Sự thật làng ở Hà Nội có tên đường Cà Chua, Ớt Chuông, Tía Tô gây sốt

Thu hoạch được hơn 20kg hành lá, anh Lê Xuân Trường (thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương, Hà Nội) và mẹ cẩn thận nhặt sạch từng cây, xếp thành bó ngay ngắn, chờ thương lái đến nhập. Xong công việc, anh tranh thủ lướt mạng cập nhật tin tức.

Người đàn ông tình cờ nhìn thấy tấm ảnh chụp bản đồ Google Maps của thôn Vĩnh Lộc hiển thị các tuyến đường có tên: Cà Chua, Nấm Kim Châm, Bí Đỏ, Tía Tô...

Bản đồ Google Maps hiển thị tên các con đường lạ lùng như đường Ớt Chuông Đỏ, đường Tía Tô... (Ảnh: Chụp màn hình).

Hình ảnh thu hút nhiều lượt tương tác. Một số ý kiến dành lời khen về cách đặt tên đường độc đáo, thú vị.

Có mặt tại thôn Vĩnh Lộc, phóng viên Dân trí ghi nhận không tồn tại bất kỳ tấm biển nào có tên đường là các loại rau, củ như hiển thị trên Google Maps.

“Tôi giật mình… Đường trong làng mình đi lại hàng ngày mà chưa bao giờ nghe ai gọi như vậy, không biết ai đặt, đặt từ bao giờ”, anh Trường nói và không giấu được sự ngạc nhiên.

Sự thật đằng sau tên đường Cà Chua, Nấm Kim Châm ở một ngôi làng tại Hà Nội (Video: Nguyễn Ngoan, Trần Thành Công).

Sinh ra và lớn lên, gắn bó với thôn Vĩnh Lộc hơn 30 năm qua, anh Trường khẳng định, chưa bao giờ có ai lấy ý kiến đặt tên đường theo các loại rau, củ.

Được biết, hàng chục năm qua, nhiều gia đình trong thôn sống bằng nghề trồng hoa màu và buôn bán rau củ khắp các chợ ở Hà Nội.

"Do bà con nơi đây bán các loại rau, củ, có thể mọi người gọi như vậy rồi tự thêm lên Google Maps. Đặt tên đường là chuyện lớn của thôn xóm, làm sao dùng những tên kiểu đó được", anh cho biết.

Anh Trường khẳng định, các tên đường Cà Chua, Nấm Kim Châm, Bí Đỏ không tồn tại ở thôn Vĩnh Lộc (Ảnh: Trần Thành Công).

Hỏi chuyện nhiều người dân, từ người trẻ đến các bậc cao niên đều lắc đầu và ngạc nhiên khi nghe nhắc đến đường Cà Chua, đường Nấm Kim Châm, đường Hành Tây...

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe những cái tên này”, một người đàn ông ngoài 60 tuổi ngồi trước cổng nhà nói, rồi quay sang hỏi người bên cạnh: “Bà có biết đường nào tên Cà Chua không?”. Câu trả lời nhận lại là cái lắc đầu kèm ánh mắt ngơ ngác.

Theo dân làng, tên đường Cà Chua hiển thị trên Google Maps, chính là đường Cái Làng - trục đường chính chạy dọc thôn Vĩnh Lộc. Tương tự, đường Nấm Kim Châm thực chất là đường Hoa Phượng. Các tuyến đường khác cũng có tên gọi chính thức và gắn biển rõ ràng.

Tuyến đường Cái Làng chạy dọc thôn Vĩnh Lộc nhưng trên bản đồ Google Maps hiển thị tên đường Cà Chua (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Sống ở làng Vĩnh Lộc đã 50 năm, bà Bùi Thị Tâm (70 tuổi) khẳng định không có tên đường rau củ như mọi người nhìn thấy trên Google Maps. Thời gian qua, thôn đã gắn biển tên cho các tuyến đường như Cái Làng, Bình Lao, Đoàn Kết, Phần Trăm... quy củ và gọn gàng.

“Khoảng gần một năm trước, tôi có nghe bà con xôn xao về tên đường theo các loại rau củ. Những tên gọi này mang tính đùa vui”, bà Tâm khẳng định.

Trong khi đó, nhiều dân làng không biết hình ảnh bản đồ hiển thị tên 7-8 tuyến đường trong thôn theo các loại rau củ được lan truyền trên mạng xã hội.

Bà Én (sống ở thôn Vĩnh Lộc) từng cùng cán bộ thôn lắp biển số và gắn bảng tên các con đường trong làng theo quyết định của Chi bộ. Một số người dân thắc mắc tên đường trên biển không trùng khớp với tên bà con thường gọi.

"Đường Khoai Môn, Cà Chua, Ớt Chuông hay Hành Tây... là những cái tên không được ai công nhận. Các tên này do bà con gọi một cách tự phát", bà Én nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Trưởng (trưởng thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương), cho biết Cà Chua, Nấm Kim Châm, Tía Tô... là tên đường do một số người dân tự gọi và thêm trên bản đồ Google Maps, không có bất cứ cơ quan nào của địa phương thông qua.

"Tên đường đang sử dụng của thôn Vĩnh Lộc đều được công nhận sau các cuộc họp lấy ý kiến người dân, được lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã đồng ý, khác biệt so với tên đường rau củ như mọi người thấy trên Google Maps", ông Trưởng khẳng định.

Đường Hoa Phượng ở thôn Vĩnh Lộc đã được gắn tên. Trong khi đó, trên bản đồ Google Maps hiển thị đây là đường Nấm Kim Châm (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo ông Trưởng, cách đây 5-7 năm, một số người đã gọi tên đường theo các loại rau, củ. Thông tin hiển thị trên Google Maps ít được mọi người biết đến, vì chỉ có giới trẻ sử dụng ứng dụng này.

"Bà con địa phương có nghề buôn bán rau củ, có thể một số người tự đặt tên đường như vậy", vị trưởng thôn nói thêm.

Được biết, thôn Vĩnh Lộc có 1.400 hộ với gần 5.000 nhân khẩu. Người dân ở đây ít trồng lúa, chủ yếu sống bằng nghề trồng rau, hoa màu và làm tiểu thương.