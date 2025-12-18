Bắt giữ 2 kẻ trốn lệnh truy nã ở trung tâm TPHCM

Ngày 18/12, Công an phường Bến Thành cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM bắt giữ, xử lý 2 đối tượng trốn lệnh truy nã.

Trước đó, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Công an phường Bến Thành, phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, thường xuyên xuất hiện trên đường Lê Thị Riêng.

Đối tượng Nguyễn Nho Quỳnh bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 20h ngày 17/12, Công an phường Bến Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy (PC04, Công an TPHCM) kiểm tra hành chính tại địa chỉ trên đường Lê Thị Riêng, phát hiện 2 người đàn ông nghi vấn.

Qua làm việc, công an xác định một người tên Nguyễn Nho Quỳnh (SN 1994), là đối tượng bị Công an TPHCM phát lệnh truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Công an phường Bến Thành đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho PC04 để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, trong lúc nắm tình hình an ninh trật tự từ cơ sở và tiếp nhận thông tin người dân cung cấp, đơn vị phát hiện Nguyễn Chí Hiền (SN 1995) là đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Chí Hiền ra đầu thú (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường Bến Thành đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) tiếp xúc, vận động người thân của Hiền nhằm kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến khoảng 14h ngày 18/12, Nguyễn Chí Hiền đến tại trụ sở Công an phường Bến Thành để đầu thú. Đơn vị sau đó đã lập hồ sơ ban đầu và phối hợp với PC02 để xử lý theo quy định.