Tuyển nữ Việt Nam được người hâm mộ chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất

Khoảng 17h20, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại sảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), nhận được sự chào đón và động viên của đông đảo người hâm mộ sau hành trình thi đấu đầy nỗ lực tại SEA Games 33.

Tuyển nữ Việt Nam về nước trong sự chào đón của người hâm mộ tại TPHCM (Video: Cao Bách).

Khi các "người hùng" xuất hiện tại khu vực ga đến, nhiều cổ động viên đã vỗ tay, gửi lời động viên tinh thần tới các cầu thủ. Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II (Quân khu 7) cũng có mặt tại sân bay để chào đón và khích lệ toàn đội sau giải đấu.

Anh Đặng Quang Hiệp (29 tuổi), một cổ động viên, bày tỏ sự tiếc nuối: "Trọng tài trong trận chung kết thật không công bằng và chơi không đẹp. Dẫn đến kết quả như vậy, dù thế nào đi nữa thì đội tuyển nữ vẫn luôn vô địch trong lòng tôi".

Trước đó, ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra tối 17/12 tại Chonburi (Thái Lan), tuyển nữ Việt Nam đã hòa Philippines 0-0 sau 120 phút thi đấu. Trên chấm luân lưu, các học trò của HLV Mai Đức Chung để thua 5-6, qua đó lỡ cơ hội bảo vệ tấm Huy chương Vàng.

Đáng chú ý, ở phút 29 của trận đấu, Vạn Sự thực hiện đường tạt bóng để Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan đã phất cờ báo việt vị. Tình huống quay chậm cho thấy Bích Thùy đứng thấp hơn hàng thủ đối phương và không rơi vào thế việt vị, song bàn thắng không được công nhận, gây ra nhiều tranh cãi.

Đội trưởng Huỳnh Như không giấu được sự thất vọng sau khi bỏ lỡ cơ hội giành vô địch SEA Games năm nay. Dù không thể bảo vệ ngôi vương, tuyển nữ Việt Nam vẫn rời đi với tấm Huy chương Bạc, sau hành trình thi đấu kiên cường và chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Cầu thủ Nguyễn Thị Mỹ Anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy hối tiếc, mình có thể làm tốt hơn nữa. Nếu không xảy ra tình huống đấy, chắc chắn Việt Nam đã vô địch rồi. Nhưng bóng đá mà, phải tôn trọng quyền của trọng tài thôi".

Tính đến nay, tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn là đội giàu thành tích nhất lịch sử SEA Games với 8 lần giành Huy chương Vàng vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2022 và 2023, đồng thời là đội nữ đầu tiên trong khu vực vô địch SEA Games 4 kỳ liên tiếp.

Cùng chiều 18/12, các vận động viên cử tạ, đua xe đạp và nhiều đội tuyển khác cũng đã trở về nước, khép lại một kỳ SEA Games đầy cảm xúc.

Từ sớm, nhiều cổ động viên đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chờ đón và động viên tinh thần các vận động viên Việt Nam sau kỳ SEA Games 33.

Gương mặt các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn ánh lên sự kiên cường sau hành trình chiến đấu đến phút cuối tại SEA Games 33.

Người hâm mộ nán lại sân bay để gửi lời cảm ơn tới những vận động viên Việt Nam. Dù không bảo vệ được ngôi vương, tuyển nữ Việt Nam vẫn chiến thắng trong lòng người hâm mộ.