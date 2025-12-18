Nữ triệu phú Mỹ ăn cơm nhà, đi xe cũ dù sở hữu khối tài sản 75 triệu USD

Sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 75 triệu USD, bà Suze Orman - một trong những chuyên gia tài chính cá nhân nổi tiếng nhất nước Mỹ - hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Thế nhưng, trái ngược với hình dung về giới nhà giàu, nữ triệu phú này lại duy trì lối sống tiết chế, kỷ luật suốt nhiều thập kỷ và coi đó là nền tảng của sự an tâm tài chính.

Bà Suze Orman, 74 tuổi, là người dẫn podcast “Women & Money” (tạm dịch: Phụ nữ và tiền bạc) và là tác giả nhiều cuốn sách bán chạy và gương mặt quen thuộc trên truyền hình Mỹ.

Với phong cách thẳng thắn, thực tế, bà nổi tiếng với những lời khuyên tài chính dành cho người bình thường, nhấn mạnh việc quản lý tiền bền vững thay vì làm giàu nhanh.

Bà Suze Orman giữ lối sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản khổng lồ (Ảnh: CNBC).

“Tôi có cần phải sống tiết kiệm không? Thật ra là không. Nhưng tôi yêu lối sống đó. Bởi khi bạn biết tôn trọng đồng tiền, dù bạn có bao nhiêu tiền đi nữa, thì tiền bạc cũng sẽ quay lại tôn trọng bạn”, bà nói.

Nguyên tắc sống tiết kiệm

Một trong những thói quen của bà Orman khiến nhiều người bất ngờ là bà hầu như không đi ăn nhà hàng. Theo bà, việc ăn nhà hàng tốn kém hơn nhiều so với giá trị nhận lại và là khoản chi không cần thiết nếu có thể tự nấu ăn tại nhà.

Nữ triệu phú cho biết bà chỉ ăn ngoài trong những trường hợp bất khả kháng, chẳng hạn khi đi công tác hoặc ở khách sạn.

Bà Orman cũng nổi tiếng với quan điểm “mua xe để dùng lâu”, thay vì liên tục đổi xe mới. Bà cho biết mỗi chiếc xe mình mua đều được sử dụng ít nhất 10-15 năm.

“Chiếc xe hiện tại của tôi đã được 12 năm và tôi không có kế hoạch thay nó trong nhiều năm tới”, bà Orman chia sẻ. Theo bà, việc thường xuyên đổi xe chỉ để thể hiện là một trong những cách lãng phí tiền phổ biến nhất.

“Tôi không mua xe ba năm một lần, cũng không thuê xe ngắn hạn chỉ để gây ấn tượng với những người thậm chí tôi còn không quen biết, bằng số tiền mà có lẽ nhiều người còn chưa thực sự có”, bà nói.

Không chỉ tiết chế trong những khoản chi lớn, Orman còn rất đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày. Bà cho biết mình mặc đi mặc lại những bộ quần áo quen thuộc, không chạy theo xu hướng thời trang.

Về trang sức, nữ triệu phú tiết lộ chiếc vòng cổ bà thường đeo đã có từ năm 1994. “Đôi bông tai, nhẫn tôi đeo bây giờ cũng là những món tôi đã dùng từ hàng chục năm trước. Tôi không tiêu tiền cho trang sức”, Orman nói.

Ngay cả túi xách - món đồ thời trang yêu thích với nhiều phụ nữ - cũng không nằm trong danh sách chi tiêu của bà. “Tôi chỉ có một chiếc túi và nó có từ năm 1993”, bà Orman chia sẻ.

Suze Orman sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 75 triệu USD (Ảnh: Forbes).

Lo xa cho tuổi già

Bên cạnh lối sống tiết chế, Suze Orman còn đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị tài chính cho tuổi già. Bà nhiều lần cảnh báo rằng không ít người Mỹ dù có thu nhập cao nhưng vẫn có nguy cơ thiếu tiền khi nghỉ hưu do lựa chọn sai cách tiết kiệm.

Theo bà Orman, nhiều người chỉ chú trọng trước mắt mà quên mất lợi ích lâu dài. Bà khuyến khích người lao động, nếu có điều kiện, nên lựa chọn hình thức tiết kiệm hưu trí cho phép rút tiền miễn thuế khi về già, thay vì chỉ quan tâm đến việc giảm thuế ở hiện tại.

Bà Orman cũng cho rằng việc có nhiều nguồn tiền khác nhau khi nghỉ hưu sẽ giúp người già chủ động hơn, tránh bị áp lực chi phí y tế và sinh hoạt khi thu nhập không còn ổn định.

Bà xem việc tiết kiệm hưu trí như một khoản chi bắt buộc mỗi tháng, không thể trì hoãn hay thương lượng. Đồng thời, bà cho rằng mỗi người cũng nên mở một tài khoản riêng cho các tình huống khẩn cấp và đều đặn trích tiền đưa vào.

Với Suze Orman, sự giàu có thực sự không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tài sản hay tiêu xài bao nhiêu tiền, mà ở cảm giác an tâm và tự do khi kiểm soát được tài chính của mình.

“Bạn không cần phải nghèo mới sống tiết kiệm. Tiết chế không phải vì thiếu tiền, mà vì bạn hiểu rõ giá trị của từng đồng mình kiếm được”, bà khẳng định. Theo bà, giàu có bền vững không đến từ việc tiêu nhiều tiền hơn, mà từ việc chi tiêu thông minh và kỷ luật.