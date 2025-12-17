Lợn rừng gầy yếu chạy vào nhà, gia chủ từ chối bán giá gần 190 triệu đồng

Nuôi lợn rừng bị lạc đàn làm thú cưng

Tháng 11/2024, một con lợn rừng nhỏ có bộ lông nâu vàng, 4 chân đen bất ngờ xông vào nhà anh La - một người dân sống tại thành phố Quảng Đông thuộc tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc).

Thấy con vật gầy yếu hom hem nhìn rất tội nghiệp, anh La đã nấu một bát mỳ để đãi khách. Không ngờ, sau đó 3 ngày liên tiếp, con lợn rừng đều quay lại nhà người đàn ông để xin ăn.

Anh La nuôi lợn rừng làm thú cưng sau khi con vật lạc vào nhà anh để xin ăn (Ảnh: News).

Sau ba lần "bị gõ cửa”, anh La cho rằng bản thân có duyên với con lợn nên quyết định giữ lại nuôi. Anh đặt tên gọi là "mỳ sợi". "Mỳ sợi” lớn nhanh như thổi. Từ con vật gầy gò chỉ khoảng 15kg đến nay nặng khoảng 75kg.

"Ban đầu, tôi nghĩ chỉ nuôi nó qua mùa đông rét mướt rồi thả con vật về môi trường sống tự nhiên. Nhưng ngày qua ngày, tôi cũng nảy sinh tình cảm gắn bó với nó nên mới để nuôi", anh bộc bạch.

Thời gian đầu, do chưa hiểu rõ tính cách con vật, anh La khá thận trọng và không dám thả rông. Anh lo sợ nó sẽ chạy sang nhà hàng xóm và tấn công người. Sau một thời gian quan sát, anh thấy "mỳ sợi" khá thuần tính, nhanh thích nghi với cuộc sống được nuôi dưỡng.

Không chỉ nuôi trong nhà, anh La còn đưa “mỳ sợi” đi du lịch tự lái xuyên tỉnh Chiết Giang, cho trải nghiệm nhuộm lông, dạo bộ hằng ngày.

Những video về cuộc sống đời thường của con vật được anh chia sẻ trên kênh cá nhân, thu hút hàng triệu lượt xem. Đến nay, "mỳ sợi" trở thành chú lợn rừng nổi danh trên mạng xã hội Trung Quốc, được nhiều người biết tới.

Lợn rừng gầy trơ xương bị lạc đàn chạy vào nhà dân, gia chủ kiếm bộn tiền (Nguồn video: Douyin).

Do con vật ngày càng lớn hơn khiến không gian sinh hoạt của gia đình trở nên chật chội, tháng 6 vừa qua, anh chuyển từ căn hộ nhỏ tới một căn nhà riêng biệt.

Ở căn nhà mới có sân rộng, anh quây một khu riêng để "mỳ sợi" thoải mái vận động. Lúc rảnh, anh thả con vật ra sân chạy nhảy. Nhìn lợn rừng hoạt động, nhiều người còn ví von không khác gì con chó khổng lồ.

Về chuyện ăn uống hàng ngày, anh La cho lợn rừng ăn 2 bữa sáng và tối. Sau khi dọn dẹp vệ sinh xong xuôi, anh mới yên tâm đi làm.

Vốn là loài ăn tạp, mỗi ngày con vật ăn từ 2 đến 2,5kg thức ăn kèm thêm rau, thịt. Tổng chi phí nuôi mỗi tháng khoảng 700 tệ (gần 2 triệu đồng).

Con vật được nhận xét có tính cách hiền lành (Ảnh: News).

Mặc dù vậy, càng lớn con vật càng tỏ ra kén ăn. Con vật đặc biệt thích thịt và đồ ngọt như chuối, mía, dưa hấu, nhưng ghét ăn táo. Chỉ ngửi thấy mùi táo, "mỳ sợi" liền quay đầu đi và nhất quyết không ăn.

Điều khiến anh La thấy đỡ vất vả nhất là việc con vật có thể đi vệ sinh đúng chỗ. Anh quan sát thấy nó thích đi vệ sinh ở nơi có nước nên đặt cố định một chậu nước cạnh đó. Khi con vật đã quen, anh bỏ chậu nước đi, nhưng nó vẫn tìm đúng chỗ đó để vệ sinh. Hiện khu vực này được kết nối với hệ thống thoát nước chỉ cần xả là sạch.

Giúp chủ nhân kiếm bộn tiền

Để “mỳ sợi” thích nghi với môi trường sinh hoạt của con người, anh La cho con vật làm quen dần bằng cách dắt đi dạo như chó cưng. Lúc mới ra ngoài, tiếng xe điện khiến nó hoảng sợ và chạy loạn xạ. Nhưng dần dần, con vật cũng vào nếp.

“Trẻ con có thể sờ vào mà nó không né tránh, cũng không cắn người, chỉ ghé lại ngửi”, anh La cho biết.

Tính cách của chú lợn rừng được nhận xét là hiền lành, có thể chơi cùng các loài vật khác. Vào những ngày lạnh, mèo hoang trong khu phố còn nằm ngủ trên lưng nó.

Có người trả giá cao để mua lại con vật, nhưng anh La từ chối (Ảnh: News).

Nhờ những video ghi lại cuộc sống hằng ngày với chú lợn rừng, anh La hiện thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Thu nhập từ lượt xem video mang về cho anh khoảng 5.000 tệ mỗi tháng (gần 20 triệu đồng).

Khi con vật trở nên nổi tiếng, có người trả 50.000 tệ (190 triệu đồng), nhưng anh La từ chối. Anh cho biết không muốn con vật bị thương mại hóa quá mức.

“Chỉ cần nó lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ ở chỗ tôi là đủ”, anh nói.

Cảnh báo pháp lý và rủi ro khi nuôi lợn rừng

Về khía cạnh pháp lý, ông Phó Kiến, Giám đốc Công ty Luật Zejin ở tỉnh Hà Nam cho biết, luật bảo vệ động vật hoang dã Trung Quốc không có quy định riêng về việc nhận nuôi động vật hoang dã.

Tuy nhiên, luật quy định rõ, hoạt động nuôi sinh sản động vật hoang dã phải được cơ quan chức năng cấp phép. Trường hợp nuôi lợn rừng và tiến hành nhân giống cần được sự cấp phép từ cơ quan chức năng.

Trong khi đó, ông Lâm Cẩm Lạc, phụ trách phòng thí nghiệm động vật ngoại lai của Đại học Nông nghiệp Hoa Nam cũng lên tiếng cảnh báo, dù lợn rừng không nằm trong danh mục động vật được bảo vệ, chúng vẫn thuộc nhóm động vật hoang dã, việc nuôi riêng lẻ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Lợn rừng có thể mang mầm bệnh chưa xác định, không chỉ đe dọa sức khỏe người nuôi mà còn làm tăng nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người, thậm chí lây sang các vật nuôi xung quanh”, ông Lâm nói.

Ngoài ra, lợn rừng được nuôi lâu trong môi trường nhân tạo sẽ dần mất khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên, rất khó sống sót nếu thả về rừng.