nhận thực tế cao hơn mức đo được.
Chuyên gia y tế cảnh báo, tiếng ồn ở mức 50-60dBA đã đủ gây phiền toái, ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc, giấc ngủ, gây phản ứng tiêu cực như cáu gắt, mệt mỏi, căng thẳng thần kinh ở người.