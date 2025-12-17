Danh tính chàng trai Việt điển trai ở khán đài SEA Games hút CĐV Thái Lan

Khi kỳ SEA Games 33 đang trong những ngày thi đấu căng thẳng với nhiều trận so tài nảy lửa, việc xuất hiện của CĐV (cổ động viên) của các nước tới tham dự cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và người dân Thái Lan.

Mới đây, khoảnh khắc của một chàng trai Việt Nam với ngoại hình điển trai và nụ cười "tỏa nắng" ngồi trên khán đài cổ vũ vô tình lọt vào ống kính của những CĐV Thái Lan. Đoạn video gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Thậm chí không ít CĐV người Thái muốn tìm hiểu thông tin về chàng trai này.

Nam tới Thái Lan dịp này để cổ vũ cho các vận động viên Việt Nam thi đấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên với các CĐV Việt Nam, chàng trai này vốn là gương mặt quen thuộc trong làng thể thao nước nhà. Đó là Phạm Hồng Nam, vận động viên cầu lông đến từ Hà Nội, từng có thời gian thi đấu chuyên nghiệp. Sinh năm 1996, Nam còn được biết tới với danh xưng "hot boy cầu lông".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nam cho biết, anh tới Thái Lan lần này với tư cách là một người đam mê thể thao muốn tới cổ vũ các đội tuyển.

Trước đó, anh cũng từng là một vận động viên tham dự một kỳ SEA Games nên rất nhớ những không khí sôi động. Anh thấy bất ngờ khi khoảnh khắc bản thân ngồi trên khán đài cổ vũ lại nhận được sự quan tâm của CĐV Việt Nam và Thái Lan.

"Điều này cho thấy thể thao không chỉ đơn thuần là những bộ môn thi đấu hay tìm kiếm thành tích, còn là cầu nối gắn kết con người, vượt qua những ranh giới về quốc gia và văn hóa", anh chia sẻ.

Chuyến đi lần này với Nam khá bất ngờ và không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trong những ngày ở Thái Lan, anh chủ yếu theo dõi và cổ vũ các bộ môn vốn là thế mạnh của đội tuyển Việt Nam như cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bơi lội, điền kinh, các môn võ thuật và một số môn khác.

Đặc biệt ở kỳ đại hội này, một số người bạn thân thiết của Nam từ thời còn thi đấu đỉnh cao cũng đang trực tiếp tham gia tranh tài, nên anh muốn có mặt cổ vũ để đồng hành, tiếp thêm tinh thần cùng hướng tới khoảnh khắc cao nhất.

Anh vốn là gương mặt quen thuộc trong làng cầu lông Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Có rất nhiều gương mặt vận động viên khiến tôi ấn tượng bởi không chỉ thi đấu tốt, họ còn mang theo câu chuyện về sự nỗ lực, vượt khó, khát khao vươn lên rõ nét. Từng được vinh dự thi đấu trong kỳ SEA Games nên tôi thấy hình bóng của mình tại đây. Đó là sự tự tin, quyết tâm vào con đường bản thân đã chọn", anh bộc bạch.

Được biết, "hot boy cầu lông" từng theo học tại trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Hà Nội. Anh gia nhập đội tuyển cầu lông Ciputra từ khi còn rất trẻ.

Trong sự nghiệp, anh từng tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế và nhận được HCĐ trong một kỳ SEA Games. Tháng 9 vừa qua, anh cùng đồng đội giành HCB "Giải cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2025".

Không chỉ là vận động viên đáng chú ý trong làng cầu lông Việt Nam, với lợi thế ngoại hình về chiều cao 1,83m cùng gương mặt điển trai, anh nhận được lời mời hợp tác từ các nhãn hàng thời trang, đồ dùng thể thao.

Ngoài công việc gắn bó với đam mê thể thao, anh cũng tham gia chụp hình một số bộ ảnh, trở thành người mẫu ảnh.

Nam kết hôn với bạn gái sau hơn 5 năm tìm hiểu và cặp đôi hiện có cô con gái đầu lòng 17 tháng tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về cuộc sống đời tư, tháng 9/2023, Phạm Hồng Nam chính thức về chung một nhà với người bạn gái gắn kết lâu năm. Nam vận động viên từng bày tỏ, bản thân là người lãng mạn trong chuyện tình cảm.

Sau quãng thời gian quen biết và yêu nhau hơn 5 năm, cả hai đã tổ chức một đám cưới ấm áp. Nửa kia của Nam là Thu Anh, cô gái kém anh một tuổi, hiện kinh doanh trực tuyến. Thu Anh sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, có gu thời trang hiện đại. Hiện cặp đôi đã có một bé gái 17 tháng tuổi.

"Tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình bởi đây chính là điểm tựa tinh thần tốt nhất. Gia đình chính là động lực để cân bằng cuộc sống, tiếp tục theo đuổi công việc và những hoạt động gắn với thể thao", anh bộc bạch.