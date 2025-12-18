Đồng hồ Patek Philippe xa xỉ cỡ nào mà được "ưa chuộng" làm quà hối lộ?

Kết luận điều tra các đại án kinh tế thời gian qua hé lộ việc đồng hồ Patek Philippe nhiều lần được dùng làm “quà tặng” hối lộ cho quan chức, gây rúng động dư luận.

Trong vụ thâu tóm khu đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn liên quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), các bị can khai đưa hối lộ bằng tiền mặt, rượu ngoại và một đồng hồ Patek Philippe trị giá khoảng 50.000 USD, kèm lời hứa tặng căn penthouse cho lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM.

Trước đó, trong vụ Xuyên Việt Oil, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị xác định đã nhận 5 đồng hồ Patek Philippe, trong đó có chiếc trị giá 421.000 USD (gần 10 tỷ đồng). Một quan chức Bộ Công Thương cũng được tặng Patek Philippe rồi bán lại với giá hơn 500 triệu đồng...

Những chi tiết này cho thấy đồng hồ siêu sang dường như đã trở thành “vật chứng” nổi bật trong nhiều vụ án tham nhũng, hối lộ lớn.

Chiếc đồng hồ Patek Philippe Grand Complications “Sky Moon Tourbillon” được bán đấu giá gần 6 triệu USD hồi đầu năm 2023 (Ảnh: National Jeweler).

Hãng đồng hồ Patek Philippe được thành lập năm 1839 tại Geneva (Thụy Sĩ) bởi Antoni Patek và Adrien Philippe. Thương hiệu này nổi tiếng với việc thiết kế, sản xuất đồng hồ và bộ chuyển động đồng hồ cơ tinh xảo, trong đó nhiều mẫu hiếm có giá lên tới hàng triệu USD.

Giới chuyên gia và nhà sưu tầm lâu nay đánh giá Patek Philippe là một trong những thương hiệu đồng hồ đeo tay uy tín và danh giá bậc nhất thế giới. Giá trị đặc biệt cao của các mẫu đồng hồ Patek Philippe đến từ tay nghề chế tác thủ công tinh xảo và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Khác với nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp sản xuất theo dây chuyền, Patek Philippe vẫn duy trì tỷ lệ lớn các công đoạn được thực hiện thủ công. Mỗi chiếc đồng hồ có cấu tạo từ hàng trăm chi tiết nhỏ, được lắp ráp và hoàn thiện bởi các nghệ nhân bậc thầy, đòi hỏi độ chính xác và kỹ năng cao.

Nhà sản xuất sử dụng các vật liệu đắt tiền như bạc, vàng trắng, kim cương… để chế tác đồng hồ. Ngoài các kim loại quý truyền thống, hãng còn ứng dụng những vật liệu cao cấp như bạch kim, silicon và titan. Các khâu đánh bóng, đính đá, nạm kim cương… cũng được làm cẩn thận, kỳ công.

Theo phân tích của Bloomberg, Patek Philippe duy trì tiêu chuẩn tay nghề và chất lượng ở mức rất cao với đội ngũ thợ được đào tạo nhiều năm và quy trình kiểm tra khắt khe nhằm bảo đảm độ chính xác, độ bền cho từng chiếc đồng hồ. Mỗi năm, hãng chỉ sản xuất khoảng 70.000 chiếc - con số rất khiêm tốn so với nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp khác, góp phần tạo nên tính khan hiếm.

Bernard Arnault - ông chủ tập đoàn xa xỉ LVMH sở hữu một chiếc Tiffany-Blue Patek Philippe Nautilus Perpetual 5740 cực hiếm (Ảnh: Chụp màn hình).

Patek Philippe cũng từng được lựa chọn bởi nhiều nhân vật quyền lực và nổi tiếng, từ hoàng gia đến giới tinh hoa toàn cầu, như Hoàng đế cuối cùng nhà Thanh Aisin-Gioro Puyi hay Nữ hoàng Victoria của Anh. Thương hiệu này cũng xuất hiện trên cổ tay của nhiều tỷ phú, doanh nhân và người nổi tiếng đương đại như Bernard Arnault, Jay-Z, Ed Sheeran hay Lionel Messi.

Mới đây, chiếc Patek Philippe Ref. 1518 bằng thép không gỉ, từng là đồng hồ đeo tay đắt nhất thế giới năm 2016, được bán lại với giá 14,19 triệu Franc Thụy Sĩ (khoảng 17,6 triệu USD, tương đương hơn 460 tỷ đồng), cao hơn đáng kể so với mức 11 triệu Franc trước đó.

Chiếc đồng hồ này sản xuất năm 1943 và chỉ có 4 chiếc bằng thép không gỉ từng được biết đến, khiến nó trở thành báu vật trong giới sưu tầm. Nhiều mẫu Patek Philippe khác cũng thường đạt mức giá hàng triệu USD tại các phiên đấu giá quốc tế.