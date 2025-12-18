Mỹ duyệt thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước đến nay cho Đài Loan

Một cuộc diễn tập quân sự của Đài Loan (Ảnh: AFP).

Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, thương vụ hơn 11 tỷ USD này bao gồm các hệ thống pháo binh, tên lửa chống tăng, cùng phụ tùng cho trực thăng và tên lửa chống hạm.

Trong khi đó, theo các nguồn tin truyền thông, gói vũ khí này bao gồm 82 hệ thống pháo phản lực HIMARS trị giá 4,05 tỷ USD, cùng 420 tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 300km, các hệ thống trinh sát không người lái và phần mềm quân sự.

Ngoài ra, gói vũ khí còn bao gồm 60 pháo tự hành M109A7 trị giá hơn 4 tỷ USD, cùng tên lửa chống tăng Javelin và TOW trị giá hơn 700 triệu USD.

Tháng trước, lãnh đạo Đài Loan cam kết tăng cường năng lực tự vệ của hòn đảo, hướng tới mức độ sẵn sàng chiến đấu cao vào năm 2027.

Động thái này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho rằng thương vụ phát đi “tín hiệu sai lầm”.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng sức mạnh quân sự.