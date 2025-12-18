Dân mất ngủ vì sân Pickleball hoạt động gây ồn từ sáng đến khuya

Ngày 18/12, UBND phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, đã có phản hồi người dân trên cổng góp ý về tình trạng tiếng ồn kéo dài phát sinh từ sân Pickleball B.Đ., nằm trong khu dân cư trên đường Võ Nguyên Giáp.

Theo phản ánh, cơ sở này hoạt động từ 5h đến 23h hằng ngày, thường xuyên mở nhạc lớn, người chơi la hét, gây tiếng ồn liên tục, nhất là vào sáng sớm và buổi trưa.

Sân Pickleball nằm trong hẻm đường Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Hoài Sơn).

Tình trạng trên đã kéo dài gần một năm qua, thời gian gần đây lượng người chơi tăng khiến mức độ tiếng ồn nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của người dân địa phương.

Người dân đề nghị chủ sân điều chỉnh giờ mở cửa hợp lý hơn, hoạt động sau 6h30 và kết thúc sớm hơn để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho cư dân xung quanh.

Trước phản ánh của công dân, UBND phường Ngũ Hành Sơn đã giao Công an phường kiểm tra, xác minh. Qua làm việc, Công an phường đã yêu cầu cơ sở kinh doanh chấn chỉnh hoạt động.

Theo thông tin được công khai, đại diện sân Pickleball đã cam kết điều chỉnh thời gian mở cửa từ 6h30 đến 22h hằng ngày, đồng thời nhắc nhở người chơi hạn chế gây tiếng ồn, không làm ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận.